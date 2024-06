V času evropskega prvenstva v Nemčiji vlada ogromno zanimanje za reprezentančni nogomet, klubski pa se mora zadovoljiti z medijskimi drobtinicami. Na dan, ko bodo trije slovenski klubi ( Celje, Maribor in Bravo ) izvedeli za uvodne tekmece v novi evropski sezoni, smo se vendarle spomnili na domače prvoligaške izkušnje Kekovih varovancev in spoznali, kako so imeli največji nos za aktualne reprezentante pri Mariboru. Slovenski nogometaši na Euru so v 1. SNL zaigrali za 13 različnih klubov, brez tovrstnih izkušenj so le trije, med njimi tudi vroči Benjamin Šeško.

NK Maribor. Ima največ lovorik in rekordov, v slovenskih športnih krogih je Maribor še vedno opevan kot najbolj nogometno mesto, v vsako sezono vstopa z najvišjimi cilji, hkrati pa je to tudi edini slovenski klub, ki je imel predstavnika na prav vseh velikih tekmovanjih, na katerih je nastopila Slovenija.

NK Maribor je imel na EP 2000 v slovenski udarni enajsterici dva prvokategornika. Marinka Galiča in Amirja Karića. Foto: Reuters

Ko je zlata Katančeva generacija pred 24 leti senzacionalno prebila led v Beneluksu, so kot člani Maribora na Euru sodelovali Marinko Galič, Amir Karić in Marko Simeunović. Dve leti pozneje, ko je Slovenija prvič sodelovala na svetovnem prvenstvu (2002), so njene barve ponovno zastopale tri vijolice. Amir Karić, Marko Simeunović in Muamer Vugdalić.

Leta 2010, ko je izbrano vrsto že vodil Matjaž Kek, Slovenijo pa je od preboja v osmino finala na svetovnem prvenstvu 2010 delilo le nekaj minut, sta bila člana slovenske odprave tudi branilca Maribora Elvedin Džinić in Suad Fileković. Na jugu Afrike nista zaigrala, a sta nadaljevala tradicijo pojavljanja nogometašev Maribora na velikih tekmovanjih.

Iličić nadaljuje niz. Bo tudi zaigral na Euru?

Letos, ko nastopa Kekova četa na Euru v Nemčiji, po prvem nastopu (1:1 z Dansko v Stuttgartu) pa vlada tako v reprezentančnem taboru kot tudi domovini odlično razpoloženje, bi lahko vijolice dočakale tudi nastop svojega predstavnika.

Ko je Josip Iličić pred odhodom na Euru po poltretjem letu oblekel reprezentančni dres, je odločil zmagovalca na srečanju z Armenijo (2:1). Foto: www.alesfevzer.com

To je Josip Iličić, povratnik v člansko izbrano vrsto in tretji najboljši strelec slovenske reprezentance v zgodovini. Je tudi eden izmed treh udeležencev Eura 2024, ki so v Nemčijo prispeli kot člani slovenskih prvoligaških klubov.

Poleg 36-letnega Kranjčana z vijoličnim srcem sta to še kapetan Olimpije Timi Max Elšnik in aktualni državni prvak Žan Karničnik (Celje), ki je bil izbran za najboljšega igralca 1. SNL v sezoni 2023/24.

Klubi, za katere so v 1. SNL kot člani zbrali vsaj en nastop:

Klub Nogometaši Maribor 8 Celar, Iličić, Janža, Karničnik, Mlakar, Stojanović, Vipotnik, Žugelj Domžale 5 Balkovec, Blažič, Gnezda Čerin, Gorenc Stanković, Janža Bravo 4 Brekalo, Drkušić, Vekić, Žugelj Olimpija 4 Elšnik, Oblak, Šporar, Zeljković Mura 3 Horvat, Janža, Karničnik Celje 2 Karničnik, Verbič Gorica 2 Kurtić, Vipotnik Interblock 1 Iličić Koper 1 Blažič Krka 1 Balkovec Radomlje 1 Balkovec Rudar Velenje 1 Bijol Tabor 1 Zeljković

V reprezentanci sicer ne manjka nogometašev, ki so v igralski karieri nabirali izkušnje v prvi slovenski ligi. Številni izmed njih so tako dočakali nastop v 1. SNL v dresih različnih klubov. Kateri klub pa je tisti, ki se lahko pohvali z največjim številom zdajšnjih reprezentantov? V obzir smo vzeli vse, za katere so nogometaši v 1. SNL zbrali vsaj en nastop, končni pogled na razpredelnico pa priča o tem, kako se lahko z največjim številom pohvali Maribor.

Domžale pred Olimpijo, ki si deli tretje mesto s Šiškarji

To je nenazadnje glede na njegov status v slovenskem klubskem nogometu tudi pričakovano, na drugo mesto pa so se podale Domžale in dokazale, kako kljub občasnim nihanjem ter ponesrečenim sezonam še vedno vztrajajo pri zglednem delu z mladimi.

Erik Janža, strelec izenačujočega zadetka proti Danski, je v 1. SNL nastopal za Muro, Domžale in Maribor. Foto: Guliverimage

Rumena družina je v preteklosti v 1. SNL ponudila priložnost petim aktualnim reprezentantom. Olimpija, za katero je pred poldrugim desetletjem, to je bila krstna sezona (2009/10) zmajev v 1. SNL v novi klubski preobleki, zaigral tudi takrat še rosno mladi Jan Oblak, se lahko pohvali s štirimi.

Jan Oblak se je v sezoni 2009/10 hitro ustalil kot prvi vratar Olimpije. Čeprav je začel braniti s komaj 16 leti, mu je kot prvi trener zmajev ponudil priložnost legendarni Branko Oblak. Foto: Vid Ponikvar

Zmaji ne držijo primata v mestu, saj imajo zelo pozitivne spomine na štiri aktualne reprezentance tudi pri Bravu. Šiškarji se bodo zaradi prenove stadiona začasno preselili v Stožice, danes pa je zanje zgodovinski dan, saj bodo izvedeli ime prvega tekmeca v Evropi.

Vanja Drkušić je v prvi slovenski ligi pridobival izkušnje v dresu Brava. Foto: Guliverimage

Strelec izenačujočega zadetka proti Danski Erik Janža je člansko kariero v 1. SNL začel v Prekmurju pri Muri, ki na naši lestvici zaseda peto mesto. V črno-belem dresu je tako v prvi ligi igralo več zdajšnjih Kekovih izbrancev kot za aktualnega prvaka iz Celja. Ta si z Gorico, poraženko zadnjega finala pokalnega tekmovanja, ki je še naprej obsojena na drugo ligo, deli šesto mesto, nato pa sledi še šest klubov, ki so lahko na delu v preteklosti občudovali enega udeleženca Eura.

Za tri različne klube sta kot člana v 1. SNL igrala le Erik Janža in Jure Balkovec, ki je največje uspehe dosegal v dresu Domžal. Foto: Vid Ponikvar

Izmed omenjenih klubov imata še vedno prvoligaški status le Koper in Radomlje, Krka, Rudar in Tabor se potegujejo za drugoligaške točke, Interblock, ki je pred davnimi leti (super)pokalne lovorike osvajal tudi s pomočjo mladega Josipa Iličića, pa v novi preobleki NK IB 1975 tekmuje v regionalni (četrti) ljubljanski ligi.

Kaj pa Šeško, Belec in Lovrič?

Kaj pa tisti, ki niso nikoli zaigrali na članski tekmi v 1. SNL? Med 26 Kekovimi izbranci so takšni na Euru v Nemčiji le trije.

Najbolj znano ime med trojico, ki ni nikoli zaigrala med člani v 1. SNL, je Benjamin Šeško. Nogometne korake je začel osvajati v Radečah, nadaljeval pri Rudarju v Trbovljah, pri 13 letih že opozarjal nase v Krškem, kjer je v sezoni 2015/16 v ligi vzhod do 15 let na 23 tekmah dosegel kar 59 zadetkov. Pred odmevnim odhodom v Avstrijo je zaigral tudi za kadetsko in mladinsko zasedbo Domžal. Zdaj, pri 21. letih, je eden najbolj vročih mladih napadalcev na svetu in slovenski nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo. Foto: Reuters

Dolgoletni reprezentančni vratar Vid Belec je nekdanji up Maribora, v sezoni 2006/07 je zanj branil v prvi kadetski ligi, nato pa se kot nadarjeni najstnik preselil v Milano k Interju in začel dolgo pot dokazovanja v tujini. Največ izkušenj je pridobil v Italiji, branil pa tudi na Portugalskem, v Turčiji in na Cipru, kjer je pri 34. letih prvi vratar prvaka APOEL Nikozija. Foto: Guliverimage

Sandi Lovrić se je rodil pred 26 leti v Avstriji. Je sin hrvaških staršev, ki pa sta pred prihodom v Avstrijo nekaj časa delala in živela v Sloveniji, tako da je Lovrić še danes zelo navezan na Piran. Kariero je začel pri Rapidu iz Lienza, prve članske korake naredil pri graškem Sturmu, se nato dokazal pri švicarskem Luganu, od leta 2022 pa nastopa v serie A pri Udineseju. Za slovensko izbrano vrsto je od leta 2020 zbral 35 nastopov. Foto: R. P.

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na drugo tekmo Eura, ko se bo v četrtek že ob 15. uri pred rekordnim številom slovenskih navijačev, teh naj bi se na Bavarskem na stadionu zbralo vsaj 15 tisoč, pomerila s Srbijo.