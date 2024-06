Iz francoske nogometne zveze so sporočili, da bo njihov glavni zvezdnik in kapetan Kylian Mbappe, ki si je na tekmi z Avstrijo (1:0) zlomil nos, evropski turnir lahko nadaljeval. Kljub bojazni, da bo moral na operacijo, se je izkazalo, da ta za zdaj ne bo potrebna, bo pa 25-letni Francoz v nadaljevanju prvenstva nosil posebno zaščitno masko.

Francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja, ki si je med tekmo z Avstrijo v dvoboju s Kevinom Dansom poškodoval nos in zelenico moral zapustiti še pred koncem tekme, so sinoči pregledali v bolnišnici v Düsseldorfu, iz francoske zveze pa so po preiskavah posredovali spodbudne informacije.

"Mbappe se vrača v tabor francoske reprezentance. Francoskemu kapetanu je pomagalo zdravniško osebje in zdravnik Franck Le Gall, ki je diagnosticiral zlom," so sporočili iz francoske nogometne zveze. Za Mbappeja bodo izdelali posebno masko, tako da se bo po zdravljenju lahko vrnil na tekmovanja," so sporočili iz francoske nogometne zveze. Francoze naslednja tekma čaka v petek, 21. junija, ko se bodo pomerili z Nizozemci, Poljaki pa jih čakajo naslednji torek, 25. junija.

Mbappe kljub težavam ostaja dobro razpoložen, na platformi X ga je zanimalo, ali ima kdo kakšno idejo za masko:

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Kylian Mbappé a déjà reçu son masque pour le prochain match pic.twitter.com/MWuIl5atUF — Vibes Foot (@VibesFoot) June 17, 2024

Mbappe je ključni člen francoske nogometne reprezentance in eden najboljših igralcev na svetu, zato bi bila njegova odsotnost velik udarec za ekipo selektorja Didierja Deschampsa, enega največjih favoritov Eura.

Mbappe je v lanski sezoni na 48 tekmah za francoskega prvaka PSG dosegel 44 golov in prispeval deset asistenc. Za reprezentanco je odigral 79 tekem in dosegel 47 golov. V prihodnji sezoni bo zaigral za madridski Real.

