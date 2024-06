Za Andražem Šporarjem so nepozabni dnevi. Doživel je ogromen čustven vrtiljak, s kakršnim v karieri še ni imel opravka. V Stuttgartu je predhodno čestital sinčku za prvi rojstni dan, začutil posebne mravljince, ko je prepeval himno z 12 tisoč slovenskimi navijači, nato pa garal na zelenici in večkrat izigral dansko obrambo. Za piko na i je manjkal le uspešen zaključek. V ponedeljek ga je na treningu tako kot vso reprezentanco obiskal predsednik Uefe Aleksander Čeferin, v sredo pa se odpravlja v München z jasnim ciljem: "Zdaj moramo premagati Srbijo." Na Bavarskem želi spisati zgodovino slovenskega nogometa.

Pri 30 letih je odigral že kar nekaj velikih tekem, s tako pomembno, ki bi jo v živo spremljal tako širok krog ljubiteljev nogometa na svetu, pa še ni imel opravka. Zato je Andraž Šporar še toliko bolj sijal od sreče, ko je po odmevnem remiju proti Danski (1:1) prišel pred novinarje. "Pokazali smo, da lahko igramo z boljšimi reprezentancami. Ne le igramo, ampak jih v določenih trenutkih tudi spravimo v njihov kazenski prostor in nadigramo. 1:1 je pošten rezultat," je v Stuttgartu povedal izkušeni slovenski napadalec, ki je Skandinavcem povzročal ogromno težav.

Poljubčkal sina in mu vnaprej zaželel vse najboljše

Njegov sin Julijan je v ponedeljek praznoval prvi rojstni dan. Presrečni očka mu je čestital malce prej. Foto: Instagram Mnogokrat je bil za korak prehiter od branilcev, si priigral kar nekaj zrelih priložnosti, pri katerih pa mu ni šlo vse po načrtih. Čeprav je želel najbolje in je v tekmo vstopil najbolj motiviran, kar je lahko, svoje pa sta naredila še poseben adrenalin zaradi rekordnega števila slovenskih navijačev in prvega rojstnega dneva sinčka Julijana, žoge ni zmogel spraviti v mrežo tekmeca. Izostali so tudi boljši sprejemi žoge v odločilnih trenutkih. Morda posledica prevelike želje, da bi sinu za prvi rojstni dan, tega je praznoval v ponedeljek, čestital z zadetkom?

"Ne, ne (smeh, op. p.). On se še ne zaveda, kaj se dogaja. Ne ve, da njegov oči igra za Slovenijo na Euru. Ampak ja, jutri (pogovarjali smo se po nedeljski tekmi z Dansko v Stuttgartu, op. p.) ima rojstni dan, tako da sem ga danes na stadionu malce poljubčkal in mu vnaprej zaželel vse najboljše, saj ga v ponedeljek ne bom videl," je pojasnil, da je bil na tekmi med Slovenijo in Dansko tudi njegov sin.

"Večina branilcev je tako ali tako počasnejša od nas"

Andraž Šporar se zaveda svojih prednosti. Bi jih lahko izkoristil v četrtek proti srbskim branilcem? Foto: Guliverimage Čeprav je Danska veljala za favorita in tudi povedla, je Slovenija imela priložnosti. Zlasti Šporar. "Ob boljšem sprejemu žoge bi lahko zadeli že v prvem polčasu, ki ni bil naš najboljši. Bili smo izredno nevarni, napadalni v tranziciji. Dejansko potrebujemo le malo prostora, da smo nevarni v napadu. Moramo biti kompaktni, iz te kompaktnosti pa iti v hitro tranzicijo. Večina branilcev je tako ali tako počasnejša od nas, kar moramo izkoristiti v svojo korist. Že v četrtek moramo premagati Srbijo," na Bavarskem, kjer se na tribunah pričakuje rekordni obisk slovenskih navijačev, želi narediti odločilen korak do zgodovinskega preboja med 16 najboljših.

Proti Dancem je izžareval izjemno telesno moč, energijo in kondicijsko pripravo. Dobil je ogromno dvobojev, večkrat ušel danski obrambi, zmanjkalo je le več zbranosti pri zaključnih udarcih in sprejemu žoge. "Se zgodi," je skomignil z rameni Šporar. Zaveda se, da ni bilo vse idealno. Njegove zapravljene priložnosti so lahko jezile navijače, po drugi strani pa mu je treba čestitati za požrtvovalnost in garanje, s katerim je spravljal v obup dansko obrambo in odpiral prostor soigralcem.

Proti Dancem je zapravil kar nekaj priložnosti, a je nato Erik Janža z zlata vrednim zadetkom v 77. minuti le poskrbel za veliko slavje Kekove čete. Foto: Guliverimage

"Imel sem svoje priložnosti. Imel jo je Adam (Adam Gnezda Čerin, op. p.), Šeško je stresel vratnico, na koncu pa je sledil evrogol Janže. Hvala bogu, da je zadel. Zadetek Slovenije je visel v zraku," si je v 77. minuti po izenačenju na 1:1 oddahnil, saj je bila dobra igra Kekovih varovancev končno poplačana z zadetkom. "Ni bilo lahko. Tudi Danci so imeli stoodstotno priložnost za 2:0, a nas je takrat rešil Oblak," se je zahvalil še kapetanu Janu Oblaku, da je Slovenijo ohranil v igri za pozitiven rezultat.

Rekord iz Stuttgarta bo zdržal le štiri dni

V Stuttgartu je slovensko nogometno reprezentanco v živo bodrilo 12 tisoč navijačev. Foto: Reuters Od kod pa so slovenski nogometaši proti Danski črpali dodatno moč? "Ko udari himna, ko udari adrenalin, pozabiš na utrujenost in greš lahko prek svojih meja. Najlepše mi je, ko pridem na igrišče in začnem skupaj z navijači prepevati Zdravljico. Takrat se zgodi preskok, adrenalin, kocine gredo pokonci. Za take tekme se živi. In dejansko se. Treba je le uživati, to ti ne sme biti v nobeno breme, ampak je treba le uživati ter vpijati energijo navijačev. Tako, kot smo naredili v drugem polčasu. Prepričan sem, da bo proti Srbom še več Slovencev, tako da bo rekord iz Stuttgarta zdržal le štiri dni," komaj čaka, da na tekmi s Srbijo na tribunah zagleda rekordno število rojakov. Prepričan je, da mu bo pogled nanje dal ogromno energije.

Na dvoboju v Stuttgartu je nanj velik vtis naredilo to, da se danskih navijačev, čeprav so prevladovali na stadionu, proti koncu srečanja praktično ni več slišalo. "To pa zato, ker so vedeli, kaj je v zraku. Vedeli so, da so v slabem momentu. Zadnjih 25, 30 minut smo dejansko slišali le naše navijače. To je bil tudi odraz dogajanja na igrišču. Velika stvar je, da smo v takšen položaj spravili reprezentanco, kot je Danska. Nismo zmagali, a sem prepričan, da bomo, če bomo večino tekme proti Srbiji odigrali tako, kot smo proti Danski v drugem polčasu, v četrtek zmagali. Moramo se dobro spočiti, ponovno sledi za nas najpomembnejša tekma na Euru. Srbe moramo enostavno premagati," se zaveda, da bi zmaga, to bi bila sploh prva zmaga v zgodovini državne samostojnosti na Euru, Slovenijo najverjetneje že popeljala med 16 najboljših, kar bi bil izjemen uspeh.

Proti Danski je odigral 54. tekmo v državnem dresu. Bila je največja v njegovi karieri. Še večja prihaja kaj kmalu, že v četrtek. Foto: Guliverimage

In le še nadaljevanje nemške pravljice, ki je v Slovenijo vrnila nogometno evforijo, ki je ni bilo na sončni strani Alp čutiti že vse od leta 2010. Tudi po zaslugi Šporarja, ponosnega očka in borca s polnimi pljuči, ki da vedno vse od sebe, a pri tem porabi toliko energije, da trpijo zaključki akcij. Kako bo v četrtek?