Nepogrešljivi član zlate Katančeve čete stopil v bran slovenskemu reprezentantu

Po dolgem času je Slovenija v nedeljo od 18. ure naprej dihala kot eno. Poleg nekaj tisoč glave množice v Stuttgartu je bila pred male zaslone prikovana tudi večina slovenskih nogometnih navdušencev v Sloveniji, ki je stiskala pesti za slovenske nogometaše, ki so prvič po letu 2000 odigrali tekmo evropskega prvenstva. Takrat je bil del izbrane vrste tudi Marinko Galić, ki je v nedeljo v svojem Športnem centru v Mariboru spremljal dogajanje v Nemčiji, kjer ga je Slovenija navdušila s predstavo v drugem polčasu.

"Slovenci so v prvem polčasu igrali pragmatično, zadržano, bolj so bili osredotočeni na igro v obrambi in prežali predvsem s tistimi polprotinapadi Šeška in Šporarja. Vem, da je bil Šporar po tekmi deležen precej kritik, a sam bi dejal, da je igral precej dobro, bil je v priložnostih in zelo dejaven, čeprav se pri zaključkih ni izšlo. Dajal je res svoj maksimum, odkrival se je pravilno, Šeško pa je bil, kljub temu da ni dobil pretiranega števila žog, fenomenalen. Tista dva njegova strela sta bila res izjemna," je o slovenskem napadalnem dvojcu dejal Galić.

Marinko Galić je pokomentiral dogajanje na prvi slovenski tekmi na Euru. Foto: Ana Kovač

"V drugem polčasu pa je bilo jasno, glede na to, da je Slovenija zaostajala, da se bodo tudi Danci malce povlekli nazaj in se osredotočili na držanje žoge, a so naši postajali vse bolj agresivni in so vse bolj pritiskali na zadnjo dansko linijo. Ta ni bila tako superiorna, močno se je poznalo, da so Slovenci bistveno hitrejši od njihovih obrambnih igralcev. To se je videlo tudi ob eni izmed akcij Šporarja v drugem polčasu, ko je bil danski obrambni igralec dva metra pred njim, pa ga je Šporar potem z lahkoto prehitel, a žogo na žalost poslal v zunanji del mreže. Drugi polčas je bil res fantastičen, tu ni česa dodati," je dodal Galić.

Menjave zadetek v polno, a ...

Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je zadel v polno tudi z menjavami, saj se je ritem slovenske igre po njih le še dvigoval, Slovenci pa so bili iz minute v minuto nevarnejši. Verjetno kar večina slovenskih nogometnih navdušencev je v igri vsaj za nekaj minut pričakovala tudi Josipa Iličića, a ta v nedeljo ni dobil priložnosti za dokazovanje.

Josip Iličić v nedeljo ni dobil priložnosti za igro. Foto: www.alesfevzer.com

"Kar zadeva menjave, so bile enim pogodu, enim malo manj. Tu se potem vedno krešejo mnenja, predvsem ta delitev na Ljubljana – Maribor. Tudi sam sem pričakoval vstop v igro Josipa Iličića, vsaj v zadnjih dvajsetih minutah, ker se mi zdi, da je Slovenija potrebovala igralca, ki zna žogo sprejeti, jo obdržati v posesti, podati v pravem trenutku in biti hkrati nevaren za gol. Vsi vemo, kaj Jojo še vedno pomeni v nogometu, tudi njegova forma trenutno ni vprašljiva, pogosto spomni na tistega najboljšega starega "Jojota". Zato sem ga tudi mogoče bolj pričakoval v igri, sploh ker tudi Elšnik in Mlakar morda nista imela svojega najboljšega dne. Zagotovo tu nekaj naredi tudi dejstvo, da si prvič na velikem tekmovanju. A tudi sicer je selektor Kek s preostalimi menjavami zadel v polno. Tekma se je končala z remijem, čeprav mislim, da če bi igrali še kakšnih deset minut, bi Slovenija lahko tudi slavila," je prepričan Galić.

Pozitivno presenečen nad stebrom obrambe

Eno od večjih presenečenj, za katero je v nedeljo poskrbel selektor Kek, je bilo ob razkritju prve slovenske enajsterice, ob kateri je v dvojcu z Jako Bijolom na položaju osrednjega branilca presenetilo ime Vanje Drkušića. "Iskreno, ko sem sam videl prvo postavo Slovenije - tekmo smo gledali v Športnem centru - sem se spraševal, kdo je že ta fant. Priznam, da ne spremljam vseh naših fantov, ki igrajo zunaj, tako podrobno. Res sem bil pozitivno presenečen nad njegovo predstavo, bil je suveren, v paru z Bijolom sta bila res odlična. Skratka cela ekipa je sploh v drugem polčasu funkcionirala izredno dobro, sploh po tistih prvih dveh menjavah. Malce sem bil ne glede na predhodne težave s poškodbo presenečen nad menjavo Stojanovića, ki je tudi takrat, ko nima svojega dne, odličen in je motor te ekipe. A nič ne de, vsi fantje so opravili svoje," je še dodal Galić.

Vanja Drkušić je v paru z Jako Bijolom odlično opravil delo v obrambi. Foto: Guliverimage

Pogled proti Srbiji

Slovence zdaj naslednje srečanje čaka v četrtek, ko se bo zasedba Matjaža Keka ob 15. uri pomerila s Srbijo. Ta je v nedeljo z 0:1 na prvi tekmi klonila proti sicer precej neprepričljivi Angliji. "Proti Srbiji bo idealna priložnost za dober rezultat. Srbi so imeli ogromno težav, ker imajo v ekipi sploh v napadalnih vrstah veliko nogometašev z ogromnim egom. Vse je že proti Angliji povedala tista reakcija Mitrovića ob njegovi menjavi, zato me zanima, kakšna bo zdaj reakcija v njihovi izbrani vrsti. zagotovo so ranjeni in vemo, da pravijo, da se moraš takšnih ekip najbolj bati, a mislim, da njihovo mentaliteto preveč kujemo v višave in da marsikdaj padejo ravno zaradi te mentalitete, ker so tako trdno prepričani, da so boljši od nasprotnikov. Prepričan sem, da bodo na tak način vstopili tudi v tekmo s Slovenijo, a na igrišču do zdaj tega še niso dokazali. Prepričan sem, da bo tudi v četrtek tako in da bodo naši odigrali odlično srečanje, temu pa bo sledil tudi rezultat," je še pristavil Galić.

In kakšen rezultat na drugi tekmi prvenstva za Slovenijo napoveduje nekdanji slovenski reprezentant? "Glede na to, da še nikoli v svojem življenju nisem pravilno napovedal rezultata, bom zdaj dejal, da bodo naši proti Srbiji izgubili z 0:1, enako z Angleži, ampak bodo seveda napredovali v osmino finala (smeh, op. p.)," je v smehu in šali še sklenil Galić.

