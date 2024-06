Kaj se dogaja v srbski reprezentanci?

Kot kaže, kapetan srbske nogometne reprezentance Dušan Tadić in srbski selektor Dragan Stojković nista na isti valovni dolžini. Petintridesetletni srbski nogometaš je po tekmi z Anglijo za srbske medije odkrito priznal, da mu je bilo težko, ker tekme ni začel v prvi enajsterici, ampak je na zelenico stopil v 61. minuti.

"Težko mi je bilo gledati, ker je bilo veliko situacij, ki so bile kot nalašč zame. Prejel sem deset žog, lahko bi jih sto. Moram spoštovati odločitve. Ni se treba strinjati, ampak jih moramo spoštovati," je v uvodu povedal Tadić.

Foto: Guliverimage

Dragan Stojković - Piksi je svojo odločitev argumentiral tako, da je želel Tadića ohraniti svežega za nadaljevanje tekme, a tudi s tem se nogometaš Fenerbahčeja ni strinjal. Dejal je, da je najbolj pripravljen nogometaš v ekipi in da je to selektorju tudi povedal.

"Mislim, da mu zaradi tega ni treba skrbeti. Normalno sva se pogovarjala in imava dobro komunikacijo. Rekel je, da bo zaprta tekma in da bom vstopil v drugem polčasu in odločil. Zgodil se je hiter gol. Žal mi je zaradi rezultata, mislim, da bi lahko osvojili točko ali celo tri," je še povedal Tadić.

Foto: Guliverimage

Piksi je bil jasen, povedal je, da se on odloča

Piksi se je na novinarski konferenci odzval na kapetanove besede in odkrito povedal, da ni dobro, če je res to rekel. "To je bila moja odločitev iz taktičnih razlogov. Želel sem Tadića s svežimi nogami v drugih 45 minutah in le to je razlog, nič drugega. Gre za taktiko in nič drugega," je povedal Piksi in bil jasen, da on sprejema odločitve in da ni prostora za kakršnekoli polemike. Na koncu je dodal: "Še kako lahko začne tekmo, ampak jaz sem tisti, ki sprejema odločitve."

Srbi so uvodno tekmo proti Angliji v nedeljo izgubili z 0:1. Naslednjo tekmo bodo igrali v četrtek proti reprezentanci Slovenije, ki je v nedeljo proti Danski igrala neodločeno (1:1).

