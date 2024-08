Kroos nogometaš sezone v Nemčiji, Alonso najboljši trener

Toni Kroos, ki se je z Realom Madridom osvojil ligo prvakov, z reprezentanco Nemčije pa se po četrtfinalnem porazu na domačem euru tekmovalno upokojil, je bil izbran za najboljšega nogometaša minule sezone v Nemčiji. V glasovanju združenja nemških športnih novinarjev je nagrado za najboljšega trenerja prejel Xabi Alonso, ki je Bayer Leverkusen popeljal do namške lovorike.

Toni Kroos je zmagal v glasovanju za najboljšega nemškega nogometaša sezone, njegova zadnja tekma pa je bila četrtfinalni poraz na domačem evropskem prvenstvu proti Španiji minuli mesec. Za njim sta se po izboru Kickerja zvrstila nogometaša Bayerja, Florian Wirtz in Granit Xhaka. "Ta rezultat je lepa potrditev in veliko priznanje za to, kar sem dosegel v zadnjem letu," je dejal Kroos.

Xabi Alonso Foto: Reuters "In čeprav bom zadnjič izbran, je to čast, ki ne temelji na zahvali igralcu, ki končuje kariero. To ni tolažilna nagrada, nima nobene zveze s starostjo ali koncem kariere, ampak preprosto z učinkom na igrišču - vsaj upam, da je tako," je dodal nekdanji nogometaš madridskega Reala, s katerim je tik pred eurom osvojil šesti naslov v ligi prvakov. Kroos je bil nemški nogometaš leta že 2018.

Za najboljšega trenerja so novinarji prepričljivo izbrali Xabija Alonsa, ki je Bayer Leverkusen maja popeljal do naslova v nemškem prvenstvu bundesligi.