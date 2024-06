20-letni angleški nogometaš Jude Bellingham, zvezdnik madridskega Reala, je zadel že na svoji prvi tekmi na velikem tekmovanju. Na obračunu med Anglijo in Srbijo je bil strelec edinega zadetka na srečanju. Med tekmo so marsikomu v oči padle temne lise na njegovem obrazu.

Po mnenju dermatologov, ki so se na družbenih omrežjih odzvali na vprašanja, povezana s temnimi lisami na obrazu angleškega nogometaša Juda Bellinghama, gre za melazmo. To je dokaj pogosta kožna bolezen prekomerne pigmentacije, ko se na delih kože, ki so izpostavljeni sončnemu sevanju, kot so obraz, dekolte, vrat in ramena, pojavijo nepravilne in simetrične temno rjave lise.

Melazma med drugim nastane zaradi izpostavljenosti UV žarkom, zato se hiperpigmentacija poleti običajno poveča. Lise so benigne, kar pomeni, da niso nevarne in ne potrebujejo zdravljenja, razen zaradi estetskih razlogov.

Foto: Reuters

Angleška nogometna reprezentanca se je po zmagi nad Srbijo (1:0) zavihtela na prvo mesto v skupini C. V tej skupini nastopa tudi Slovenija, ki se je v nedeljo v Stuttgartu z Dansko razšla z neodločenim izidom 1:1. Anglija in Slovenija se bosta pomerili v torek, 25. junija.

