O tem, kakšne veljave in statusa je pri zgolj 21 letih v nogometnem svetu deležen Benjamin Šeško in kako ogromen je njegov potencial, priča tudi zadnja lestvica observatorija CIES. Tržno vrednost mladega Slovenca je ocenil na 116,6 milijona evrov. Na svetu se z višjo ponaša le 14 zvezdnikov, tako da napadalec Leipziga in slovenske reprezentance spada med svetovno elito. Šeško je v leto 2025 vstopil sanjsko. Na prvi tekmi rdečih bikov je v zgolj 60 minutah prispeval kar štiri zadetke in dve asistenci!

Slovenija še nikoli ni imela nogometaša, ki bi igral v polju in na svetovnih lestvicah dosegal tako visoka mesta na področju tržne vrednosti. Benjamin Šeško izstopa v marsičem. Že dolgo je znano, da je eden najboljših mladih napadalcev stare celine in skoraj med vsakim prestopnim rokom želja številnih evropskih klubskih velikanov, po novih izračunih pa predstavlja še nekaj več.

Mednarodni nogometni observatorij CIES s sedežem v Švici znanstveno vrednoti tržne vrednosti prestopov profesionalnih igralcev. S tem se v zadnjih desetletjih ukvarja tudi Transfermarkt, CIES pa pri svojih izračunih uporablja nekoliko drugačno metodologijo, ogromno pozornosti pri tem pa posveča tudi starosti igralcev. Šeško, ki bo konec maja dopolnil šele 22 let, se je tako znašel med 15 nogometaši z najvišjo tržno vrednostjo na svetu, kar je lahko v izjemen ponos Sloveniji. Več od njega so vredni le najbolj opevani (mlajši) velemojstri nogometne igre, ki si služijo kruh v najboljših klubih na svetu.

Jude Bellingham je lani z Realom postal španski, evropski in svetovni prvak, z angleško reprezentanco pa je izgubil v finalu Eura proti Španiji. Foto: Reuters

Največ je vreden angleški biser madridskega Reala Jude Bellingham (251,4 milijona evrov), takoj za njim je Norvežan Erling Haaland (Manchester City – 221,5), mejo 200 milijonov evrov pa presega še Brazilec Vinicius Junior (Real). Blizu "stopničk" je komaj 17-letni fenomen Barcelone in španskega nogometa Lamine Yamal (180,3), peto mesto pa zaseda francoski as Kylian Mbappe (175,2). Tako ima aktualni evropski prvak Real med petimi najdražjimi igralci na svetu po izračunih CIES kar tri predstavnike.

Slovenec pred Hrvati, Italijani, Portugalci ...

Benjamin Šeško je bil v zadnjih letih prestopna tarča številnih evropskih velikanov. Foto: Guliverimage Kaj pa Benjamin Šeško? Vreden je 116,6 milijona evrov, kar zadošča za več kot imenitno 15. mesto na svetu, njegova uvrstitev pa je še toliko bolj edinstvena, saj med 15 najdražjimi nogometaši prevladujejo predstavniki velikih držav, tradicionalnih nogometnih velesil.

Med 15 najdražjimi nogometaši na svetu Anglijo zastopajo štirje igralci, Brazilijo in Nemčijo trije, po enega pa imajo Argentina, Španija, Francija, Norveška in … Slovenija! Takoj za Šeškom je denimo na lestvici Joško Gvardiol, najdražji Hrvat in branilec Manchester Cityja (115,7 milijona evrov). Nogometni junak iz majhne Slovenije je tako prehitel tudi stanovske kolege iz bistveno večjih in močnejših nogometnih držav, kot so Italija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Danska, Urugvaj, Senegal, Srbija, Švedska in še bi lahko naštevali. Je tudi edini Slovenec na lestvici stotih najdražjih nogometašev na svetu.

Nogometaši z največjo tržno vrednostjo na svetu: 1. Jude Bellingham (Ang - Real Madrid) 251,4 milijona evrov

2. Erling Haaland (Nor Manchester City) 221,5

3. Vinicius Junior (Bra - Real Madrid) 205,7

4. Lamine Yamal (Špa - Barcelona) 180,3

5. Kylian Mbappe (Fra - Real Madrid) 175,2

6. Bukayo Saka (Ang - Arsenal) 157,3

7. Florian Wirtz (Nem - Bayer Leverkusen) 151,2

8. Cole Palmer (Ang - Chelsea) 150,0

9. Phil Foden (Ang - Manchester City) 144,6

10. Rodrygo Goes (Bra - Real Madrid) 141,3

11. Kai Havertz (Nem - Arsenal) 130,1

12. Julian Alvarez (Arg - Atletico Madrid) 125,2

13. Savio Moreira (Bra - Manchester City) 118,3

14. Jamal Musiala (Nem - Bayern München) 117,1

15. Benjamin Šeško (Slo - RB Leipzig) 116,6

... Vir: CIES

Desetica Leipziga, Šeško vroč proti Čehom

V nedeljo ga v bundesligi čaka dvoboj z Werderjem. Foto: Guliverimage Šeško se z Leipzigom pripravlja na nadaljevanje nemške bundeslige. V nedeljo ga z rdečimi biki čaka obračun z Werderjem. Posavec je v dobri strelski formi. Zadel je na zadnjih dveh prvenstvenih obračunih, blestel pa je tudi ob vstopu v leto 2025.

Leipzig je edino pripravljalno tekmo odigral proti češkemu tretjeligašu Banik Most-Sous in ga pomendral s kar 10:0. Benjamin Šeško je bil z naskokom najboljši posameznik srečanja. Mrežo tekmeca je zatresel štirikrat, prispeval še dve podaji, številke pa, čeprav so bile dosežene proti nižjeligašu iz Češke, pridobijo še dodatno vrednost, saj je slovenski napadalec odigral le 60 minut.

Zanimivo je, da se je pri Leipzigu med strelce vpisal tudi 18-letni Robert Ramšak. Mladi Nemec slovenskih in hrvaških korenin, njegov oče je Slovenec, mati Hrvatica, rodil pa se je na nemških tleh, nastopa za mlado nemško reprezentančno selekcijo, a ima tudi slovensko državljanstvo. Dolgoletni up Bayerna se je lani preselil na Saško. Leta 2023 je na Euru za igralce do 17 let z Nemčijo postal evropski prvak, s štirimi zadetki je bil tudi prvi strelec tekmovanja, tako da je pred njim še svetla prihodnost.

Na tekmi mladinske lige prvakov so se na srečanju med Interjem in Leipzigom na isti fotografiji znašli Luka Topalović (Inter), Robert Ramšak in Noah Weissbach (oba Leipzig). Foto: Guliverimage

V tej sezoni nastopa za mladinsko selekcijo Leipziga, njegov soigralec pa je tudi 17-letni Nemec s slovenskim državljanstvom Noah Weissbach, ki od leta 2023 nastopa za Slovenijo.