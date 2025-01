Iličićev agent nam je dal vedeti, kaj čaka ljubljenca navijačev Maribora

Amir Ružnić lahko o odnosu in sodelovanju z NK Maribor pove le najboljše. Foto: Sportal Ujeli smo ga ravno na poti v Maribor. Izolan, ki je pred desetletji kot igralec nosil tudi dres slovenske izbrane vrste, nato pa se v nogometnem svetu dokazal kot ugleden agent, se je v mesto ob Dravi odpravil s prijetnimi razlogi. Sklenil bo sodelovanje s tremi upi mariborskega kluba, ki se odpravljajo na priprave članske ekipe.

V preteklosti je zgledno sodeloval z vijolicami, največkrat je imel opravka s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem, še pred kratkim je bil njegov sogovornik Marko Šuler, nato pa so se v najbolj trofejnem slovenskem klubu zgodile velike spremembe. Ni več slovenskih sogovornikov, Amir Ružnić se zdaj dogovarja s Turki. Zlasti s Cemom Basgülom, vodjo nogometnih operacij pri NK Maribor. "Z njim imam zelo dober, resen in profesionalen odnos. Spremljajo me pozitivni občutki. Z Mariborom sodelujem zelo dobro. Imam veliko igralcev v mladinskem pogonu, vsi so reprezentanti. Nisem občutil, da bi se kaj spremenilo v našem odnosu. Lahko povem le najboljše," je Ružnić pohvalil sodelovanje z mariborskim klubom, pri katerem nastopa tudi njegov najbolj znani varovanec.

Slovenskemu reprezentantu Iličiću, ki bo konec meseca dopolnil 37 let, ne manjka motivacije za nadaljevanje nogometne kariere. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

To je Josip Iličić, 36-letni velikan slovenskega nogometa, o katerem se je zadnje čase veliko pisalo in ugibalo, da bi lahko že to zimo zapustil mesto ob Dravi in se odpravil drugam. Kakšna je resnica? "Jojo (Josip Iličić, op. p.) ostaja v Mariboru. Pogodbo ima sklenjeno do junija. Maribor se je odločil, da je ne bo več podaljšal. Tako bomo junija iskali nov klub. Videli bomo, kaj se bo dogajalo. Jojo hoče še igrati nogomet. Počuti se dobro, noče še končati kariere, tako da se bomo potrudili, da najdemo najboljšo rešitev," bo izkušeni Kranjčan, ki si je lani z dobrimi predstavami v dresu Maribora prislužil tudi vrnitev v reprezentanco, s katero je nato zaigral na Euru 2024 in s tem uresničil otroške sanje o nastopu na velikem tekmovanju, po koncu sezone zapustil Maribor. In to brez odškodnine. O tem, kje bi lahko nadaljeval kariero, je še prenagljeno govoriti.

Verbič verjetno v tujino, Mlakar morda v Split

Benjamin Verbič je v leto 2025 vstopil s prostimi papirji. Foto: Reuters Za razliko do Iličića pa bi lahko že kaj kmalu z novim klubskim delodajalcem postregel njegov dolgoletni soigralec v izbrani vrsti Benjamin Verbič. S Panathinaikosom se je razšel ob koncu prejšnjega leta, pri 31 letih pa mu ne manjka motivacije, da bi še vztrajal na visoki ravni vrhunskega nogometa – tako v klubskem kot tudi reprezentančnem smislu.

"Ima proste papirje. Trenutno trenira individualno v Ljubljani, zanj intenzivno iščemo rešitev. Še vedno je največja želja tujina, glede Slovenije pa je dejal, da če se bo kdaj vračal v domovino, pride v poštev samo en klub: Celje. A v tem trenutku je v prednosti tujina," je spregovoril o Vojničanu, ki je v Atenah sodeloval z rojakoma Andražem Šporarjem in Adamom Gnezdo Čerinom, a za razliko od njiju v klubu padel na stranski tir.

Manj priložnosti od želenega v klubu dobiva še eden izmed nepogrešljivih členov udarne Kekove enajsterice, Jan Mlakar. Ljubljančan pri Pisi ne more biti preveč zadovoljen s tem, koliko časa prebije na igrišču. Pri splitskem Hajduku so se zelo ogreli za idejo, da bi se kot posojeni nogometaš Pise vrnil v Dalmacijo, kjer je pred leti že igral in s Hajdukom tudi osvojil dve pokalni lovoriki. Tokrat Hajduk cilja še korak višje, želi postati hrvaški prvak, Marko Livaja pa v napadu potrebuje pomoč. Bi to lahko postal prav Mlakar?

Petar Stojanović je lahko zadovoljen z redno tekmovalno formo v serie B, Jan Mlakar pa bistveno manj. V tej sezoni je zbral deset nastopov, a večinoma vstopal v igro s klopi, tako da je zbral le 206 minut. Foto: Reuters

"Hajduk je realna izbira. Pri njem se je Jan dobro počutil, želi pa igrati več, saj pri Pisi nima velike minutaže. Tako bi lahko prišla v poštev posoja," Ružnić ne izključuje možnosti, da bi Pisa vendarle popustila in ugodila želji tako splitskega kluba kot tudi slovenskega reprezentanta, da bi se odpravil drugam, kjer bi lahko igral več. Tega bi se verjetno razveselil tudi selektor Matjaž Kek. Mlakar bi v tem primeru še naprej sodeloval z italijanskim strategom z zelo bogatim življenjepisom, trenutnega trenerja Pise Filippa Inzaghija bi zamenjal Gennaro Gattuso, nov junak navijačev Hajduka.

Negotova usoda Črnigoja

Domen Črnigoj je v tej sezoni v serie A za Venezio zbral osem nastopov, a mu je trener namenjal le drobtinice, tako da je vsega skupaj na igrišču prebil zgolj 130 minut. Foto: Guliverimage V serie B za razliko od Mlakarja redno nastopa Petar Stojanović. Pri Salernitani je kot posojeni nogometaš Empolija našel mir in zadoščenje, ob koncu sezone pa mu poteče pogodba s prvoligaškim klubom iz Toskane. V serie A manj od želenega igra Ružnićev varovanec Domen Črnigoj. Z Venezio ga pogodba veže še leto in pol, a ostaja odprto vprašanje, ali jo bo oddelal do konca. "Pri njem je vse odprto. Iščemo možnosti, klub, pri katerem bi lahko igral še več, ne izključujem pa tudi tega, da bi ostal v Benetkah," je spregovoril še o Koprčanu, ki bo letos dopolnil okroglih 30 let.

Začetek zimskega prestopnega roka je torej Ružnića, agenta številnih znanih slovenskih nogometašev, spravil v višji delovni pogon. V največjih evropskih ligah se bo trgovalo vse od začetka februarja, v Sloveniji pa se bo zimski prestopni rok uradno začel 16. januarja, končal pa 15. februarja.

Maribor bo v spomladanski del 1. SNL vstopil 1. februarja, ko bodo vijolice gostile Domžale. Foto: Guliverimage

Do takrat ne bo manjkalo govoric o tem, kam vse bi se lahko preselili številni slovenski reprezentanti, kar zadeva status Iličića, ki v teh dneh buri največ domišljije, pa naj bi ostalo vse pri istem. Kranjčan do junija ostaja pri Mariboru, kjer bo še naprej sodeloval z nekdanjim soigralcem in znancem iz serie A Boštjanom Cesarjem, nato pa bo poleti napočil trenutek za nove izzive. Znova tudi v družbi Ružnića.