Atletico išče naslednika Jana Oblaka

Zmagovitega konja se ne menja. Vsaj ponavadi je tako. V svetu nogometnih vratarjev pa tudi velja pravilo, da leta ne predstavljajo pretirane ovire. Če si starejši in še bolj izkušen, si po navadi še boljši. To dokazuje tudi Jan Oblak. Čeprav je že zakorakal v četrto desetletje in bo kmalu, natančneje že prihodnji teden, 7. januarja, dopolnil 32 let, uživa v Španiji ogromno spoštovanje.

V taboru Atletica vlada idila

Če bo Jan Oblak v tej sezoni znova osvojil priznanje zamora, bo poskrbel za nov rekord španskega klubskega nogometa. Foto: Guliverimage Če je bilo v zadnjih letih še zaslediti namigovanja o tem, da dolgoletni trener Atletica Diego Simeone razmišlja o menjavi in želi med vratnici namesto Oblaka postaviti nekoga bistveno mlajšega kandidata, torej njegovega naslednika, še najbolj glasne so bile lanskoletne govorice o prihodu 24-letnega Gruzijca Giorgija Mamardashvilija iz Valencie, ki pa so po tem, ko je z njim sklenil dogovor Liverpool in se bo to poletje preselil na Anfield, potihnile, si je temperamentni argentinski strateg po vsem, kar je prikazal Škofjeločan v jesenskem delu, zagotovo premislil. Manj je govora o tem, da bi Slovenec sploh lahko odšel drugam.

Atletico si tega niti ne bi želel privoščiti, saj je na Metropolitanu izjemno cenjen. Še vedno je ljubljenec navijačev, zaradi vse manj rednega nastopanja Kokeja tudi vse večkrat kapetan Atletica, ki se je na božično-novoletne praznike odpravil v imenitnem razpoloženju.

Jan Oblak je v letu 2024 na prvoligaških tekmah zbral 15 ''čistih mrež''. Na lestvici vratarjev, ki branijo v ligi petice, je osvojil šesto mesto.

🧤 Avec 19 clean-sheets, Alex Remiro est le gardien qui a gardé le plus de fois sa cage inviolée dans le top 5 européen durant l’année 2024 !



➖ Jan Oblak est quant à lui 6ème avec 15 clean-sheets.



📸 @TMes_news pic.twitter.com/HyxEPQiaY6 — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) January 1, 2025

Z zgodovinskim uspehom v Barceloni, s katero je niz zaporednih zmag podaljšal na kar 12 tekem. V taboru Atletica vlada idila, Los Colchoneros so v močni konkurenci postali španski jesenski prvaki, Oblak pa ostaja prvi kandidat za priznanje zamora, to bi bilo njegovo že šesto v karieri, saj je prejel najmanj zadetkov izmed vseh v la ligi.

Mladi Argentinec tarča evropskih velikanov

Vseeno pa v Atleticu razmišljajo tudi o prihodnosti. Še toliko bolj, saj se je začel zimski prestopni rok. Rdeče-beli naj bi tako že izpostavili prvo željo. Pojavile so se govorice, kako se je Atletico vključil v boj za naklonjenost 22-letnega argentinskega vratarja. V oči mu je padel Leandro Brey, zdajšnji čuvaj mreže Boce Juniors, ki brani tako dobro, da je iz začetne enajsterice odstranil 15 let starejšega rojaka Sergia Romera, svojčas tudi vratarja Manchester Uniteda. Tudi za Breya se zanima angleški velikan, to je Arsenal, poleg Atletica pa sta zanimanje za mladega Južnoameričana izkazala tudi italijanska prvokategornika Napoli in Lazio.

Leandro Brey opozarja nase na vratih Boce Juniors. Foto: Guliverimage

Brey ima z Boco Juniors sklenjeno pogodbo do leta 2027. Kdor bi ga želel v svoje vrste pripeljati prej, bi moral slovitemu klubu iz Buenos Airesa plačati 14 milijonov evrov. To ni pretirano velik znesek za Los Colchoneros, ki v zadnjih letih veliko trguje in kupuje, s tem pa si je zagotovil zelo močno in široko klop. Ta je postala zaščitni znak zadnjih uspehov. Osrednja moč Simeonejeve čete, v kateri črpa odločilne zadetke za zmage, so postale zadnje minute. Takrat so rezervisti Atletica praviloma dotolkli in strli odpor tekmeca. Pozni zadetki Atletica tako padajo kot za stavo, navijači pa držijo pesto, da bi tako obveljalo tudi v letu 2025.

Atletico na delu v soboto, Oblak bo na klopi

Juan Musso bo v soboto stal med vratnicama Atletica na pokalni tekmi v Malagi. Foto: Guliverimage Madridski velikan je v novo leto vstopil kot vodilni španski prvoligaš. Izjemen niz, eden najbolj razkošnih v bogati klubski zgodovini, lahko v kratkem še podaljša. Že v soboto ga čaka prvi letošnji nastop. V kraljevem pokalu si bo vstopnico za osmino finala skušal priigrati v Andaluziji.

Gostoval bo pri tretjeligašu Marbelli, ki se je pred mesecem dni že pomeril z Atleticom, a ne prvo, ampak njegovo drugo ekipo, ki jo v tretji ligi vodi Fernando Torres. Druga ekipa Atletica je zmagala s 3:2, kar pove veliko o dometu Marbelle. Ta bo zaradi povečanega zanimanja za ogled srečanja gostila Atletico na stadionu La Rosaleda v Malagi, kjer se bo lahko zbralo bistveno več gledalcev.

Atletico v zadnjem desetletju, odkar pri njem na vratih izstopa Oblak, še ni osvojil pokalnega tekmovanja. Bi mu lahko uspelo v tej sezoni, ko mu gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu? Simeonejeva četa je v kraljevem pokalu jeseni že dvakrat gostovala pri nižjeligašu in obakrat prišla do zmage težje od pričakovanega. Šele v zadnjih minutah. Na obeh tekmah je Oblak sedel na klopi, saj je trener Simeone na papirju resda lažjih, sicer pa še kako nepredvidljivih pokalnih izzivih ponudil priložnost 30-letnemu Juanu Mussu.

Trener Atletica Diego Simeone bi lahko v soboto na gostovanju pri Marbelli začel dvoboj s postavo Musso, Javi Galan, Le Normand, Witsel, Azpilicueta, Lino, Koke, De Paul, Riquelme, Correa in Sorloth.

Izkušeni Argentinec, ki ga je Atleticu do konca sezone posodila Atalanta, se je moral sprijazniti z vlogo rezervnega vratarja. Ob zrelih predstavah Oblaka, ki prinašajo dobre rezultate, je primoran greti klop.

Atletico je za slovo od nogometnega leta 2024 v gosteh premagal Barcelono (2:1) in niz zaporednih zmag podaljšal na 12. Foto: Reuters

V tej sezoni je zbral le tri nastope. Dvakrat v pokalu proti nižjeligašu, v la ligi pa na gostovanju v Bilbau. Zaradi poškodbe Oblaka. Zdaj bo branil še v Malagi, Atletico pa bo skušal zmagoviti niz podaljšati na številko 13, nato pa 12. januarja, ko bo v prvi letošnji prvenstveni tekmi na Metropolitanu gostil Osasuno, z novim uspehom zadržati vodilni položaj na lestvici. To bo posebna tekma za Škofjeločana, saj jo bo pričakal že kot 32-letnik.

Trpljenje drugih vratarskih violin pri Atleticu

Romun Ioan Horatio Moldovan trenutno brani kot posojen nogometaš Atletica v drugi italijanski ligi. Foto: Reuters Oblak bo prihodnji teden dopolnil 32 let, pri Atleticu, s katerim ga pogodba veže vse do leta 2028, pa brani tako uspešno, da je svoje stanovske kolege v klubu spravil v nehvaležni položaj. Vsi, ki so verjeli, da bi se jim pri Simeonejevi četi lahko odprla vrata do udarne enajsterice, v kateri bi od Oblaka prevzeli status prvega vratarja, so doživeli razočaranje. Temu primerni so bili tudi hitri odhodi iz kluba. Zadnji čuvaj mreže, ki je tako izgubil potrpljenje, je bil Romun Ioan Horatiu Moldovan. Atletico ga je posodil Sassuolu, kjer brani v Serie B.

Pred njim se je moral z gretjem klopi zadovoljiti Hrvat Ivo Grbić, ki zdaj brani v Turčiji. Zato bi rad madridski velikan pripeljal mlajšega kandidata, na katerem bi gradil upanje, da bi lahko nekoč nasledil Oblaka, živo klubsko ikono in enega najuspešnejših vratarjev v zgodovini la lige, pri tem pa ob tem, da sedi na klopi, ne bi izkazoval nezadovoljstva, ampak to doživljal kot priložnosti za krepitev izkušenj in dozorevanje. In takšen idealen kandidat naj bi bil ravno Brey.

O tem, kako se obnašati pri Atleticu, bi mu lahko veliko povedal njegov starejši rojak Musso. Ta je sprejel vlogo vratarske druge klubske violine, po koncu sezone pa se vrača v Bergamo. Atletico pa je klub, ki že dolgo prisega na nogometaše iz Argentine.

Jan Oblak je z Atleticom prezimil na prvem mestu španskega prvenstva, 12. januarja pa ga čaka prvi nastop v letu 2025. Foto: Guliverimage

Kolonija gavčev bi lahko tako ostala zelo številčna tudi v prihodnosti, kjer bi Oblak ostal nesporna številka ena, vseeno pa bi klub vmes pripravil na trenutek, ko bi lahko pri Atleticu napočila predaja vratarske štafete. Ta se zdi še zelo daleč, zlasti v luči nogometnega reka, kako se kakovostni vratarji starajo tako dobro kot vino, a v neizprosnem svetu nogometnega profesionalizma vendarle nikoli ne veš, kaj te čaka jutri.

Madridski klub naj bi s tem, ko želi v Španijo pripeljati mladega Argentinca, skušal nakazati, da bi lahko v prihodnosti gradil temelje novega Atletica tudi s pomočjo Breya. Do takrat pa osrednja vloga pripada bodočemu slavljencu, ponosu slovenskega nogometa, ki se mu nasmiha priložnost, da sezone podobno kot lani ne konča brez lovorike.