Noro, kakšna vrnitev Atletica! Jan Oblak je bil v hudi godlji, a ...

Kakšna tekma v Madridu! Atletico je v nedeljo zvečer na Metropolitanu pričakal Sevillo. Jan Oblak se v tej sezoni poteguje za rekordno šesto priznanje zamora. Zadetke prejema redko. Do srečanja z rdeče-belimi iz Andaluzije jih je prejel le osem, nato pa se je njegova mreža zatresla kar trikrat, a je 31-letni Škofjeločan vseeno prišel do zmage. In to kako!

Simeonejeva četa je vedela, da bi se z domačo zmago nad Sevillo ob tekmi manj lahko vodilni Barceloni približala na tri točke. Začelo se je imenitno za gostitelje. Atletico je povedel v 10. minuti po prekrasnem zadetku Argentinca Rodriga de Paula, a je le dve minuti pozneje s pravcatim projektilom izenačil Belgijec Dodi Lukebakio. Sevilla je 20 minut pozneje poskrbela za popoln preobrat, Oblak je bil premagan še drugič, nato pa je v 57. minuti povedla s kar 3:1!

Antoine Griezmann je bil z dvema zadetkoma prvi junak Atletica, ki je nadoknadil zaostanek z 1:3 in se razveselil nove, že devete zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. Foto: Reuters

Atletico se je znašel v hudih težavagh, a vendarle še ni rekel zadnje. Izkušeni Antoine Griezmann je kmalu znižal na 2:3, rezervist Samuel Lino je le pet minut po vstopu v igro po prekrasnem strelu z razdalje izenačil na 3:3, nato pa je prvi junak srečanja, dvakratni strelec Griezmann, v četrti minuti sodnikovega podaljška z mojstrskim golom popeljal Simeonejevo četo v vodstvo s 4:3 in poskrbel za norišnico na Metropolitanu. Atletico je prednost zadržal do konca, sledilo je veliko slavje Oblakovih.

Betis v izdihljajih srečanja do točke

Barcelona je na gostovanju pri Betisu povedla v 39. minuti, ko je zadel najboljši strelec la lige Robert Lewandowski. Domači so v 68. minuti prišli do 11-metrovke, ki jo je v izenačenje pretvoril Giovani Lo Celso.

Vodilna Barcelona se iz Seville ni vrnila z zmago. Foto: Reuters

Assane Diao je v izdihljajih srečanja zadel za točko proti Barceloni. Foto: Reuters Odločitev je razjezila Hansija Flicka, ki si je prislužil rdeči karton, a se kaj kmalu zatem veselil novega vodstva svojih varovancev. Na 2:1 je v 83. minuti zvišal Ferran Torres. Ko je že kazalo, da bodo favorizirani gostje odpeljali tri točke, pa šok, Assane Diao je poslal žogo za hrbet Inakija Pene in poskrbel za končnih 2:2 ter delitev točk.

Real izkoristil spodrsljaj Barcelone

Madridski Real je do vodstva na gostovanju pri Gironi prišel z golom Judea Bellinghama v 36. minuti, Arda Güler je v začetku drugega polčasa po Britančevi podaji zvišal vodstvo gostov, Kylian Mbappe pa v 62. minuti postavil končnih 3:0.

Kylian Mbappe je postavil končni rezultat 3:0. Foto: Reuters

Madridčani ostajajo drugi, za Barcelono zaostajajo dve točki, a imajo na računu tekmo manj. Carlo Ancelotti pa ima po zmagi tudi skrbi, Bellingham je zaradi bolečin z igrišča odšel po dveh tretjinah tekme, poškodoval se je tudi Ferland Mendy, prav tako je zdravniško pomoč potreboval Endrick, priložnost za debi v la ligi pa je dobil 17-letni Daniel Yanez.

