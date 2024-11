Jan Oblak pred zgodovinskim podvigom, ki bo odmeval še stoletja

Škofjeločana pogodba z Atleticom veže do leta 2028. Čeprav se je v zadnjih letih večkrat omenjalo, da bi lahko Diego Simeone posegel po drugačnih rešitvah in v klub privabil mlajšega Oblakovega naslednika, ki bi predstavljal naložbo za prihodnost, Argentinec še vedno najbolj zaupa 31-letnemu Slovencu. Jan Oblak je že dolgo ljubljenec navijačev Atletica, število tekem, na katerih je imel prste vmes pri uspehu španskega klubskega velikana, pa ostaja tako veliko, da od leta 2014 zlahka zadržuje status prvega vratarja.

Tako je Jan Oblak pred štirimi leti z navijači proslavljal osvojitev španskega naslova. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Od prihoda iz Lizbone, ko ga je Atletico leta 2014 kupil za 16 milijonov evrov, je za Los Colchoneros branil na 462 tekmah. Na večni lestvici po številu nastopov zaseda že peto mesto, kar je izjemna čast za vratarja iz tako majhne države, kot je Slovenija. Že do konca sezone 2024/25, v kateri napada nov zgodovinski podvig, pa bi se lahko povzpel na tretje mesto, ki ga trenutno zaseda legendarni desni krilni branilec Tomas Renones (483). Prvo mesto bo težko osvojil, saj je rekorder njegov kapetan, še vedno aktivni zvezni igralec Koke (665), s katerim sodeluje že dolgo.

Lahko prehiti legendi Barcelone

Jan Oblak v tej sezoni v španskem prvenstvu na tekmo povprečno prejema le 0,58 zadetka. Foto: Guliverimage Atletico je vrsto let odlikovala zlasti zelo disciplinirana, predana in učinkovita igra v obrambi. Mreža Oblaka se ni pogosto tresla. V petih sezonah je v španskem prvenstvu prejel najmanj zadetkov, s tem pa si tudi prislužil ugledno priznanje zamora. Španski športni dnevnik Marca ga podeljuje tistemu vratarju, ki v vsaki sezoni la lige odigra večino tekem in prejme najmanj zadetkov. Oblaku je nagrada pripadla že petkrat, na lestvici pa je s tem dosežkom na prvem mestu izenačen z Victorjem Valdesom in Antonijem Ramalletsom. To sta nekdanja asa Barcelone med vratnicama.

Ker gre Oblaku imenitno tudi v tej sezoni, kjer je trenutno v vodstvu, kar zadeva lestvico kandidatov za priznanje zamora, bi lahko Slovencu uspel imeniten dosežek. Zamoro bi lahko prejel že šestič, s tem pa postal absolutni (samostojni) rekorder, čigar izkupiček bi bilo v prihodnosti zelo težko izboljšati.

Oblak je v tej sezoni v španskem prvenstvu branil na 12 tekmah, na katerih se je njegova mreža zatresla zgolj sedemkrat. Znova navdušuje z imenitnimi predstavami, tako da njegova spektakularna obramba z zadnje tekme proti Mallorci (1:0) kandidira za posredovanje meseca v španskem prvenstvu.

Trenutna lestvica kandidatov za priznanje zamora v sezoni 2024/25:

Vratar (klub) Povprečje Prejeti goli (nastopi) 1. Jan Oblak (Atletico Madrid) 0,58 7 (12) 2. Alex Remiro (Real Sociedad) 0,77 10 (13) 3. Thibaut Courtois (Real Madrid) 0,78 7 (9) 4. David Soria (Getafe) 0,85 11 (13) 5. Rui Silva (Betis) 0,92 12 (13)

V la ligi je tako Oblak v tej sezoni premagan bistveno manjkrat kot pa na primer v ligi prvakov ali pa v reprezentančnem dresu, kjer je zgolj na tekmah lige narodov z Norveško prejel sedem zadetkov. Natanko toliko, kot jih je z Atletico na 12 prvenstvenih tekmah!

Dobitniki trofeje Zamora: 5 – Jan Oblak, Antoni Ramallets, Victor Valdes

4 – Juan Acuna, Santiago Canizares

3 – Juan Carlos Ablanedo, Luis Arconada, Gregorio Blasco, Thibaut Courtois, Salvador Sadurni, Jose Vicente Train, Ricardo Zamora

S Slovenijo želi tudi na SP 2026

Oblak bo v petek na žrebu v Nyonu izvedel ime tekmeca v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B lige narodov. Ples kroglic bo Kekovi zasedbi, pri katerih bradati Škofjeločan nosi kapetanski trak, dodelil tekmeca, ki je letos v ligi narodov v skupini C osvojil drugo mesto, kandidati pa so Slovaška, Kosovo, Bolgarija in Armenija. Čez dobre tri tedne, natančneje 13. decembra, bo v Zürichu še žreb kvalifikacijskih skupin za SP 2026.

Skupinski del lige narodov je Oblak sklenil z remijem na Dunaju. Foto: Reuters

Oblaka konec tedna čaka nadaljevanje španskega prvenstva. V soboto bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti Alavesu in se utrditi na tretjem mestu, hkrati pa poskrbeti, da bi njegova mreža znova ostala nedotaknjena. Za vodilno Barcelono zaostaja sedem točk. Že tri dni pozneje ga v Pragi čaka eno vsaj na papirju lažjih gostovanj v ligi prvakov, saj se bo v torek za točke potegoval na Češkem proti Sparti.

Jan Oblak je z Atleticom osvojil veliko lovorik. Postal je španski prvak, dvakrat je osvojil španski superpokal, bil je najboljši v ligi Europa, postal je tudi zmagovalec evropskega superpokala. Pred devetimi leti je bil zelo blizu tudi največjemu naslovu, a je v finalu lige prvakov po izvajanju enajstmetrovk v Milanu izgubil proti Realu. Foto: Guliverimage

Takšen je torej tekmovalni ritem enega najboljših vratarjev na svetu, ki v zgoščenem urniku klubskih in reprezentančnih obveznosti ne pozna počitka. Podobno bo tudi prihodnje poletje, ko bo Atletico eden izmed udeležencev razširjenega svetovnega klubskega prvenstva, ki bo v ZDA. Ravno v državi, kjer želi Oblak nastopiti z rojaki na svetovnem prvenstvu leta 2026!