Slovenska nogometna reprezentanca je po remiju na Dunaju (1:1) končala nastope v koledarskem letu 2024, a jo do konca leta čaka še veliko zanimivega. V petek bo Kekova četa izvedela ime tekmeca v spomladanskih dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B lige narodov, 13. decembra pa bo opravljen žreb kvalifikacij za SP 2026. Postregel bo z nenavadnim protokolom, ki ga bodo na lastni koži najbolj izkusili četrtfinalisti lige narodov, Slovenija pa bi se lahko po enem izmed scenarijev znova udarila z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom!

Po koncu skupinskega dela lige narodov se pri članicah evropske nogometne družine preštevajo "živi in mrtvi". Zaradi suspenza je tu že nekaj časa izvzeta Rusija, ki je obsojena na igranje prijateljskih tekem z manj zvenečimi in atraktivnimi tekmeci, tako da je pred dnevi doma odpravila skromne Bruneje kar z 11:0, milostljivejša pa je bila s Sirijo (3:0). Najbolj vesele so lahko tiste reprezentance, ki so v svojih skupinah lige narodov, ne glede na to, v kateri jakostni ligi so igrale, osvojile prvo mesto, saj so si s tem izboljšale možnost za nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026.

Veselje nogometašev San Marina po zgodovinski gostujoči zmagi v Lihtenštajnu (3:1), po kateri so si zagotovili prvo mesto v skupini D lige narodov. Foto: Guliverimage

Med zmagovalkami skupin se je senzacionalno znašel tudi San Marino, ki je bil v svoji skupini evropskih palčkov boljši od Gibraltarja in Lihtenštajna, tako da bo leta 2026 nastopal v ligi C, hkrati pa bi lahko prvič v zgodovini nastopil celo v play-offu kvalifikacij za veliko tekmovanje, v tem primeru SP 2026! V njem bo sicer nastopilo 16 reprezentanc, 12 drugouvrščenih v kvalifikacijskih skupinah in štiri zmagovalke skupin letošnje lige narodov, ki se v kvalifikacijah za SP 2026 v svoji skupini ne bodo uvrstile na prvo oziroma drugo mesto.

Če bi se torej favoriti v kvalifikacijah za SP 2026 izkazali, bi se lahko med srečneži v play-offu znašel tudi San Marino, v tem primeru pa bi ga, sliši se naravnost neverjetno, saj velja že leta in leta za najslabšo izbrano vrsto na svetu, od nastopa na SP 2026 delili le dve zmagi!

S kom se bo udarila Slovenija?

Kar se tiče Slovenije, je v skupini B3 lige narodov zaostala za Norveško in Avstrijo, proti katerima je osvojila le dve točki. Z vikingi je doživela dva boleča poraza (1:4 in 0:3), izkusila najhujši poraz na domači tekmi, na kateri se je igralo za točke (kvalifikacije za veliko tekmovanje oziroma liga narodov) v zgodovini državne samostojnosti.

Norveška je tudi s pomočjo Slovenije osvojila prvo mesto v skupini B3 lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

S severnimi sosedi pa je iztržila dva remija in na Dunaju, kjer se je še enkrat več na nogometnih bojiščih potrdilo pravilo "kdor ne da, ta prejme", pokvarila zabavo Avstrijcem (1:1). Ti bodo podobno kot Slovenci v petek čakali na tekmeca v play-offu, le da se bodo Avstrijci potegovali za vstop v elitno druščino, torej ligo A, Kekova četa pa se bo 20. in 23. marca, takrat bosta odigrani tekmi, borila za obstanek v ligi B.

Petkov ples kroglic v Nyonu bo odločil, s kom se bo spoprijela Slovenija. Možni so štirje tekmeci, to so drugouvrščene reprezentance v ligi C. Med njimi je na papirju najmočnejša Slovaška, kot možni tekmeci pa kandidirajo še Kosovo (treba bo počakati še na dokončno odločitev disciplinske komisije Uefa po prekinjeni tekmi med Romunijo in Kosovom v 90. minuti pri rezultatu 0:0), Bolgarija in Armenija. Zanimivo je, da se je Kekova četa v Stožicah pred odhodom na Euro 2024 pomerila prav proti zadnjima reprezentancama, na Kosovo jo vežejo lepi spomini iz lige prvakov leta 2020, Slovaška pa jo je nazadnje prehitela v kvalifikacijah za SP 2022.

Osem velikanov v igri za naslov

Španija, aktualni evropski prvak, brani naslov v ligi narodov. Foto: Reuters V petek bo tako na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) opravljeno veliko žrebov. Največje pozornosti je deležen žreb četrtfinalnih parov, ki se bo začel malce po 12. uri. O zmagovalcu lige narodov se je v preteklosti odločalo na zaključnih turnirjih, kjer so nastopili le zmagovalci skupin iz lige A, tokrat pa je drugače. Med najboljših osem sta se uvrstili najboljši reprezentanci iz vsake skupine, skupno torej osem, v četrtfinalu pa bodo zmagovalci skupin deležni statusa nosilcev, hkrati pa bodo povratni dvoboj odigrali na domačih tleh.

Pri žrebu bo upoštevano pravilo, da se v četrtfinalu ne smeta pomeriti ekipi, ki sta jeseni igrali v isti skupini. Tako ne bodo mogoči pari Portugalska – Hrvaška, Francija – Italija, Nemčija – Nizozemska in Španija – Danska. Po četrtfinalu bo v začetku junija sledil zaključni turnir, ki bo potekal v eni izmed držav, ki bo nastopila v polfinalu, veliki finale pa bo odigran 8. junija. V zadnjem, odigranem pred dvema letoma na Nizozemskem, je Španija po izvajanju kazenskih udarcev v Rotterdamu premagala Hrvaško.

Žreb četrtfinalnih parov lige narodov: Zmagovalci skupin: Portugalska, Francija, Nemčija, Španija

Drugouvrščeni v ligi A: Hrvaška, Italija, Nizozemska, Danska Žreb za preboj/obstanek v ligi A: Tretjeuvrščeni v ligi A: Škotska, Srbija, Madžarska, Belgija

Drugouvrščeni v ligi B: Grčija, Avstrija, Turčija, Ukrajina Žreb za preboj/obstanek v ligi B: Tretjeuvrščeni v ligi B: Slovenija, Gruzija, Islandija, Irska

Drugouvrščeni v ligi C: Slovaška, Kosovo/Romunija*, Bolgarija, Armenija Žreb za preboj/obstanek v ligi C: Najboljša četrtouvrščena v ligi C: Latvija, Luksemburg

Drugouvrščena v ligi D: Malta, Gibraltar



* Treba bo počakati še na dokončno odločitev disciplinske komisije Uefa po prekinjeni tekmi med Romunijo in Kosovom v 90. minuti pri rezultatu 0:0, Romunija ima po petih tekmah 15, Kosovo pa 12 točk.

SP 2026? Slovenijo čaka zahtevna naloga.

Slovenijo sicer kaj kmalu čaka še en žreb, še pomembnejši od tega, saj bodo 13. decembra v Zürichu izžrebali skupinski del kvalifikacij za SP 2026, ki bo potekalo na drugi strani Atlantika v ZDA, Kanadi in Mehiki. Nastopilo bo 54 od vseh 55 članic evropske nogometne družine, zaradi suspenza bo znova odsotna Rusija. Na plesu kroglic bodo sestavili 12 kvalifikacijskih skupin. V šestih bo pet reprezentanc, v drugih šestih pa štiri reprezentance.

Kakovostni bobni pred žrebom kvalifikacij za SP 2026: Prvi: Francija, Španija, Anglija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Italija, Nemčija, Hrvaška, Švica, Danska, Avstrija

Drugi: Ukrajina, Švedska, Turčija, Wales, Madžarska, Srbija, Poljska, Grčija, Romunija, Slovaška, Češka, Norveška

Tretji: Škotska, Slovenija, Irska, Albanija, Severna Makedonija, Gruzija, Finska, Islandija, Severna Irska, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Izrael

Četrti: Bolgarija, Luksemburg, Belorusija, Armenija, Kosovo, Kazahstan, Azerbajdžan, Estonija, Ciper, Ferski otoki, Latvija, Litva

Peti: Moldavija, Malta, Andora, Gibraltar, Lihtenštajn, San Marino

Slovenija bo glede na to, da spomladi nastopa v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B lige narodov, imela večjo možnost, da se jo uvrsti v skupino z zgolj štirimi izbranimi vrstami. V njej pa si bo zelo težko priigrati vstopnico za nastop na SP 2026, saj bo Slovenija žreb dočakala v tretjem kakovostnem bobnu.

Matjaž Kek želi varovance po Euru 2024 popeljati še na svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Ker se bodo neposredno na SP 2026 uvrstile le zmagovalke skupin (12 ekip), Evropo pa bo na največjem tekmovanju, kar ga premore svetovni nogomet, leta 2026 zastopalo 16 reprezentanc, bodo še kako zanimive dodatne kvalifikacije. V njih se bo za štiri vstopnice potegovalo 16 reprezentanc. Vse drugouvrščene v kvalifikacijah za SP 2026 in štiri zmagovalke skupin v ligi narodov, ki se v skupinskem delu kvalifikacij ne bodo uvrstile na prvo oziroma drugo mesto. Med njimi bi bil lahko torej tudi San Marino, ki bi v tem primeru zagotovo postal prvovrstna atrakcija play-offa.

Bizarno, na listkih sploh ne bo imel držav

Ker pa se bodo kvalifikacije za SP 2026 začele že marca, ampak zgolj v tistih skupinah s petimi udeleženci, tiste s štirimi pa bodo dejavne le v jesenskih mesecih, od septembra do novembra, torej po sistemu, kot so letos nastopale v ligi narodov, bo prišlo do nenavadne situacije. Četrtfinalisti lige narodov 13. decembra še ne bodo vedeli, v katero skupino so bili izžrebani. Tega ne bodo vedeli vse do takrat, ko bodo končali četrtfinale. Torej šele spomladi prihodnje leto. Do takrat se bo namreč vedelo le, v katero skupino bi lahko šli zmagovalci četrtfinalnih dvobojev, v katero pa poraženci. Tako na listkih pri žrebu pri osmih najboljših izbranih vrstah lige narodov sploh ne bo napisano ime države, ampak le zmagovalec oziroma poraženec.

Avstrija, ki je v nedeljo namučila slovenske reprezentante na Dunaju, a vseeno ni zmagala (1:1), bo žreb kvalifikacij za SP 2026 pričakala v prvem kakovostnem bobnu. Foto: Reuters

Ena izmed možnosti je torej, da bi lahko Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026 zaigrala prav v skupini z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom, torej ravno s tekmeci, s katerimi se je to jesen potegovala za točke v ligi narodov. Žreb pa bi bil lahko tudi veliko bolj krut in Slovenijo denimo povezal z eno izmed najbolj vročih evropskih reprezentanc, kot so v tem primeru Španija, Francija ali Nemčija. Za nostalgike prejšnje skupne države bi bila še kako zanimiva skupina, v kateri bi se lahko znašli Hrvaška, Srbija, Slovenija (oziroma Severna Makedonija, Črna gora ali BiH) in Kosovo.

O tem bo več govora 13. decembra v Zürichu, ta petek pa bo v ospredju žreb za obstanek v ligi B lige narodov, kjer bo Slovenijo malce po 13. uri dočakal nekdo izmed omenjene četverice (Slovaška, Kosovo, Bolgarija in Armenija).