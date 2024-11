Norvežani norijo od sreče: SloveniJAAA! Kaj pa Slovenci?

Medtem ko Norvežani proslavljajo enega največjih nogometnih reprezentančnih uspehov po letu 2000, saj so se prvič v zgodovini uvrstili v elitno družbo lige narodov, in se pri tem na vsakem koraku zahvaljujejo Sloveniji za remi na Dunaju (1:1), ki je vikingom odprl pot do podviga, pa na sončni strani Alp zaradi manj prepričljivih predstav slovenskih nogometašev vlada manj prešerno ozračje. Zaznal ga je tudi selektor Matjaž Kek. Kaj gre narobe?

Norvežani so v nogometnih nebesih. Generacija, v kateri izstopa kar nekaj nogometašev svetovnega kova, med njimi sta najuspešnejša Erling Haaland in Martin Odegaard, v izjemnih klubih pa nastopata tudi Alexander Sorloth in komaj 19-letni biser vikingov Antonio Nusa, bo končno nastopila med najboljšimi. Ne še na velikem tekmovanju, na kaj takega čakajo Norvežani že 24 let, ampak v elitni družbi lige narodov, najmočnejši ligi A.

Slovenci prirasli k srcu Norvežanom

Veselje Norvežanov po tem, ko so izvedeli, da se je dvoboj na Dunaju končal brez zmagovalca. Foto: Guliverimage To jim je omogočila Slovenija, ki je na Dunaju pokvarila avstrijsko zabavo, osvojila točko, čeprav so jo pred tem severni sosedje v od 60 do 65 minutah povsem nadigrali in bi lahko, tako je po dvoboju odvrnil tudi selektor Ralf Rangnick, takrat vodili že s 5:0, 6:0 ali celo več. A tega niso naredili, Adam Gnezda Čerin, ki je srečno v 81. minuti zatresel mrežo Avstrijcev, je čez noč v srcih norveških ljubiteljev nogometa postal eden izmed najbolj priljubljenih tujih športnikov. Slovenija je prirasla k srcu Norvežanom, o čemer pričajo številne pohvale, ki so jih Skandinavci namenili Kekovi četi na družbenih omrežjih, VG je na naslovnici ob rezultatih srečanj v Oslu in na Dunaju zapisal kar veliki napis SloveniJAAA!, s katerim je dal vedeti, kako so ga v nedeljo razveselili nogometaši, ki jih vodi Matjaž Kek.

Zelo vesela sta zlasti Antonio Nusa, strelec in dvakratni podajalec proti Kazahstanu, pred štirimi dnevi dvakratni strelec v Stožicah, v Leipzigu pa sicer soigralec Benjamina Šeška, kateremu je lahko norveški najstnik nigerijskih korenin še kako hvaležen, ter robustni napadalec Alexander Sorloth, ki se je proti Kazahstanu (5:0) tudi znašel na seznamu strelcev, sicer pa si pri madridskem Atleticu deli slačilnico z Janom Oblakom. Škofjeločanu se bo, tako je napovedal v videoprispevku VG, zahvalil z velikim objemom na prvem treningu, ko ga bo srečal v španskem glavnem mestu.

Kek: Morali si bomo naliti čistega vina

V Sloveniji pa za razliko od Norveške, ki je trdno odločena, da se bodo njeni nogometni junaki končno uvrstili na veliko tekmovanje in nastopili na SP 2026, vlada nekoliko drugačno vzdušje. Veliko je vprašajev, zlasti tistih, ki se navezujejo na padec v formi in prepričljivosti izvedb.

Če je Slovenija na Euru 2024 plenila pozornost z discipliniranim in taktično dovršenim nogometom, pri katerem je veljajo reklo, da je temelj vsega dobra obramba, in v 390 minutah srečanj na nemških zelenicah prejela le dva zadetka, je liga narodov ponudila manj prepričljive izvedbe slovenske obrambe. Vedno bolj nemočen je postajal tudi napad, Benjamin Šeško je ostal brez uporabnih žog, mreža Jana Oblaka pa se je na obeh tekmah z Norveško zatresla kar sedemkrat.

Slovenija je bila v uvodni uri srečanja na Dunaju v izrazito podrejenem položaju, a je zaostajala le z 0:1. Foto: Reuters

Navijači so stežka sprejeli tudi nemoč Slovenije v uvodni uri srečanja na Dunaju, a po drugi strani tudi spoznali, da bi lahko zaključek srečanja, zadnjih 20 minut, v katerih so Kekovi izbranci ob nekaterih menjavah v ekipi le povrnili del tiste energije in kombinatorike, s katero so tudi v preteklosti mešali štrene favoritom, predstavljal lepši obet za prihodnost. Kaj pa je bilo narobe, da je bila igra Slovenije pred tem tako bleda in nenevarna?

"Dejstvo je, da bomo morali dobro analizirati zadevo in si naliti čistega vina. Vsak bo moral prevzeti odgovornost," napoveduje selektor Matjaž Kek v prihodnosti določene spremembe, zlasti zaradi prihoda naslednika Boštjana Cesarja, ko bo tako strokovna ekipa bogatejša za še enega člana. V pogovoru za Sportklub je tudi izrazil skrb, da si morajo naliti čistega vina, da bo slovenski nogomet znova opozoril nase in ne bo padel v črno luknjo. Oziroma v nogometno ledeno dobo, kot se je izrazil Mariborčan.

Slovenska srca je z zadetkom za 1:1 v 81. minuti ogrel Adam Gnezda Čerin. Avstrija je tako ostala brez načrtovane domače zmage in neposrednega napredovanja med elito lige narodov. Foto: Reuters

"Po Euru 2024 je bilo čutiti določeno zadovoljstvo. Ogromno energije in čustev je bilo porabljenih, od tega pa se v športu ne da živeti. Igralci so še mladi. Igralci morajo vedeti, da bo treba malce več tvegati, če hočeš dobiti nekaj več," je dejal Kek, ki se zaveda, da bo Slovenija 7. decembra, ko bo žreb kvalifikacijskih skupin za SP 2026, prejela na papirju še težje tekmece od tistih, kar sta v ligi narodov predstavljali Norveška in Avstrija. Slovenija je zaostala za njima in osvojila tretje mesto, tako da bo iskala spomladi pot do obstanka v dodatnih kvalifikacijah, tekmeca pa izvedela na žrebu v petek. Na dvoboju na Dunaju je sicer pričakoval več odločnosti, hkrati pa dodal, da je Slovenija preveč spoštovala tekmeca.

Gnezda Čerin: Normalno je, da po Euru pride takšno obdobje

Adam Gnezda Čerin je letos na Euru uresničil svoje otroške sanje. Foto: Guliverimage "Cilj v ligi narodov je bil višji, a je normalno, da po Euru pride tudi takšno obdobje, med katerim smo kaznovani za stvari, za katere prej nismo bili. Trenutki, ko pride do padca v formi, so nekaj običajnega. Hitro dobivamo zadetke, a smo v zadnjih 20 minutah pokazali, da lahko stisnemo tudi takšno ekipo, kot je Avstrija," je strelec izenačujočega zadetka za Slovenijo Adam Gnezda Čerin po dvoboju za Sportklub poudaril, kako bi lahko bilo zadnjih 20 minut na srečanju vnovičen opomin, da so lahko dobri in lahko konkurirajo tudi takšnim ekipam, kot je Avstrija.

Podobno razmišlja tudi asistent zadetka Žan Karničnik: "Ta točka je pokazala, da smo se vrnili k tistemu, kar smo delali dobro skozi celotno leto. Uspelo se nam je fizično in mentalno pobrati po slabši tekmi z Norveško," je poudaril Korošec, slovenski adut s klopi Dejan Petrovič, ki je z vstopom sredi drugega polčasa okrepil zvezno vrsto in predstavljal dobrodošlo pomoč Sloveniji, pa je dejal: "Veliko smo trpeli, a zadržali zaostanek 0:1, na koncu pa nam je uspelo zadeti. S točko na tako težkem gostovanju smo lahko zadovoljni. Videli smo, koliko priložnosti je imela Avstrija. Treba je zdržati, da ostaneš živ, potem pa upaš na svojo priložnost. Vedeli smo, da bo vsaj ena prišla," je preprosto vedel, da bi se lahko na razprodanem stadionu Ernst Happel uresničilo nesojeno nogometno pravilo "Kdor ne da, ta prejme."

Slovenija! 👊🇸🇮



Navijači, hvala za glasno podporo na Dunaju!❤️ Srečno pot domov!#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/5Gn3dliI7F — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 17, 2024

Na smolo dobrih 45 tisoč domačih navijačev in veliko veselje 600 slovenskih privržencev, ki so za trenutek pomislili, da bi lahko sledil tudi popoln preobrat, a je le ostalo pri "pirovem" remiju. Ta pa je po vsem, kar se je dogajalo na četrtkovi tekmi proti Norveški, le naznanil, da bi lahko Slovenija v letu 2025 znova mešala štrene favoritom.