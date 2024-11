Matjaž Kek se čudi: Neverjetno je, kako je ena slaba tekma takoj obrnila atmosfero v Sloveniji

Na Dunaju je bilo vse pripravljeno za veliko slavje in zabavo avstrijskih nogometašev, ki bi se z zmago nad Slovenijo uvrstili v elitno skupino lige narodov. Kazalo jim je imenitno, povedli so z 1:0 in bili dolgo časa vsaj za razred boljši od Kekove čete. "60 do 65 minut smo trpeli kot že dolgo ne," je priznal Matjaž Kek. Nato pa je nogomet znova pokazal svojo nepredvidljivost. Slovenci so po vstopu Dejana Petroviča zaigrali bolje, vrnili udarec in utišali polne tribune. Na koncu je ostalo pri "pirovem" remiju za Slovenijo, Keka pa je najbolj veselilo, da so njegovi izbranci pokazali karakter in nepopustljivost.

Slovenija je v nedeljo na Dunaju zaigrala na največjem letošnjem spektaklu v ligi narodov. Kulisa na tribunah je spominjala na tisto z Eura 2024, le da je bil vložek na tekmi nekoliko manjši. A spet ne toliko. Ne pojavi se vsak dan priložnost, da bi se lahko Slovenija v play-offu potegovala za nastop v elitni druščini lige narodov.

Stadion Ernst Happel je bil razprodan, na njem pa 46 tisoč gledalcev, od tega 600 iz Slovenije. Foto: Reuters

Morebitna zmaga nad Avstrijo je tako prinašala izjemen motiv, še dodatnega pa spoznanje, da bi se Kekovi varovanci odkupili navijačem za bledo predstavo proti Norveški in dokazali, da lahko še vedno mešajo štrene favoritom. In to se je tudi uresničilo. Ne resda v popolnosti, saj je bila Slovenija večino srečanja neenakovreden tekmec Avstriji, ki bi si lahko glede na vse priložnosti zagotovila bistveno višjo prednost od 1:0, a se je Oblakova mreža na srečo njegovih soigralcev zatresla le enkrat.

S taktičnimi menjavami prišli do več daha

A Slovencem je vendarle uspelo. Postali so edina reprezentanca, ki je v ligi narodov v Avstriji ostala neporažena, kar pa je zaradi nemoči proti Norveški vseeno zadoščalo "le" za tretje mesto.

Avstrijci, ki so zaradi 50-letnice sodelovanja z opremljevalcem športne opreme Puma zaigrali v "retro'' črni opremi, so v uvodni uri srečanja na Dunaju povsem nadigrali Slovenijo. Foto: Reuters

"Jasno je, da moraš najprej preživeti 60, 65 minut, potem pa smo z nekimi taktičnimi menjavami tudi mi prišli do več daha. Igralci so postali nevarnejši, si več upali, na koncu pa bi lahko šel rezultat povsem v drugo smer," je na novinarski konferenci po dvoboju na Dunaju povedal slovenski selektor. Kar dolgo po tekmi se je zadržal v avstrijskem studiu, kjer je bilo vse pripravljeno za slavje ob prvem mestu slovenskih severnih sosedov, a jih je nato po zaslugi Kekove čete (1:1) na vrhu skupine B3 prehitela Haalandova Norveška.

Avstrijci so na vrata Slovenije streljali 23-krat, Jana Oblaka pa premagali le enkrat. Foto: Reuters

Pa bi bilo lahko tudi drugače, če bi Avstrijci izkoristili še katero izmed številnih priložnosti, ki so se jim ponudile ob znova ne najboljši predstavi Slovenije. "V tem krasnem vzdušju, avstrijski evforiji, smo slabo začeli dvoboj, na koncu pa smo prišli do situacij, ko bi šla lahko tekma v drugo stran. 60 do 65 minut smo trpeli kot že dolgo ne. Vesel sem, da so fantje pokazali karakter ter bili nepopustljivi. Pa čeprav nam točka na koncu nič ne pomeni," se je 63-letni Mariborčan zavedal, da bi lahko Slovenijo do skoka na drugo mesto skupine popeljala le zmaga, ki pa se je ob tako neugodni in znova razigrani Avstriji, vsaj v uvodnih dveh tretjinah srečanja, izkazala za prehud zalogaj.

Selektor Kek o nerganju v Sloveniji

Kaj vse je šlo na gostovanju na Dunaju narobe Sloveniji? "Neverjetno je, kako je ena slaba tekma proti Norveški takoj obrnila atmosfero. To se je v Sloveniji že dogajalo. In to ni dobro," je spregovoril glede nerganja v Sloveniji, ki ga je bilo občutiti po visokem domačem porazu z Norveško (1:4).

Slovenija je presenetila Avstrijo in ji preprečila, da bi se v nedeljo uvrstila v elitno skupino lige narodov. Foto: Reuters

"Vemo, da smo bili slabi, pa tudi danes nismo bili preveč dobri. Do tekmeca smo kazali preveč spoštovanja. Direktnost Avstrijcev nas je "ubijala". Igralcem sem po tekmi v krogu rekel, kako upam, da jim je jasno, česa so sposobni. V naši skromni bazi potrebujemo igralce, ki so fizično na vrhunski ravni pripravljenosti, pa tudi mentalno pripravljeni na take tekme. V skupini smo imeli dve izredno nerodni reprezentanci (Norveška in Avstrija, op. p.), ki igrata taktično zrelo, agresivno in z veliko kontakta. Imeli smo probleme, smo pa v nekaterih trenutkih tudi dokazali, da znamo igrati ter da imamo kvaliteto," je potegnil črto čez opravljeno v skupinskem delu lige narodov, kjer je Slovenija končala kot tretja, tako da bo v petek na žrebu izvedela tekmeca v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B, obenem pa Avstrijcem preprečila neposreden preboj med elito.

Zadovoljen, ker niso izgubili po potopu proti Norveški

"Vem, da je Avstrijcem po vsem tem, kar so zastreljali, težko. Tudi Jan ni ubranil nekaj spektakularnega ubranil. Sem pa zadovoljen, ker nismo izgubili po potopu v Ljubljani. Tekma je pokazala, da nihamo v posameznih taktičnih zadevah, kar se na tej ravni ne sme dogajati," je priznal, kako je Slovenija postala enakovrednejši tekmec, ko je z vstopom Dejana Petroviča napolnila sredino in postala bolj stabilna. Pogrešal je le še zaključek, da bi se žoga večkrat zadržala v napadu in bi prišli bližje vratom Avstrije. Zato je točka po takšnem trpljenju, ko bi lahko po dobri uri zaostajali še z višjim rezultatom kot 0:1, še toliko vrednejša.

Erling Haaland, po novem s sedmimi zadetki prvi strelec lige narodov, se je s slovensko pomočjo uvrstil v elitno skupino lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

Najbolj pa so se je razveselili na Norveškem, kjer so po zaslugi slovenskega remija postali zmagovalci skupine, si že najverjetneje zagotovili možnost nastopa v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 in se uvrstili med elito. Tako bo tekmovali v prihodnji izvedbi lige narodov z najboljšimi. S tistimi, s katerim se ponavadi Erling Haaland tudi kosa na zelenici. Slovenija pa bo svojo priložnost, da ostane v druščini B, čakala spomladi. Takrat že z razširjenim strokovnim vodstvom, saj je Kek napovedal spremembe, tako da bo do naslednje reprezentančne akcije že pripeljal naslednika Boštjana Cesarja.