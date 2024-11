Hrvati potrdili četrtfinale, Srbom ni uspelo

V Uefini ligi narodov je danes končna odločitev padla še v dveh skupinah najmočnejše lige A. V A1 je zmagovalka skupine Portugalska v okrnjeni zasedbi, tudi brez Cristiana Ronalda, remizirala s Hrvaško, ta pa je z osvojeno točko potrdila drugo mesto in napredovanje v četrtfinale. V skupini A4 je Španija premagala še Švico in neporažena osvojila prvo mesto, za drugo pa sta danes v . Leskovcu obračunali Srbija in Danska. Tekma se je končala brez zadetkov, v četrtfinale so tako napredovali Danci.

Hrvati so danes za potrditev drugega mesta v skupini 1 potrebovali le točko in jo proti okrnjeni Portugalski na Poljudu v Splitu tudi dobili. Portugalski selektor Roberto Martinez je danes spočil nosilce igre, v svoje klube so se tako pred srečanjem s Hrvaško vrnili zvezdniki Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva in Pedro Neto, a so v Splitu vendarle prvi zadeli Portugalci. V vodstvo jih je popeljal Joao Felix. Domači so v 65. minuti le dočakali izenačenje, za katerega je poskrbel Joško Gvardiol, z osvojeno točko pa so redni del tekmovanja končali za las pred Škotsko, ki je danes z 2:1 slavila na Poljskem. Poljaki se kot zadnji v skupini 1 selijo v ligo B.

Možnosti za četrtfinale so imeli pred zadnjim krogom rednega dela tudi Srbi v skupini 4. Za napredovanje bi morali doma premagati Dansko, ki proti Srbiji ni izgubila še nikoli. In tako je tudi ostalo, tekma v Leskovcu se je končala brez golov, drugo mesto v skupini so tako z osmimi točkami zasedli Danci, tretje Srbe pa čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi A. Zmagovalci skupine 4 so Španci, ki so zabeležili pet zmag in enkrat remizirali, danes so s 3:2 premagali Švico, ki izpada v ligo B.

Teoretično znani tekmeci Slovenije

V četrtfinalu so tako reprezentance Hrvaške, Danske, Francije, Nemčije, Italije, Portugalske, Španije in Nizozemske.

Teoretično so znani tekmeci Slovenije v boju za obstanek v B ligi narodov. To so lahko Slovaška, Armenija ali Bolgarija, četrta ekipa pa bo znana do petkovega žreba, ko bo Uefa za zeleno mizo določila razplet tekme med Romunijo in Kosovom. Slednji je v prejšnjem krogu zapustil igrišče v 93. minuti pri zaostanku 0:3.

Tekme za obstanek oziroma napredovanje ter četrtfinali bodo odigrani med 20. in 25. marcem 2025.

