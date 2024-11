Portugalski selektor razveselil Hrvaško, poslastica večera v Amsterdamu

Znanih je že pet udeležencev četrtfinala lige narodov. To so v elitni skupini A Italija, Francija, Nemčija, Španija in Portugalska. Danes bi lahko postal znan še šesti četrtfinalist. Če se dvoboj v Amsterdamu ne bo končal z remijem, bo to postal zmagovalec tekme med Nizozemsko in Madžarsko. BiH bo zadnji vlak za obstanek v elitni druščini lovila na zahtevnem gostovanju v Nemčiji.