Do zdaj sta čar svetovnega prvenstva kot selektorja izkusila le dva slovenska nogometna strokovnjaka. To sta Srečko Katanec in Matjaž Kek. Prvi je vodil Slovenijo na SP 2002, drugi pa osem let pozneje. Oba stratega želita nastopiti tudi na SP 2026, ki bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Če se Kek želi na največje tekmovanje, kar ga premore nogomet, uvrstiti s Slovenijo in bo 13. decembra izvedel tekmece v evropskih kvalifikacijah, pa se Katanec z Uzbekistanom že kar nekaj časa poteguje za točke.

Uzbekistan na lestvici v kvalifikacijski skupini zaostaja le za Iranom. Foto: Reuters

Gre mu odlično, saj je država, ki je nekdaj spadala pod Sovjetsko zvezo, po njenem razpadu pa se je pridružila azijski nogometni družini, na dobri poti, da se prvič uvrsti na svetovno prvenstvo. Ljubljančanu, ki mu pri delu pomagajo številni rojaki, prvi pomočnik je denimo nekdanji kapetan izbrane vrste Slovenije Aleš Čeh, gre v kvalifikacijah za SP 2026 imenitno. Odpravil je zdravstvene težave, zaradi katerih oktobra ni mogel voditi v živo ekipo na kvalifikacijskih tekmah, v torek pa je v Laosu, dvoboj je potekal na nevtralnem prizorišču, v "gosteh" ugnal Severno Korejo (1:0) in se na lestvici utrdil na imenitnem drugem mestu.

Katanec: Igranje na takšnem igrišču je nevarno za zdravje

Uzbeki so zadnjih sedem minut odigrali z igralcem manj. Foto: Reuters Edini zadetek na srečanju je v 44. minuti dosegel Abbosbek Fayzullaev, junak srečanja pa je postal vratar Utkir Yusupov, ki je v 83. minuti ubranil strel z bele točke. Takrat je bil izključen branilec gostov Umarbek Eshmuradov, tako da je zmaga Uzbekistana še toliko bolj vredna, saj je v zaključku srečanja zaigrala z igralcem manj. Ker je dvoboj potekal na slabo pripravljeni zelenici, je imel selektor Katanec še dodatne težave.

"Rad bi opozoril azijsko nogometno zvezo, da je igranje na takšnem igrišču nevarno za zdravje igralcev. Naše igrišče za trening je bilo še v slabšem stanju," je izpostavil slovenski trener na delu v Uzbekistanu, ki po zadnji tekmi v koledarskem letu 2024 ni skrival zadovoljstva.

Nogometni navdušenci v Uzbekistanu so vse bližje dnevu, ko bi lahko svoje ljubljence spremljali na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

"Vesel sem za zmago. Opravili smo svojo nalogo. Hvala igralcem za podporo. Po porazu v Katarju nismo bili v dobrem položaju. Zdaj nas čakajo še štiri tekme. Fantom vedno govorim, naj se borijo do konca. Ne smejo vstopati v tekme z miselnostjo, da bi se lahko uvrstili na SP še pred koncem. Morajo biti pripravljeni na to, da se bodo borili do konca," je pojasnil.

Tri točke za Iranom, tri točke pred ZAE

Uzbeki po četrti zmagi v 3. krogu kvalifikacij zaostajajo le za vodilnim Iranom, ki je v gosteh s 3:2 premagal Kirgizistan, pred tretjeuvrščenimi ZAE, ravno izbrano vrsto, ki jo je vodil pred dobrim desetletjem, pa imajo tri točke prednosti. Do konca 3. kroga azijskih kvalifikacij za SP 2026 so le še štirje krogi. Ker peljeta iz vsake izmed treh skupin neposredno na SP 2026 dve najboljši mesti, se Uzbekistanu nasmiha zgodovinski dosežek. Katančevi izbranci bi ostali v igri za nastop na SP 2026 tudi v primeru, če bi osvojili tretje oziroma četrto mesto. Takrat bi se za nastop na velikem prvenstvu potegovali v dodatnih kvalifikacijah.

Azijske kvalifikacije za SP 2026, 3. krog (skupina A): Lestvica:

1. Iran 6 tekem – 16 točk

2. Uzbekistan 6 – 13

3. ZAE 6 – 10

4. Katar 6 – 7

5. Kirgizistan 6 – 3

6. Severna Koreja 6 - 2

Na SP 2026 bi lahko tako prvič v zgodovini nastopili kar dve reprezentanci z slovenskima strategoma. Katancu bi to lahko uspelo še pred Kekom, ki ga spomladi, 20. in 23. marca, najprej čaka izziv v ligi narodov, kjer se bo potegoval za obstanek v drugi najmočnejši skupini lige narodov, v ligi B. Slovenija bo tekmeca izvedela v petek.