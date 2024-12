Barcelona odgovorila s petardo, Real izgubil v Bilbau

V španskem nogometnem prvenstvu so med tednom odigrali dve tekmi 19. kroga. Že v torek je bila na delu Barcelona, ki jo po nizu slabših rezultatov na Mallorci zmagala s 5:1. Real Madrid pa je v sredo gostoval pri Athletic Bilbau in izgubil z 1:2. Te štiri ekipe bodo januarja igrale v španskem superpokalu v Savdski Arabiji, zato sta bili ti dve srečanji odigrani že zdaj.

Kylian Mbappe Foto: Reuters Vodilno Barcelono in drugi Real Madrid zdaj na lestvici ločijo štiri točke, je pa res, da ima Real eno odigrano tekmo manj. Beli balet je namreč izgubil v Bilbau z 1:2. Bilbao je zasluženo prišel do treh točk in se utrdil na četrtem mestu. V 53. minuti je za 1:0 zadel Alejandro Berenguer, na 1:1 je izenačil Jude Bellinghman (77.), končni izid pa je nekaj minut kasneje postavil Gorka Guruzeta po hudi napaki Alejandra Valverdeja. Tragični junak Reala je bil Kylian Mbappe, ki je v 68. minuti zgrešil najstrožjo kazen.

Visoka zmaga Barcelone

Barcelona je po odličnem začetku novembra in visoki prednosti v la ligi v zadnjem času nekoliko padla v formi. Zasedba Hansija Flicka je bila brez zmage na zadnjih treh tekmah v domačem prvenstvu, najprej je z 0:1 klonila proti Realu Sociedadu, proti Celti je zapravila vodstvo z 2:0 in na koncu le remizirala z 2:2, nato pa je v soboto klonila še proti Las Palmasu z 1:2. S tem nizom je prednost Kataloncev na vrhu lestvice pred drugouvrščenim Realom Madridom padla na točko, ob tem pa je imel beli balet odigrano še tekmo manj.

Raphinha je dosegel dva gola, Barcelona je zmagala s 5:1. Foto: Reuters

Zdaj je Barcelona več kot uspešno prestala test pri Mallorci, proti kateri je blaugrana na zadnjih 34 tekmah izgubila le trikrat. Strelci za Katalonce so bili dvakrat Raphinha (56., 74.), po enkrat pa Ferran Torres (12.), Frenkie De Jong (79.) in Pau Victor (84.). Za domače je na 1:1, kar je bil tudi izid prvega polčasa, zadel Vedat Muriqi (43.).

Špansko prvenstvo, vnaprej odigrani tekmi 19. kroga

Torek, 3. december:

Sreda, 4. december:

Lestvica: