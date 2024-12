Real navdušil, čustveno slovo od legende v Madridu. Fantastičen Oblak ugnal Barcelono.

Nogometaši Atletica ostajajo hit španskega prvenstva. V soboto so po neverjetnem preobratu v gosteh premagali Barcelono z 2:1. Simeonejeva četa je tako dočakala 12. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, skočila na vrh španskega prvenstva, Jan Oblak, ki se je izkazal z imenitnimi posredovanji, pa je dočakal sploh prvo zmago v gosteh nad Blaugrano, odkar brani za Atletico. Branilec naslova Real Madrid, ki je med tednom postal svetovni prvak, je nadigral Sevillo (4:2) in se povzpel na drugo mesto. 39-letni nogometaš Seville Jesus Navas je odigral zadnjo tekmo v karieri, dvoboj v Madridu pa sta zaznamovala evrogola Kyliana Mbappeja in Federica Valverdeja.

Pozdrav dveh sovrstnikov. Kapetan Reala Luka Modrić še vztraja na zelenicah, 39-letni Španec Jesus Navas pa je nedeljo v Madridu sklenil bogato kariero. Foto: Reuters

Jesus Navas odigral zadnjo tekmo Občinstvo na Santiago Bernabeuu je pred tekmo od srca zaploskalo tudi Jesusu Navasu, 39-letnem legendarnem nogometašu Seville, ki je sklenil bogato kariero. V Madridu je sprva sedel na klopi, a je nato v 65. minuti vstopil v igro in tako še zadnjič stopil na zelenico. Kapetan Reala Luka Modrić mu je izročil spominsko darilo, dres belih baletnikov s podpisi Ancelottijeve čete. Navas je za Španijo zbral 56 nastopov, leta 2010 postal svetovni prvak na SP 2010 v Južni Afriki, dvakrat pa je postal tudi evropski prvak, nazadnje letos v Nemčiji. V karieri je blestel tudi v dresu Manchester Cityja. Homenaje en el Santiago Bernabéu para Jesús Navas. 🫡

pic.twitter.com/l6NoFQ7GiY — MT2 (@madrid_total2) December 22, 2024

Na stadionu Santiago Bernabeu je bilo slovesno, saj se je občinstvo pred tekmo poklonilo celotni ekipi, ki je med tednom osvojilo naslov svetovnega prvaka, pa tudi Brazilcu Viniciusu Jr., ki je nedavno prejel nagrado Fifa BEST za najboljšega nogometaša na svetu. Vinicius sicer zaradi kazenskih kartonov ni mogel nastopiti proti Sevilli, a je Real naredil vse, kar je v njegovi moči, da je izjemno uspešno koledarsko leto 2024 končal z zmago.

Federico Valverde in Kylian Mbappe sta dosegla atraktivna zadetka. Foto: Reuters

Varovanci Carla Ancelottija so navdušili zlasti v prvem polčasu. Najprej sta se z atraktivnima strelom z razdalje izkazala Kylian Mbappe (10. minuta) in Federico Valverde (20.). Poskrbela sta za imenitna evrogola, Brazilec Rodrygo pa je v 34. minuti povišal vodstvo na 3:0. Kmalu za tem je nase opozorila tudi Sevilla, Isaac Romero je znižal na 1:3. Beli baletniki pa so bili razigrani tudi na začetku drugega dela, ko je asistenco Mbappeja v zadetek za 4:1 pretopil Brahim Diaz. Sredi drugega polčasa je ob velikih ovacijah vstopil v igro legendarni Španec Jesus Navas, sicer dolgoletni reprezentant in nogometaš Seville, ki je odigral zadnjo tekmo v karieri, njegov soigralec Dodi Lukebakio pa je v 86. minuti poskrbel za končni rezultat 4:2. Real je tako na lestvici prehitel Barcelono, zaostaja le še za Oblakovim Atleticom.

Epska zmaga Atletica v Barceloni, Oblak veliki junak

Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak pred sobotnim derbijem ni imel najlepših spominov na gostovanja v Barceloni, saj ni še nikoli z Atleticom v gosteh premagal Barcelone. Na desetih gostovanjih je le enkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Po žogo pa je moral v svojo mrežo tudi na tokratnem derbiju, ko ga je v 30. minuti premagal Pedri. Katalonci so zasluženo povedli, saj so pokazali več.

Pedri je premagal Jana Oblaka v 30. minuti, a je na koncu dvoboja objokoval nov poraz Barcelone, s katerim so se Katalonci poslovili od prvega mesta. Foto: Reuters

Španski reprezentant je v sodelovanju z Gavijem izigral obrambo Simeonejeve čete in po uspešnem prodoru z natančnim diagonalnim strelom zatresel mrežo madridskega kluba. Pred tem gledalci na olimpijskem stadionu Montjuic niso videli večjih priložnosti, Barcelona pa je prevladovala z višjim odstotkom posesti žoge. Atletico ni v prvem polčasu sprožil niti enega strela v okvir vrat Barcelone.

Atletico rešili centimetri, nato je De Paul utišal Katalonce

Jan Oblak je imel na gostovanju v Barceloni ob lobu Raphinhe tudi srečo, sicer pa zbral šest vrhunskih obramb in si prislužil visoke ocene za nastop. Foto: Guliverimage V 47. minuti je zadišalo po novem zadetku Barcelone, a se je Jan Oblak izkazal s posredovanjem ob nevarnem strelu Fermina Lopeza. S tem pa naletov Barcelone še ni bilo konec, deset minut pozneje bi lahko gostitelji podvojili prednost, ko se je izjemna priložnost ponudila Raphinhi. Brazilski virtuoz je hotel premagati Oblaka s prefinjenim lobom z razdalje, a se je gostom nasmehnila sreča.

Zadel je namreč prečko, Atletico so rešili centimetri, nato pa je nogomet pokazal svojo nepredvidljivo plat, saj je Atletico po protinapadu Juliana Alvareza, ko se je po odbiti žogi domače obrambe ponudila priložnost Rodrigu De Paulu, pol ure pred koncem izenačil na 1:1. Argentinec se je izkazal z natančnim strelom z roba kazenskega prostora, Pena je bil nemočen.

Veselje Rodriga De Paula po izenačenju na 1:1. Foto: Reuters

Gostje so po izenačenju, ki je utišal domače tribune, v nadaljevanju srečanja zaigrali še bolj napadalno, v 75. minuti pa se jim je ponudila imenitna priložnost za popoln preobrat. Pablo Barrios je streljal z nevarnega položaja, a se je med vratnicama Barcelone izkazal čuvaj mreže Inaki Pena.

Dve izjemni obrambi Oblaka, nato zadetek Sorlotha

Blestel pa je tudi vratar Atletica. In to kako! Izkušeni Oblak je imel v zaključku srečanja ogromno dela, a znova dokazal, zakaj v tej sezoni spada med najboljše vratarje v Evropi. Škofjeločan je paral živce zvezdnikom Barcelone. Najprej je v 86. minuti mojstrsko ubranil strel Raphinhe, dve minuti pozneje pa preprečil zadetek še Pedriju. Nato pa je na Montjuicu sledil nor preobrat, saj je v zadnjih sekundah šestminutnega sodnikovega podaljška zadel v polno rezervist Alexander Sorloth.

Rezervist Alexander Sorloth je v zadnjih sekundah srečanja zadal Barceloni hud udarec in potrdil, kako Atletico v tej sezoni računa na zelo močno in dolgo klop. Foto: Reuters

Norvežan je izkoristil podajo Nahuela Moline in dosegel najpomembnejši zadetek, odkar se je iz Villarreala preselil v Madrid. Atletico je tako dočakal prvo gostujočo zmago nad Barcelono v La Ligi po sušnih 18 letih in se povzpel na vodilni položaj. Sanjski niz Simeonejeve čete se nadaljuje, rdeče-beli so že pri številki 12, tako da na božično-novoletne praznike odhajajo zelo dobre volje.

Jan Oblak je pri 31 letih dočakal prvo gostujočo zmago v la ligi nad Barcelono. Foto: Guliverimage

Rojiblancosi so pred tem nazadnje v Barceloni premagali Blaugrano 5. februarja 2006, ko je Atletico vodil še Pepe Murcia (3:1), dvakrat pa je v polno meril Fernando Torres. Nato so v gosteh pri Barceloni osemkrat remizirali, 16-krat pa ostali praznih rok. Kar 17 izmed teh tekem je vodil Diego Simeone, ki pa je nato 21. decembra 2024, ki bo v zgodovino Atletica zapisan z zlatimi črkami, dočakal prvo gostujočo zmago nad Barcelono, odkar je strateg Atletica. Podobno velja za vratarja Jana Oblaka.

Kaj si misli Atletico o Oblaku? Preprosto to, da je najboljši vratar na svetu. Da je "goat" (skrajšano od "greatest of all time" - najboljši vseh časov, kar je klub nakazal s pridodanim simbolom koze, ki je v angleškem prevodu ravno goat!

Jan Oblak. 🐐 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2024

Za Barcelono je bil to tretji zaporedni poraz v španskem prvenstvu na domačem terenu. V zadnjih sedmih tekmah La Lige je osvojila le pet točk in morala posledično prepustiti prvo mesto Atleticu, ki ima zdaj ob tekmi manj tri točke več od Kataloncev.

Atletico je premagal Barcelono v gosteh prvič po letu 2006. Foto: Reuters

Stik z vrhom je ohranil Athletic Bilbao, ki je v Pamploni dosegel deseto zmago v prvenstvu. Osasuno je premagal z 2:1 – odločilni gol je zabil Alex Berenguer v 74. minuti – in je zdaj pri 36 točkah.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 20. december:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Lestvica: