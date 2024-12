Celjanom po nori tekmi le uspelo, Riera izgubil živce. Olimpija namučila favorita.

Slovenija proslavlja zgodovinski podvig, ki je dal piko na i že tako uspešnemu nogometnemu letu 2024. V izločilni del konferenčne lige sta se uvrstila tako Olimpija kot tudi Celje. Ljubljančani so namučili poljskega prvaka Jagiellonio Bialystok (0:0), Celjani pa so se med najboljših 24 uvrstili skozi šivankino uho. Doma so valižanskega prvaka TNS po hudem boju ugnali s 3:2, v knežjem mestu pa je bilo napeto vse do zadnje sekunde. Bilo je razburljivo in napeto, po koncu tekme se je vidno nezadovoljen trener Celja Albert Riera celo sprl z nekaterimi člani strokovnega vodstva gostov. Zmaji so končali ligaški del na 14., Celjani pa 21. mestu.

V Celju je potekala zelo nenavadna tekma, na kateri so presenetljivo povedli gostje. Po prekinitvi je bil v kazenskem prostoru v skoku najvišji Daniel Davies in z natančnim strelom z glavo v 19. minuti premagal nemočnega Matjaža Rozmana.

The New Saints so v prvem polčasu kar dvakrat izigrali obrambo Celja. Foto: Jure Banfi

Celjani so se nenačrtovano znašli v zaostanku, a so jim nato gostje pomagali do ekspresnega izenačenja. Leo Smith si je privoščil ogromno napako. Hotel je podati svojemu vratarju, a se mu je namera ponesrečila, s tem pa je ponudil imenitno priložnost Edmilsonu, ki se je sam podal proti vratom gostov. Brazilec se je izkazal in izenačil na 1:1. Tako so navijači v knežjem mestu v uvodnih 20 minutah videli že dva zadetka.

V 30. minuti je zadel tudi Žan Karničnik, a je bil zadetek po posredovanju VAR razveljavljen. V nedovoljenem položaju se je znašel Mark Zabukovnik. Celjani so bili bližje drugemu golu, ko so gostje v 42. minuti znova šokirali slovenskega prvaka. Nezbranost obrambe je po dolgem predložku z izjemnim sprejemom žoge in strelom kaznoval Rory Holden.

Brazilec Edmilson je dvakrat ekspresno vrnil Celjane v igro in izenačil rezultat na 1:1 oziroma 2:2. Foto: Jure Banfi

Veselje TNS, ki podobno kot Celje še vztraja v boju za napredovanje, pa ni trajalo dolgo. Po manj kot minuti so Celjani še enkrat izenačili. Znova je bil najbolj spreten Edmilson, ki je ušel gostujoči obrambi in postavil rezultat prvega polčasa (2:2).

Zec za vodstvo, Matko zapravljal nemogoče

Rezultat se ni spreminjal vse do 79. minute. Napetost v domačih vrstah je naraščala, saj je počasi zmanjkovalo minut za vodstvo Celja. Nato pa je v polno zadel David Zec. Z neposredne bližine je zabil žogo v mrežo, pred tem pa je na vrata Valižanov streljal Svit Sešlar, ki ga je z izjemno asistenco zaposlil Juanjo Nieto. Celjani so tako prvič do tako želenega vodstva na tekmi prišli šele 11 minut pred koncem rednega dela.

Aljoša Matko ne more in ne more zatresti mreže. Proti TNS je v zaključku srečanja zapravil tri izrazito zrele priložnosti. Foto: Jure Banfi

Rezervist Aljoša Matko bi lahko dokončno odločil zmagovalca, a je zapravil dve izjemni priložnosti, ko se je znašel sam pred vratarjem, a ga nato nastreljal. Nato je bilo napeto pred vrati domačinov, ko bi David Zec na začetku sodnikovega podaljška skoraj dosegel avtogol, a je na srečo zadel nič hudega slutečega vratarja Rozmana, od katerega se je odbila žoga.

Sledil je protinapad, vrata TNS so bila prazna, saj je njihov vratar krenil v napad, a Matko tega ni znal izkoristiti. Tako je zapravil še eno lepo priložnost. Ostalo je pri 3:2, dragoceni zmagi Celjanov, ki so bili bistveno boljši, a znova premalo učinkoviti v napadu. Slovenski prvaki so si tako v krstni evropski sezoni, v kateri nastopajo v glavnem delu tekmovanja, zagotovili spomladanski nastop v izločilnem delu!

Albert Riera je uresničil napoved in Celjane popeljal med 24 najboljših ekip v konferenčni ligi, po tekmi pa je izgubil živce in se na igrišču zapletel v prepir s predstavniki TNS. Foto: Jure Banfi

Riera po tekmi izgubil živce Dogajanje po tekmi je zasenčil incident. Trener Celja Albert Riera je izgubil živce in se zapletel v prepir s predstavniki strokovnega vodstva gostov. Pri tem je tudi odrinil enega izmed Otočanov, ozračje je bilo naelektreno in spominjalo na nezadovoljstvo Španca, ko je vodil še Olimpijo in podoben izbruh nezadovoljstva zakuhal tudi na gostovanju v Kopru, ko se je sporekel z nekaterimi člani strokovnega vodstva kanarčkov.

Olimpija remizirala na Poljskem

Na Poljskem je bilo vroče že v uvodnih minutah. Priložnost za zadetek se je po zmedi ljubljanske obrambe ponudila Dušanu Stojinoviću. V gneči je streljal z neposredne bližine, a se je izkazal Matevž Vidovšek in preprečil vodstvo gostiteljev.

Prvi polčas dvoboja med Jagiellonio in Olimpijo je minil brez večjih priložnosti. Foto: Reuters

V nadaljevanju si tekmeca nista priigrala resnejših priložnostih, še najbolj je po zadetku zadišalo v 37. minuti, ko se je Vidovšek izkazal pri strelu Ruija Correie in poskrbel, da sta ekipi odšli na počitek z začetnim rezultatom 0:0.

Na začetku drugega polčasa so več pokazali zeleno-beli in nekajkrat pošteno namučili vratarja Slawomirja Abramowicza. Priložnosti so si priigrali Diogo Pinto, Sualehe in Alex Blanco, ki se je v 59. minuti po desni strani prikradel v kazenski prostor gostiteljev, nato pa se je izkazal čuvaj mreže Jagiellonie, nato pa se je žoga od ''rumeno-rdečega'' Slovenca Dušana Stojinovića odbila v kot. Čeprav so bili Ljubljančani podjetnejši, o čemer priča tudi večje število strelov za gol (7:2), je mreža gostiteljev le ostala nepremagana. Tako se je dvoboj končal brez zadetkov, kar ni ustrezalo nobeni ekipi. Obe sta ostali izven kroga najboljših osmih v konferenčni ligi, v petek pa bosta izvedeli tekmeca v play-offu.

Slovenski klubi proti tekmecem iz Poljske:

Tekme Leto (tekmovanja) Maribor : Wisla Krakov 0:2, 0:3 1998 – pokal UEFA Primorje : Wisla Krakov 0:2, 1:6 2002 – pokal UEFA Celje : Slask Vroclav 0:1, 1:3 2015 – kvalifikacije za ligo Europa Celje : Jagiellonia Bialystok 3:3 2024 – ligaški del konferenčne lige Jagiellonia Bialystok : Olimpija 0:0 2024 – ligaški del konferenčne lige

Slovenski klubi proti tekmecem iz Walesa:

Tekme Leto (tekmovanja) Gorica : Inter Cardiff 2:0, 0:1 1999 – kvalifikacije za pokal UEFA Bravo : Connah's Quay 0:1, 2:0 2024 – kvalifikacije za konferenčno ligo Celje : The New Saints 3:2 2024 - ligaški del konferenčne lige

V izločilni del prav vsi Slovenci!

Vodilni Chelsea je navdušil tudi na zadnjem dejanju ligaškega dela. Doma je s 5:1 nadigral Shamrock's Rovers, dvoboj pa je s hat-trickom zaznamoval Španec Marc Guiu. Nastopilo je veliko slovenskih legionarjev. Vid Belec je doma z Apoelom na toplem Cipru remiziral z Astano (1:1), branil vso tekmo in zbral dve obrambi, Borac je v Banjaluki, kjer je v tej sezoni nogometni dom kar treh Slovencev, Gregorja Bajdeta, Sandija Ogrinca in Aleksa Pihlerja, osvojil točko proti Omonii (0:0). Izmed Slovencev je zaigral le Ogrinec, Pihler pa je ostal prikovan na klop. Panathinaikos je brez slovenskega dvojca, Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar nista kandidirala za srečanje, Benjamin Verbič pa ni več nogometaš grškega velikana, nadigral Dinamo Minsk (4:0).

Nekdanji reprezentančni vratar Vid Belec si je z Apoelom zagotovil nastop v izločilnem delu konferenčne lige, njegov nekdanji kapetan Jan Oblak pa je z Atleticom na dobri poti, da si to zagotovi v ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi klubi s slovenskimi nogometaši so si zagotovili evropsko pomlad.

Žreb dodatnih kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige, v njej bodo sodelovali udeleženci tekmovanja, ki se bodo v ligaškem delu zvrstili od 9. do 24. mesta, bo v petek ob 12. uri.

