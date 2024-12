Nogometaši Olimpija so v torek opoldne opravili še zadnje dejanje na domači stožiški zelenici v letu 2024 - zadnji trening pred potjo v Bialystok na Poljsko, kjer jih v četrtek ob 21.00 čaka dvoboj zadnjega kroga v skupinskem delu konferenčne lige proti Jagiellonii. "Moja ekipa je lačna in motivirana ter bo naredila vse, da na Poljskem iztrži čim več," je odločen trener Victor Sanchez.

Olimpija je pred tednom dni po visokem porazu v Stožicah proti belgijskemu Cercle Bruggeju z 1:4 nazadovala iz prve osmerice, ki prinaša neposredno uvrstitev v osmino finala v tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Teoretične možnosti za preboj med prvih osem še vedno obstajajo, prvi pogoj je zmaga proti Jagiellonii, hkrati pa mora upati na zanjo ugodne razplete na drugih četrtkovih tekmah zadnjega kroga.

Pred zadnjim krogom si je le Chelsea (15 točk) zagotovil napredovanje v osmino finala. Sledijo mu Vitoria Guimaraes (13), Fiorentina, Legia in Lugano (vsi po 12), Shamrock Rovers (11), Cercle Brugge, Jagiellonia, Rapid Dunaj, Apoel in Djurgarden (vsi po 10). Olimpija je z devetimi točkami na 14., Celje pa s štirimi na 25. mestu v 36-članski ligi.

V prejšnjem krogu je Olimpija doživela visok poraz. Foto: Aleš Fevžer V ljubljanski ekipi se zavedajo zahtevnosti dvoboja proti Jagiellonii, ki je v prejšnjem krogu tesno izgubila proti češki zasedbi Mlada Boleslav. Pred tem je premagala danski Koebenhavn, romunski Petrocub Hincesti in norveški Molde, s Celjem pa se je v knežjem mestu razšla z nedoločenim izidom 3:3.

"Čaka nas izkušena ekipa, ki ima zelo kakovosten igralski kader na vseh položajih in je izjemno močna na taktičnem področju. Za moje varovance bo tekma proti poljski ekipi velik izziv, tako kot so bile vse dosedanje proti moštvom z veliko višjim proračunom od našega," je na novinarski konferenci dejal 48-letni španski strateg na klopi ljubljanske ekipe Victor Sanchez. "Na minulih petih dvobojih smo si zagotovili izločilne tekme, še vedno pa imamo možnosti za preboj med osem. Moja ekipa je lačna in motivirana ter bo naredila vse, da na Poljskem iztrži čim več."

Na petih tekmah je Olimpija trikrat zmagala in dvakrat izgubila. Foto: Aleš Fevžer Sanchez na četrtkovi tekmi na Poljskem ne bo mogel računati na Charlesa Thalissona. Brazilec je na prejšnji tekmi proti Cercle Bruggeju prejel rdeči karton. Zdravstvene težave ima Dino Kojić.

Poljska ekipa je z desetimi točkami trenutno na osmem mestu v konferenčni ligi. Ima točko več od Olimpije, ki je na dosedanjih petih tekmah premagala avstrijski LASK iz Linza, finski HJK Helsinki in severnoirski Larne, klonila pa proti nemškemu Heidenheimu in Cercle Bruggeju. Olimpijina tekmica Jagiellonia ne blesti le na mednarodni sceni, dobre predstave kaže tudi v poljskem prvenstvu. Jesenski del je končala na tretjem mestu, vodilni Lech iz Poznana ima tri, drugouvrščeni Rakow pa točko prednosti.

"Pred tednom dni se nismo izkazali. Od nogometašev belgijske ekipe smo prejeli pravo lekcijo, res pa je tudi, da smo mlada ekipa, ki nima kontinuiranih nastopov na mednarodni sceni. V četrtek nas čaka telesno izjemno zahtevna tekma. Upam, da bomo bolj pametni in modri, kot smo bili pred tednom dni proti Cercle Bruggeju," je pred odhodom na Poljsko med drugim dejal Litovec Justas Lasickas.

Po koncu ligaškega dela konferenčne lige se bo najboljših osem ekip neposredno uvrstilo v osmino finala, ekipe od devetega do 24. mesta pa bodo igrale dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših 16. Termina dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala sta 13. in 20. februarja prihodnje leto, tekem osmine finala pa šestega in 13. marca.