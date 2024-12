Hladen tuš za Celje in Olimpijo

Nogometaši Olimpije so v petem krogu ligaškega dela konferenčne lige v Stožicah z 1:4 (1:2) klonili proti belgijski ekipi Cercle Brugge, srečanje pa je močno zaznamoval rdeč karton, ki ga je prejel Thalisson v 51. minuti tekme. Brez točk so ostali tudi Celjani, ki so z 0:2 klonili na gostovanju pri trenutno vodilnem ciprskem prvoligašu Pafosu. Mark Zabukovnik je ob izidu 0:0 zapravil strel z bele pike. Na delu je bilo še ogromno slovenskih legionarjev.

Konferenčna liga, ligaški del (5. krog):

Četrtek, 12. december:

Ciprčani kaznovali zapravljene priložnosti Celja

Nogometaši Celja so v 5. krogu ligaškega dela konferenčne lige v Limassolu izgubili proti Pafosu z 0:2 (0:0). Celjani so zapravili številne lepe priložnosti, v 24. minuti so imeli imenitno priložnost za vodstvo, saj so imeli na voljo strel z bele pike, potem ko je Derrick Luckassen v kazenskem prostoru storil prekršek nad Aljošo Matkom. Odgovornost je prevzel Mark Zabukovnik, a je vratar domačih Ivica Ivušić njegov poskus v levi spodnji kot ubranil.

Mark Zabukovnik je bil pri strelu z bele pike neuspešen. Foto: Aleš Fevžer

Kazen za zapravljene priložnosti Celja je sledila na začetku 48. minute, ko je napako obrambe Celjanov izkoristil Vlad Dragomir. V 63. minuti si je zasedba Celja privoščila novo napako, Ivan Brnić je nasprotniku podaril žogo, Joao Correia pa se je sprehodil skozi obrambo gostov in zadel za 2:0, s tem pa je postavil tudi končni izid srečanja.

Celjani so pred obračunom v Limassolu, kjer evropske tekme igra Pafos, najprej izgubili proti Vitorii Guimaraes (1:3), nato visoko premagali Istanbul Basaksehir (5:1) ter v tretjem krogu nesrečno izgubili pri Betisu (1:2). Nazadnje so doma igrali 3:3 proti Jagiellonii. Po današnjem porazu so na lestvici pred zadnjim krogom na 25. mestu oziroma na položaju, ki ne prinaša izločilnih bojev. Neposredno namreč v osmino finala napreduje najboljših osem ekip, zasedbe razvrščene od devetega do 24. mesta pa čakata dodatni tekmi.

V zadnjem krogu bodo Celjani prihodnji četrtek gostili The New Saints iz Walesa.

Drugi poraz Olimpije

Prvi izmed obeh slovenskih predstavnikov so na evropski oder stopili nogometaši Olimpije. Ti so v Stožicah gostili belgijski Cercle Brugge in izgubili z 1:4 (1:2). Ljubljančani so pred tem na štirih tekmah trikrat zmagali in enkrat izgubili. V prvem krogu ligaškega dela je bil boljši nemški Heidenheim, nato pa so po vrsti "padli" avstrijski LASK iz Linza, finski HJK Helsinki ter severnoirski Larne. A danes Olimpiji ni uspelo nadaljevati niza zmag. Olimpija je po drugem porazu v konferenčni ligi nazadovala iz prve osmerice, ki neposredno vodi v osmino finala, so si pa že zagotovili nastop vsaj na dodatnih tekmah za uvrstitev v osmino finala.

Srečanje se je že začelo povsem po notah gostujoče ekipe, saj je ta povedla že v drugi minuti, potem ko je po kratki podaji Alana Minde zadel Kazeem Olaigbe in poskrbel za prvi gol v mreži ljubljanske ekipe na domačih evropskih tekmah v tej sezoni. A nogometašev Olimpije to ni zmedlo, nasprotno, že v peti minuti je izid na 1:1 poravnal Alejandro Blanco.

Trenutek, ki je močno zaznamoval tekmo. Foto: Aleš Fevžer

Po živahnem nadaljevanju je v 24. minuti sledil nov hladen tuš za domače, saj je za vodstvo gostov z 2:1 zadel Felipe Augusto, ki se je odlično znašel pred vrati Matevža Vidovška. Zadetek so zaradi morebitnega prepovedanega položaja kar nekaj časa pregledovali v sobi za Var, a je bil naposled gol priznan.

Za nameček je Olimpija v 50. minuti ostala še z igralcem manj na igrišču, saj je Thalisson, ki je sicer v igro vstopil šele na začetku drugega polčasa, zaradi udarca s komolcem v obraz nasprotnika prejel rdeči karton.

Foto: Nebojša Tejič/STA

Gostujoči nogometaši so številčno premoč na igrišču kronali v 72. minuti, ko je na 3:1 povišal Ahoueke Denkey. Zadnji žebelj v krsto Ljubljančanov pa je v 81. minuti s svojim drugim zadetkom na tekmi zabil Olaigbe.

V zadnjem, 6. krogu, bo Olimpija 19. decembra gostovala pri poljski Jagielonii Dušana Stojinovića.

Chelsea še naprej brez praske

Dogajanje v konferenčni ligi se je začelo že zgodaj popoldne, ko je Djurgarden z 2:1 zmagal na gostovanju pri Vikingurju, vodilni Chelsea, prvi favorit za osvojitev naslova, pa je zatem s 3:1 slavil proti Astani v oddaljenem Kazahstanu. Za Chelsea je dvakrat v polno meril Marc Guiu (14., 19.), piko na i pa je postavil Renato Veiga (39.).

Dušan Stojinović je nedavno gostoval v Celju (3:3), v zadnjem krogu ligaškega dela pa bo z Jagiellonio gostil Olimpijo. Tokrat je s svojo ekipo klonil na Češkem. Foto: Guliverimage

APOEL Nikozija je z Vidom Belcem v vratih s 3:1 zmagal v Armeniji pri Noahu. Jagiellonia Bialystok Dušana Stojinovića, ki je igral do 55. minute, je z 0:1 izgubila na Češkem pri moštvu Mlada Boleslav, Borac Banja Luka, pri katerem se dokazujejo kar trije slovenski nogometaši (Aleks Pihler, Sandi Ogrinec in Gregor Bajde - priložnost je dobil le Ogrinec) je kar z 0:3 klonila na delu pri irskem prvaku Shamrock Rovers, ki je poleti v kvalifikacijah premagal Celje, Panathinaikos pa je brez Adama Gnezde Čerina in Andraža Šporarja (poškodba), pa tudi brez Benjamina Verbiča, ki ga sploh ni na seznamu kandidatov za nastop v Evropi, z 2:0 zmagal v Walesu pri ekipi TNS, ki bo v zadnjem krogu gostovala v knežjem mestu.

Med prvo osmerico so krog pred koncem rednega dela ob vodilnemu Chelseaju še Vitoria Guimaraes (13 točk), Fiorentina, Legia, Lugano (vsi po 12), Shamrock Rovers (11) ter Cercle Brugge in Jagiellonia s po desetimi točkami.

Konferenčna liga, ligaški del (5. krog):

Četrtek, 12. december:

Lestvica: