Josip Iličić se je vrnil #video

Slovenski nogometaš Josip Iličić je bil v torek na tribunah stadiona Gewiss, ko sta v nogometni ligi prvakov igrala Atalanta in Real Madrid. Iličiću so italijanski navijači namenili stoječe ovacije.

Josip Ilicic está hoy presente en las gradas del Gewiss Stadium para ver el Atalanta - Real Madrid y ha sido recibido con mucho cariño.



Qué bonito verlo de vuelta en Bérgamo con todas las alegrías que le dio a la ciudad.



Il Professore 👨‍🏫🪄 pic.twitter.com/TlufkOvUTu — Adrián Soria (@adrsoria) December 10, 2024

V torek so na nogometnih zelenicah potekale tekme lige prvakov. Med seboj sta se merila tudi Atalanta in Real Madird. Na žalost italijanskih navijačev se je tekma končala z 2:3 za bele baletnike, vseeno pa so navijači Nerazzurrov na tribunah glasno pozdravili Josipa Iličića.

Zdi se, da bo Josip Iličić, ki trenutno igra za Maribor, za vedno zapisan v srca navijačev Atalante. Iličić je za Atalanto odigral 173 tekem, dosegel je 60 golov in prispeval še 44 asistenc. Za klub iz Bergama je igral od leta 2017 do leta 2022.

