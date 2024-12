Josip Iličić iskreno o težki preizkušnji in ponudbi španskega velikana

Josip Iličić je v pogovoru za španski AS spregovoril o večni ljubezni do nogometa, razlogih za vrnitev v Maribor in ponudbi, ki ji je zaradi obljube štajerskemu klubu enostavno moral reči "ne".

"Ko končamo ligo, si bom vzel odmor. Letošnje leto je bilo zelo dolgo, nismo se ustavili! Počutim se živega, želim igrati. In to je najpomembnejše," je 36-letni Josip Iličić odgovoril na uvodno vprašanje o trenutnem počutju in se nato razgovoril o vrnitvi v Maribor ter občutkih domačnosti, ki ga prevevajo v štajerski prestolnici.

Obljubil in držal obljubo

"Pogrešal sem vse. Prišel sem do točke, ko nisem več čutil potrebe po igranju na vrhunski ravni, in takrat sem se odločil, da svojo družino pripeljem domov. Imam dve dekleti, ki sta pogrešali slovenski jezik, družina pa je tako ali tako najpomembnejša stvar na svetu. Resnica je tudi, da nisem mogel več prenesti tolikšnega pritiska, saj sem igral vsake tri dni.

Po premoru zaradi epidemije koronavirusa sem preveč trpel. Nisem bil več isti in v srcu sem čutil, da je čas, da se ustavim. Ko sem zapustil Maribor, sem obljubil, da se bom vrnil, in obljubo sem držal. Tukaj sem odraščal in se imam lepo. Čeprav je raven nogometa neprimerljiva, sem vesel," je v zvezi z igranjem za NK Maribor povedal Jojo, ki verjame, da tudi pri 36 letih še ni rekel zadnje besede.

"Vzel sem si nekaj premora, da sem si fizično opomogel. Moj cilj je bil, da se vrnem. Čutil sem, da zmorem, psihično sem bil zdrav, in ko sem psihično zdrav, lahko počnem vse. Pri 36 letih še vedno čutim, da lahko dam nekaj več."

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Na mizi tudi ponudba Seville

Iličić je razkril, da je imel pred odhodom v Maribor na mizi tudi nekaj drugih ponudb, vključno s ponudbo španskega velikana Seville. "Monchi (takrat športni direktor kluba, op. a.) me je poklical in bil sem iskren z njim: Žal mi je, a nočem priti tja, da bi služil denar, ne bi pa ničesar prispeval (zaradi svojega stanja). Zahvalil se mi je," je še povedal Iličić.

Poudaril je, da o upokojitvi še ne razmišlja. "Dokler bo moje telo zdržalo, bo moj um pripravljen. Ne razmišljam o upokojitvi, še vedno sem v redu. Čutim, da še vedno lahko naredim razliko, upam, da bom ostal brez poškodb in da bom dobro pripravljen. Potem pa se bo zgodilo, kar bo Bog želel." Glede prihodnosti pa: "Lahko bi bil menedžer ali skavt. Nogomet se razvija, moram se naučiti. Bomo videli."

