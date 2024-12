Udinese zvečer po senzacijo k Interju brez Lovrića

V osmini finala italijanskega pokalnega tekmovanja je branilec naslova Juventus s 4:0 izločil Cagliari. V četrtfinale so napredovali tudi Atalanta, Roma, Lazio, Milan, Bologna in Empoli, ki je v toskanskem spopadu po izvajanju 11-metrovk izločil favorizirano Fiorentino. Na zadnjem obračunu osmine finala bo zvečer Udinese z Jako Bijolom in brez poškodovanega Sandija Lovrića gostoval pri Interju.