Neprijetni prizori v Firencah, tekma odpovedana

V italijanski serie A igrajo tekme 14. kroga. Prvak Inter je v derbiju kroga gostoval v Firencah, kjer pa je v 16. minuti zgrudil Edoardo Bove, tako da je bila tekma najprej prekinjena, pozneje pa odpovedana. Vezista Fiorentine so prepeljali v bolnišnico, od koder prihajajo spodbudne informacije, da je pri zavesti. Udinese je v nedeljski matineji gostil Genoo, že v četrti minuti ostal z igralcem manj, saj si je neposredni rdeči karton prislužil Souleymane Isaak Toure, in izgubil z 0:2. Vodilni Napoli je z golom Scotta McTominayja zmagal v Torinu, Juventus pa zvečer po zmago odhaja k Lecceju.

Nedelja bi morala ponuditi derbi med Fiorentino, ki ji gre odlično, in branilcem naslova Interjem. A v 16. minuti je na stadionu Stadio Artemio Franchi v Firencah vsi obnemeli. Na zelenici je nezavesten obležal vezist domačih Edoardo Bove. Nogometaši so ga vidno zgroženih obrazov obstopili, zdravstveno osebje pa ga je odneslo z igrišča in odpeljalo v bolnišnico. Še preden so ga odpeljali na preglede, so prišle spodbudne informacije, da je 22-letnik pri zavesti in da samostojno diha.

Še preden so 22-letnika odpeljali v bolnišnico, je prišla informacija, da je znova pri zavesti in lahko diha sam. Foto: Guliverimage

Sprva je bila tekma prekinjena, nekaj minut zatem pa so sodniki sporočili, da je dvoboj za danes končan.

Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola se je že v četrti minuti znašel z igralcem manj, kar so gostje izkoristili. V 13. minuti je za vodstvo zadel Andrea Pinamonti, končni rezultat pa je z avtogolom postavil Lautaro Giannetti. Lovrić je ob porazu igral do 66. minute, Bijol pa zaradi kazni rumenih kartonov ni smel pomagati soigralcem.

Nov poraz Črnigojevih

Venezia Domna Črnigoja (igral je od 75. minute) je v soboto zvečer z 0:3 izgubila v Bologni, kar je za zadnjeuvrščeno ekipo na lestvici četrti zaporedni poraz. Pred tem je AC Milan s 3:0 premagal Empoli.

Milan je v soboto pričakovano premagal Empoli. Foto: Reuters Bologna je povedla v 21. minuti, ko je Dan Ndoye unovčil prvo enajstmetrovko. Drugo je v 69. izkoristil Riccardo Orsolini za 2:0. Ndoye je dve minuti zadel še iz igre za 3:0. Domen Črnigoj je za beneško ekipo igral od 75. minute.

Pred tem sta se Como in Monza razšla z 1:1, Milan pa je pričakovano odpravil Empoli, potem ko je en gol dosegel Alvaro Morata, dva pa Tijjani Reijnders.

