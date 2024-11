Napoli pokvaril vrnitev Ranierija in se vrnil na vrh

Nogometaši Napolija so po zmagi nad Romo, ki jo je prvič po letu 2019 vodil Claudio Ranieri (1:0), poskočili na vrh. Sobotni derbi italijanskega prvenstva med AC Milanom in Juventusom se je razpletel brez zadetkov. Prvak Inter je v gosteh ponižal Verono s 5:0, tik pod vrhom sta po novih zmagah tudi Atalanta in Fiorentina. Jaka Bijol in Sandi Lovrić bosta z Udinesejem na delu v ponedeljek, ko bosta gostovala pri Empoliju. Isti dan bo Venezia Domna Črnigoja gostila Lecce.

Milan in močno oslabljeni Juventus, pri katerem so med drugimi manjkali Dušan Vlahović, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Juan Cabal, Bremer in Vasilije Adžić, gledalcem nista ponudila posebnih užitkov, je pa Juventus že devetič na zadnjih 12 tekmah mrežo ohranil nedotaknjeno. Juventus, ki ima že sedem remijev, je tudi edini še neporažen v ligi.

Veselje Joaquina Corree in Marcusa Thurama na gostovanju Interja pri Veroni. Foto: Reuters

Inter je na uvodni sobotni tekmi zakuril petardo v Veroni. Joaquin Correa je v 17. minuti začel strelske vaje, z dvema hitrima goloma jih je nadaljeval Marcus Thuram, v 31. minuti je po golu Stefana de Vrija pisalo 4:0, končnih 5:0 pa je ob koncu prvega polčasa postavil Yann Bisseck.

Zvečer je bila še tekma med Parmo in Atalanto. Slednja se je z zmago s 3:1 spet točkovno poravnala z Interjem na vrhu lestvice.

Napoli je na nedeljski tekmi proti Romi edini gol dosegel v 54. minuti, ko je bil uspešen Romelu Lukaku. Roma je v 66. minuti po strelu Artema Dovbika z glavo zadela prečko.

Povratnik Claudio Ranieri je z Romo izgubil na gostovanju v Neaplju. Foto: Reuters

Fiorentina se je obdržala pri vrhu lestvice, potem ko je v gosteh premagala Como z 2:0, pri čemer je en gol dosegel Moise Kean, kar je bil njegov deveti v tej ligaški sezoni. Genoa in Cagliari sta se razšla z 2:2, pri čemer je slednji oba gola dosegel z bele pike, Torino in Monza pa sta se razšla z 1:1.

Še naprej pa svoje delo nad pričakovanji opravlja Lazio, ki je prišel do zmage proti Bologni s 3:0, potem ko sta Samuel Gigot in Mattia Zaccagni zadela v 68. in 72. minuti, Fisayo Dele-Bashiru pa je v 92. minuti postavil končni izid. Bologna je sicer od 35. minute igrala brez izključenega Tommasa Pobege.

