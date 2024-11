Milan v zaključku ostal brez zmage, Bijol na obračun proti najboljšemu napadu

V dvanajstem krogu italijanske serie A je Venezia brez Domna Črnigoja, ki je sedel na klopi za rezerve, z 1:2 klonila proti Parmi. Milan je zatem s 3:3 remiziral na gostovanju pri Cagliariju. Najzanimivejši tekmi bosta v nedeljo, ko bo Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem gostoval pri najboljši napadalni ekipi v ligi Atalanti (12.30), Inter pa bo gostil Napoli (20.45). Krog sta sicer v četrtek zvečer odprla Genoa in Como (1:1), enak rezultat je bil na petkovi, ko sta se pomerila Lecce in Empoli.