Lovrić zabil, a zmage se je veselil Črnigoj

Najboljši italijanski klubi med tednom igrajo tekme 10. kroga serie A. Tri srečanja so bila odigrana že v torek, med njimi tudi derbi kroga na San Siru, kjer je vodilni Napoli gladko z 2:0 premagal Milan. Slovensko obarvan sredin dvoboj med Venezio in Udinesejem je s 3:2 pripadel prvim, v četrtek pa bi lahko v dresu Genoe debitiral "poredni deček" italijanskega nogometa Mario Balotelli.

Neapeljčani so v torek v Milanu oba gola dosegli že v prvem polčasu, strelca sta bila Romelu Lukaku in Hviča Kvarachelia. Napoli ima zdaj 25 točk. Pred tem je Cagliari proti Bologni izgubil z 0:2, Lecce pa je z 1:0 zmagal proti Veroni.

V Benetkah sta se udarila edina italijanska prvoligaša s slovenskimi legionarji. Venezia Domna Črnigoja je po preobratu s 3:2 ugnala Udinese, pri katerem imata pomembno vlogo Jaka Bijol in Sandi Lovrić, v prihodnosti pa bi se jima lahko pridružil še David Pejičić. Prav Lovrić je v 19. minuti otvoril strelski večer. Na 2:0 je v 25. minuti povišal podajalec pri zadetku slovenskega reprezentanta Iker Bravo.

Udinese je vodil že z 2:0, a na koncu ostal praznih rok. Foto: Guliverimage

Za domače je še pred odmorom z najstrožje kazni znižal Joel Pohjanpalo, nato pa se je v 53. minuti zgodil dogodek, ki je obrnil potek srečanja. Isaak Toure je prejel neposredni rdeči karton, tri minute kasneje pa so domači izenačili prek Hansa Nicolussija. V 86. minuti je Pohjanpalo z enajstih metrov zabil še drugič in tri točke so ostale doma. Lovrić je igral do 78. minute, Bijol pa vse do konca in v sodnikovem dodatku tudi porumenel. Črnigoj je pri domačih obsedel na klopi.

Italjanski prvak Inter je po spektakularnem derbiju z Juventusom (4:4) gostoval v Empoliju in slavil s 3:0 Črno-modri so vse tri zadetke zabili v drugem polčasu. Dva je prispeval Davide Frattesi, enega pa Lautaro Martinez. Velikan iz Torina je gostil Parmo, po remiju z Interjem pa je tokrat prepolovil rezultat. Bilo je 2:2. Z zmago nad Monzo je tako Juventus prehitela Atalanta, ki ima sedaj točko več od "stare dame".

V četrtek bo ranjena Roma, pri katerih se trese stolček Hrvatu Ivanu Juriću, gostila Torino, ravno nekdanji klub hrvaškega stratega. Za Genoo, ki se poteguje za obstanek, bi lahko na tekmi s Fiorentino prvič zaigral tudi Mario Balotelli.

Italijansko prvenstvo, 10. krog:

Torek, 29. oktober:

Sreda, 30. oktober:

Četrtek, 31. oktober:

Lestvica: