Prvaki slavili v Rimu, Napoli ostaja na vrhu

V osmem krogu italijanskega prvenstva so nogometaši Napolija z uspešno izvedeno 11-metrovko Khviche Kvaratskhelie z 1:0 slavili pri Empoliju in imajo na prvem mestu dve točki prednosti pred najbližjim zasledovalcem Interjem. Prvak je v nedeljo zvečer z golom Lautara Martineza zmagal na gostovanju pri Romi. Tretji Juventus, ki je v soboto z 1:0 strl odpor Lazia, ima tri točke zaostanka. Venezia Domna Črnigoja (srečanje je spremljal na klopi) je v nedeljo z 0:2 priznala premoč Atalanti in vknjižila še šesti poraz, po katerem je prikovana na dno, Fiorentina pa je s kar 6:0 premagala Lecce. Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića je v soboto gostoval pri Milanu, od 29. minute igral z igralcem več, a prednosti ni uspel izkoristiti.

Lautaro Martinez je zadel za zmago prvakov. Foto: Guliverimage Roma je v večerni tekmi gostila Inter, ki je nadaljeval serijo zmag na gostovanju pri večernem nasprotniku. Edini zadetek na srečanju je padel v 60. minuti, ko je Lautaro Martinez postavil končni izid. Branilec naslova se je tako vrnil na drugo mesto, za vodilnim Napolijem zaostaja dve točki.

Benečani, pri katerih Domen Črnigoj ni dobil priložnosti za igro, so se v zaostanku znašli že v sedmi minuti po golu Maria Pašalića, končni izid pa je v 47. minuti postavil najboljši strelec serie A Mateo Retegui, ki je že pri osmih zadetkih v sezoni.

Udinese se je v izdihljajih veselil izenačenja, a ...

Udinese Jake Bijola je pri Milanu tesno izgubil. Foto: Guliverimage Gledalci so v soboto na San Siru med Milanom in Udinesejem videli tri zadetke, a obveljal je le en, tisti iz 13. minute, ko je Samuel Chukwueze zatresel mrežo Udineseja. Milančani so v 29. minuti ostali z desetimi igralci na terenu, saj je bil po prekršku, ki ga je izsilil Sandi Lovrić (igral je do 70. minute), izključen Tijjani Reijnders. Gostje so ob koncu prvega polčasa zadeli, a gola zaradi prepovedanega položaja niso priznali.

Domači so se v drugem delu branili, Udinese pa je imel terensko premoč, a bolj jalovo napadal. Globoko v sodnikovem dodatku se je sicer znova zatresla domača mreža, kapetan Bijol (odigral je vso tekmo) in ekipa sta se že veselila izenačujočega gola, a nato je na sceno znova stopil VAR. Gol so zaradi prepovedanega položaja razveljavili in ostalo je pri 1:0 za Milan, pri katerem se je nekaj minut po vstopu v igro v drugem polčasu poškodoval Tammy Abraham. Milan je dosegel četrto zmago in je pri 14 točkah, Udinese ima eno manj.

Juventus je prišel do četrte zmage. Foto: Reuters

Juve z igralcem več strl odpor Lazia

V Torinu sta se merila Juventus in Lazio, zmagal je prvi z 1:0. Čeprav so domači po izključitvi Alessia Romagnolija od 24. minute igrali z igralcem več, jim je zmago zagotovil šele avtogol Maria Gile v 85. minuti.

Italijansko prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica: