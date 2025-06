Pester večer v boju za napredovanje

Sredin večer in noč na četrtek na klubskem SP ponujata sklepne tekme skupin E in F. Tako v eni kot drugi skupini je boj za napredovanje še povsem odprt, v njem pa ostajajo po tri moštva. Kaj lahko se zgodi, da bi se od tekmovanja že po skupinskem delu poslovila evropska velikana Inter in Borussia Dortmund.