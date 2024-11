Sliši se noro, a izmed vseh klubov v Evropi je to uspelo le Olimpiji!

Nogometaši Olimpije pišejo v tej sezoni fenomenalno evropsko pravljico. Ne le, da so si z zmago nad Larnejem (1:0) bolj ali manj že zagotovili spomladanski nastop v izločilnem delu konferenčne lige, kar je največji uspeh v zgodovini ljubljanskega kluba, ampak so v Stožicah dobili še peto tekmo zapored brez prejetega zadetka! To pa je nekaj, s čimer se v tej sezoni v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) ne more pohvaliti nihče drug. Zato so lahko Victor Sanchez, Matevž Vidovšek in preostali zmaji deležni še toliko večjih pohval.

Olimpija se je v četrtek v Stožicah dolgo mučila z gosti iz Severne Irske. Resda si je priigrala več priložnosti, a je začeten rezultat na semaforju ostal nespremenjen več kot uro, nato pa je sredi drugega polčasa zlati adut s klopi, visoki Dalmatinec Ivan Durdov po "nebeškem" skoku in strelu z glavo le matiral gostujočega vratarja. Dragocena zmaga, ki je prinesla zgodovinski uspeh, je bila tu.

Olimpija je z novo evropsko zmago spravila v dobro voljo več kot pet tisoč navijačev, ki so prišli v Stožice. Foto: Aleš Fevžer

"Težko je bilo prebiti nizki, čvrsti blok gostov. Žoga je na slabše pripravljeni podlagi v Stožicah potovala počasneje, kar je ustrezalo gostom," je po dvoboju za Šport TV priznal hrvaški napadalec, ki je v 67. minuti izkoristil predložek Raula Florucza s kota, nato še blok kapetana Marcela Ratnika, visoko skočil pred vrati Larneja in po strelu z glavo v pravem "otoškem" slogu odločil zmagovalca.

Sanchez izpostavil novi cilj: Zadržati se med osem

Ljubljančani so tako po tretji zaporedni evropski zmagi število osvojenih točk v ligaškem delu konferenčne lige povišali na devet, s čimer so si bolj ali manj že zagotovili preboj v izločilni del, kar je največji evropski uspeh Olimpije v klubski zgodovini.

Objem trenerja Victorja Sancheza in kapetana Marcela Ratnika po novem evropskem uspehu. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo smo srečni z rezultatom in devetimi točkami, ki so nas na lestvici popeljale na sedmo mesto. Lahko smo zadovoljni. Zdaj je čas za proslavljanje, nogometaši se v slačilnici veselijo ob glasbi, nato pa se v konferenčni ligi ne smemo zadovoljiti le s play-offom (ekipe od 9. do 24. mesta se bodo spomladi udarile za napredovanje v osmino finala, op. p.), ampak se bomo skušali uvrstiti med osem najboljših (osem najboljših si bo zagotovilo neposreden preboj v osmino finala, op. p.). Za zdaj smo notri. Borili se bomo za to, da bi zadržali ta položaj,'' je v mikrofon Šport TV po vnovični domači zmagi brez prejetega zadetka, po kateri je še toliko bolj ponosen na varovance, napovedal Victor Sanchez.

Edini zadetek na srečanju je prispeval "zlati" rezervist Ivan Durdov. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo se trudijo, osredotočeni so na delo, v tako pozitivnem okolju lahko še napredujejo," uživa kot trener Olimpije, temu primerno pa so tudi rezultati. Tako doma kot tudi v Evropi, kjer predstavlja z zeleno-belimi svojevrsten fenomen, ker pa je vsaka zmaga v konferenčni ligi vredna mikavne nagrade 400 tisoč evrov, so zmaji z uspešnimi nastopi oplemenitili klubsko blagajno.

Sanjski niz Olimpije v Evropi

Matevž Vidovšek v tej sezoni sploh ne ve, kakšen je občutek, če greš po žogo v svojo mrežo. Foto: Aleš Fevžer Sanchezu proti čvrstemu in borbenemu Larneju na načeti travnati podlagi v Stožicah, ki je onemogočala bolj povezano, hitrejšo in prodornejšo igro Olimpije, ni bilo lahko, a so nogometaši Olimpije znova dokazali, da so v tej sezoni, zlasti ko gre za domače evropske tekme, preprosto nedotakljivi. Postali so fenomen Evrope, saj tekmece premagujejo kot po tekočem traku, hkrati pa to počnejo po enakem kopitu. Vselej brez prejetega zadetka. Koroški "hobotnici" Matevžu Vidovšku tako v tej sezoni na evropskih tekmah v Stožicah, v vseh 450 minutah, sploh še ni bilo potrebno iti po žogo v mrežo.

Zmaji razvajajo navijače s popolnimi domačimi zmagami, idealom vsakega trenerja. Najprej so tako še sredi toplega poletja, ko so se igrale še kvalifikacije, odpravili ukrajinsko Polissyjo z 2:0, nato je v Ljubljani padel Šerif iz Moldavije s 3:0, nato pa jih je v play-offu hrvaška Rijeka dobila pošteno po prstih in se vrnila domov ponižana kot že dolgo ne. Olimpija je zmagala s 5:0, nato pa niz domačih zmag brez prejetega gola zadržala tudi v ligaškem delu konferenčne lige.

Tudi Larne v Stožicah ni ostal brez priložnosti. Zaradi nekaterih napak in nezbranosti v domači zasedbi je nekajkrat zadišalo po zadetku tudi pred vrati Olimpije, a je ostal Vidovšek le nepremagan. Foto: Aleš Fevžer

Najprej je premagala avstrijski LASK Linz z 2:0, zdaj pa še Larne iz Severne Irske (1:0). Čeprav je imela včeraj opravka z vsaj na papirju najlažjim tekmecem izmed vseh petih, katere je v tej evropski sezoni gostila v Stožicah, so jo Otočani odnesli z najnižjim zaostankom. Pet domačih tekem Olimpije je tako postreglo s petimi zmagami Ljubljančanov, gol razlika pa znaša neverjetnih 13:0.

Olimpija je v tej sezoni edini klub, ki nastopa v evropskih tekmovanjih, in je dobil vseh pet domačih tekem. Foto: Aleš Fevžer

Izmed vseh udeležencev evropskih tekmovanj, v ligaških delih lige prvakov, lige Europa in konferenčne lige v tej sezoni nastopa kar 108 klubov, se lahko s petimi domačimi zmagami pohvali le Olimpija. In ne le to, prav na vseh je ohranila mrežo tudi nedotaknjeno.

Temu idealu je bila dokaj blizu ciprska Omonia, ki je v evropsko sezono vstopila s štirimi zaporednimi domačimi zmagami v Nikoziji (3:1 proti Torpedu Kutaisi, 1:0 proti Fehervarju, 6:0 proti Ziri in 4:0 proti Vikingurju), a je nato v četrtek, ravno na večer, ko je Olimpija z zmago nad Larnejem naredila pomemben korak k preboju v izločilni del konferenčne lige, doma ostala praznih rok proti varšavski Legii (0:3) in pokvarilo statistiko na domačih tekmah.

Že tradicionalno proslavljanje nogometašev Olimpije z navijači po koncu dvoboja. Foto: Aleš Fevžer

Blizu podvigu Olimpije je bil tudi nizozemski velikan Ajax, ki nastopa v evropski ligi. Doma je večinoma polnil mreže tekmecem. Jagiellonio, ki je v četrtek v knežjem mestu v izjemni tekmi, polni dinamike in všečnega nogometa, remizirala s Celjani (3:3), je ugnal s 3:0, Bešiktaš s 4:0, Maccabi Tel Aviv pa celo s 5:0. V Amsterdamu je bil boljši tudi od Vojvodine (1:0), ki jo je nato v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločil Maribor, a se mu je zalomilo proti "slovenskemu" Panathinaikosu (0:1).

Med elito izstopata Liverpool in Inter

Tako je torej pri udeležencih evropskih tekmovanj, ki so v tej sezoni podobno kot Olimpija sodelovali tudi v kvalifikacijah, in so že lahko odigrali pet domačih evropskih tekem. Najboljši evropski klubi, ki se potegujejo za točke v elitni ligi prvakov, niso sodelovali v kvalifikacijah, tako da so odigrali manj domačih tekem, kar pa se tiče uspešnosti in zmag brez prejetega zadetka, s tremi zaporednimi izstopata vodilni Liverpool (2:0 proti Bologni, 4:0 proti Bayerju iz Leverkusna in 2:0 proti madridskemu Realu) in milanski Inter (4:0 proti Crveni zvezdi, 1:0 proti Arsenalu in RB Leipzigu).

Liverpool v tej sezoni v ligi prvakov na Anfieldu premaguje tekmece brez prejetega zadetka. Foto: Reuters

Če bosta nadaljevala trend, bosta šla po stopinjah ljubljanske Olimpije, ki je takšnih domačih tekem v svoji konkurenci, ta je v konferenčni ligi seveda nižja od tiste iz lige prvakov, nanizala kar pet.

Šesto bo iskala 12. decembra, ko bo v Stožicah gostila belgijski Cercle Brugge, z novo zmago pa bi napravila imeniten korak k temu, da bi si neposreden nastop v osmini finala zagotovila kot eden izmed osmih najboljših udeležencev konferenčne lige. To bi bil šele podvig, v katerega so pred začetkom sezone v Sloveniji verjeli le največji optimisti …