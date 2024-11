Končan izjemen niz Lazia, druga zaporedna zmaga Uniteda

Pot Lazia na sam vrh evropske lige je bila sila zanimiva: na prvih treh tekmah so vselej zabili v 35. minuti, nazadnje pa gol za zmago nad Portom v 92. Rimljani so minuli konec tedna s 3:0 zmagali na domačem prvenstvu (proti Bologni), tako da so imeli v vseh tekmovanjih sedem zaporednih zmag. Niz bi se za italijansko ekipo moral nadaljevati, saj bolgarska ni imela zmage v evropski ligi. Po štirih tekmah je bila z eno samo točko (remi s Plznom) na 34. mestu (med 36 ekipami).

A se je v Rimu vendarle končalo z neodločenim izidom in brez zadetkov. Rimljani s 13 točkami ostajajo na vrhu evropske lige, z enakim številom točk jim sledita Athletic Bilbao in Eintracht Frankfurt.

Rasmus Hojlund je zadel za vodstvo in zmago Uniteda s 3:2. Foto: Reuters V središču pozornosti so vselej tudi angleški klubi. Londonski Tottenham, ki je v četrtem krogu doživel prvi poraz (z 2:3 proti Galatasarayu), je v derbiju večera gostil Romo. Končalo se je z 2:2. Mats Hummels je v sodnikovem dodatku zadel za goste.

Manchester United je šele na prejšnji tekmi dosegel prvo zmago (po treh remijih), ko je z 2:0 premagal Paok. Zdaj je na Old Traffordu gostil norveški Bodo/Glimt, katerega član je Nino Žugelj. Slovenski nogometaš prave priložnosti v evropski ligi še ni dobil, saj je na prvih štirih tekmah na zelenici preživel eno samo minuto. Ni ga bilo v kadru. Ob polčasu je bilo 2:2, nakar je Rasmus Hojlund v 50. minuti zadel še drugič in to za končni izid 3:2. Rdeči vragi so se z devetimi točkami zavihteli na 1. mesto.

Pomembnejšo vlogo ima pri latvijskem RFS Žiga Lipušček. Je kapetan ekipe in redno začenja v prvi enajsterici, tudi tokrat je. Dal je tudi en gol. RFS ima dve točki, Paok samo eno. A so vseeno zmagali Grki, z 2:0.

