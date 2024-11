Osimhen zablestel na derbiju, vendarle prva zmaga Uniteda

Četrti krog evropske lige sta v sredo v Istanbulu odprla Bešiktaš in Malmö. Turki so zmagali z 2:1. Preostala srečanja so odigrali v četrtek. Bodo/Glimt Nina Žuglja, ki je vstopil v 91. minuti, je z 1:2 izgubil proti Qarabagu. Na klopi je bil tudi Žiga Lipušček, ko njegov Rigas FS z Anderlechtom igral 1:1. V derbiju večera je Galatasaray s 3:2 premagal pred tem neporaženi Tottenham. Že v prvem polčasu je z dvema goloma navdušil nekdanji član Napolija Victor Osimhen. Manchester United je z 2:0 premagal Paoku in tako po trem remijih vendarle prvič zmagal. Oba gola je zabil Amad Diallo.