Brez presenečenja Lipuščkovih, Man Utd remiziral pri Fenerbahčeju, Tottenham do zmage

V 3. krogu evropske lige je slovenski legionar Žiga Lipušček z Rigas FS gostoval pri Eintracht Frankfurtu in izgubil z 0:1. Manchester United je pri Fenerbahčeju le remiziral 1:1, Tottenham pa doma strl odpor AZ Alkmaar (1:0). V sredo so nogometaši norveške zasedbe Bodö/Glimt, katere član je tudi Nino Žugelj, ki tokrat ni dobil priložnosti za igro, gostovali pri Bragi in zmagali z 2:1. Žugelj je nazadnje igral 13. julija.

Nogometaši Rigas FS, ki jih kot kapetan na zelenici vodi Žiga Lipušček, so pri favoriziranemu Eintracht Frankfurtu vse do 79. minute držali začetnih 0:0, nato pa je Hugo Larsson dosegel edini gol na tekmi in priigral tri točke domačim. Slovenski legionar, ki je igral vso tekmo, in soigralci so po treh tekmah pri remiju in dveh porazih.

Do visoke zmage je prišel Ajax, ki je s 3:0 zmagal na gostovanju pri Qarabagu.

Manchester United je z golom Christiana Eriksena povedel pri Fenerbahčeju, na koncu pa remiziral. Foto: Guliverimage

Norveški Bodö/Glimt, ki je v prvih dveh krogih vpisal zmago in neodločen izid, je na Portugalskem povedel v 53. minuti po golu Haakona Evjena. Sikou Niakate je v 64. minuti izid poravnal, a v naslednjih treh minutah dobil dva rumena in posledično rdeči karton. Številčno prednost je gostom uspelo unovčiti v 94. minuti, ko je za zmago zadel Villads Nielsen. Nino Žugelj je imel v zadnjem obdobju ogromno težav s poškodbo mišice. Foto: www.alesfevzer.com

V sredo je bil na sporedu še obračun Galatasaraya in Elfsborga, dobili so ga Turki s 4:3. Gostitelji so že v prvem polčasu povedli s 3:0, Švedom pa se je uspelo zgolj približati na 3:2 in 4:3.

S popolnim izkupičkom devetih točk se lahko pohvalijo Lazio, Tottenham in Anderlecht. Rimljani so z 2:0 v gosteh ugnali Twente, Londončani pa z 1:0 doma Alkmaar. Anderlecht je bil z 2:0 boljši od Ludogorca.

S sedmimi točkami ob Bodö/Glimtu najboljšim trem ekipam sledijo še Ajax, Galatasaray, Eintracht, Midtjylland in Athletic Bilbao.

