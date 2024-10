Ni bilo prijetno, Milenko Ačimović se je vračal s solznimi očmi

Nogometaši Olimpije se bodo danes ob 21. uri v drugem krogu ligaškega dela konferenčne lige pomerili z Laskom iz Linza. Zmaji se bodo tako po 13 letih v Evropi pomerili s tekmecem iz Avstrije. Ko so se prvič, jim ni bilo do veselja. Spomin na junaški odpor na Dunaju, ko so proti Austrii izgubili z 2:3 in se jezili nad sodniškimi odločitvami, hrbet pa jim je obrnila tudi sreča, je še kako živ. O enem najbolj bolečih porazov Olimpije v Evropi smo obujali spomin s takratnim športnim direktorjem Milenkom Ačimovićem.

Pisalo se je leto 2011. Olimpija je pod vodstvom Dušana Kosića igrala dopadljiv, napadalen nogomet, pri katerem je bil v izjemni strelski formi zlasti Dare Vršič. Zeleno-beli so želeli spisati odmevnejšo zgodbo v Evropi, a jim je žreb v kvalifikacijah za evropsko ligo namenil vse prej kot lahko premagljivega tekmeca iz Avstrije. Takrat se je poigrala usoda zlasti s takratnim športnim direktorjem zmajev Milenkom Ačimovićem, velikanom slovenskega nogometa, ki je v zadnjih letih pestre in bogate kariere navduševal privržence Austrie in si pri dunajskih vijolicah prislužil status klubske ikone. Zato je tekmi v Sloveniji in Avstriji doživel zelo čustveno.

Izbrancem Dušana Kosiča, ki je pri Olimpiji sodeloval s športnim direktorjem Milenkom Ačimovićem, ni manjkalo veliko do preboja v naslednji krog kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Saša Pahić Szabo

Navijači Austrie so ga dočakali z ovacijami

V Ljubljani ni bilo zmagovalca (1:1), na povratno tekmo na Dunaj pa se je odpravilo veliko navijačev Olimpije. Vse je bilo nared za spektakel na stadionu Franz Horr, po katerem pa zmajem ni bilo do veselja. Austria jim je namreč zadala rano, ki so jo težko preboleli in v srcih navijačev povzroča bolečine še danes. "Takrat je Olimpija odigrala dve dobri tekmi. Austria je bila dosti večji favorit, kot bo LASK v četrtek v Stožicah. Imela je večji proračun, dobre igralce. Nato smo na Dunaju nesrečno izpadli, sodnik pa je napravil veliko napako. Škoda, saj smo se močni Austrii dobro postavili po robu," se povratnega dvoboja na Dunaju, ki ga je Olimpija izgubila z 2:3, spominja Ačimović.

Na Dunaj se je odpravilo veliko navijačev Olimpije. Foto: Saša Pahić Szabo

Na tekmah ni mogel zadrževati čustev. "Takrat je bilo še vse sveže, kmalu po upokojitvi sem se vrnil na Dunaj, kjer so me dočakale ovacije navijačev Austrie. Potem pa se ti zgodi takšna tekma, na kateri daš vse od sebe, a ne napreduješ. Po tekmi so bile glave zelo vroče, ukvarjali smo se zlasti s spornimi sodniškimi odločitvami. V taboru Olimpije je vladala velika žalost, v Ljubljano smo se vračali s solznimi očmi, saj smo se zavedali, kako malo nam je zmanjkalo za velik skalp," nam je zaupal zdajšnji selektor mlade slovenske reprezentance, ki ji je nedavno uspel zgodovinski podvig, saj se je prek kvalifikacij, v skupini je prehitela tudi Francijo in Avstrijo, uvrstila na Euro 2025.

Nogometaše Olimpije so na Dunaju v slabo voljo spravljale sporne sodniške odločitve. Foto: Saša Pahić Szabo

Olimpija nesrečno izpadla, vratnica in prečka Vršiča

Kaj se je sploh dogajalo na Dunaju? Austria je na povratni tekmi kvalifikacij za ligo Europa proti Olimpiji povedla z 2:0, a so nato zeleno-beli vrnili udarec, izenačili na 2:2, kar je bil rezultat, ki je zadoščal za napredovanje. Za nameček so imeli na igrišču še igralca več, gostitelji so se znašli v krču. A idila ni trajalo dolgo. Gostitelji so po sporno dosojeni 11-metrovki povedli s 3:2, nato je moral predčasno pod prho še Milan Anđelković, zdajšnji trener Primorja v 1. SNL, do konca srečanja pa sta obe ekipi zapravili kar nekaj zrelih priložnosti. Dare Vršič, ki je pozneje oblekel dres Austrie, ni imel sreče. Dvakrat je zatresel okvir vrat. Najprej po strelu z razdalje vratnico, v izdihljajih srečanja pa še prečko po izvajanju kota. Tako se je končalo z zmago Dunajčanov (3:2).

Zmaji so po porazu z 2:3 končali evropsko pot. Tako so se zahvalili navijačem za podporo na Dunaju. Foto: Saša Pahić Szabo

Ačimović navdušen nad delom Sancheza

Danes čaka Olimpijo nova evropska tekma proti tekmecu iz Avstrije. V Stožice prihaja LASK iz Linza. "Glede na trenutno formo so možnosti Olimpije za uspeh bistveno višje, kot so bile pred 13 leti proti Austrii. Že na prvi tekmi konferenčne lige v Heidenheimu se je predstavila v presenetljivo pozitivni luči, kot selektor izbrane vrste do 21 let pa me zelo veseli, kako v njenih vrstah nastopajo štirje mladi reprezentanti in prispevajo svoj delež. Trenerja Victorja Sancheza velja resnično pohvaliti za pogumno potezo. Olimpija je na pravi poti. Če bo pokazala takšno predstavo, kot jo je v Nemčiji, lahko osvoji prve točke," je prepričan nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa, ki uživa ogromno spoštovanje tudi v Avstriji.

Olimpija je v uvodnem krogu ligaškega dela konferenčne lige namučila v gosteh bundesligaša Heidenheima (1:2). Foto: Guliverimage

Po mnenju Ačimovića ima tako danes ljubljanski klub velike možnosti za prvo zmago nad avstrijskim tekmecem. Leta 2011 je ni dočakal ...

Dozdajšnje slovensko-avstrijske klubske tekme v Evropi: Maribor : Austria Dunaj 1:1, 0:3 – pokal pokalnih zmagovalcev (1994)

Maribor : Austria Dunaj 3:0 – pokal Intertoto (1996)

Austria Lustenau : Rudar Velenje 2:1 – pokal Intertoto (1999)

Olimpija : Austria Dunaj 1:1, 2:3 – liga Europa (2011)

Mura : Sturm Gradec 1:3, 2:3 – liga Europa (2021)



Učinek slovenskih klubov: 8 tekem – 1 zmaga – 2 remija – 5 porazov, razlika v zadetkih 11:16

Za edino zmago slovenskega kluba nad tekmecem iz Avstrije v evropskih tekmovanjih je leta 1996 poskrbel Maribor. Takrat so slovenske vijolice v pokalu Intertoto premagale avstrijske vijolice. Za zmago s 3:0 proti Austrii Dunaj so zadeli v polno Ante Šimundža, nekdanji trener Maribora se je na seznam strelcev vpisal že v 1. minuti, Zvezdan Ljubobratović in zdajšnji selektor Matjaž Kek, ki je v 75. minuti zadel z bele točke ter postavil končni rezultat.