Nogometaši Olimpije so v ligaški del konferenčne lige vstopili s porazom pri nemškem bundesligašu Heidenheimu (1:2). Izbranci Victorja Sancheza so v dvoboj vstopili z željo, da bi osvojili vse tri točke, a so jim Nemci pokvarili načrte že po šestih minutah. V drugem polčasu so zaigrali bolje, v 77. minuti prek Alexa Blanca izenačili na 1:1, a so gostitelji kaj kmalu po dosojeni 11-metrovki, ki je razburila tabor zeleno-belih, prišli do zmage. V konferenčni ligi nastopa tudi Celje, ki je v sredo izgubilo na Portugalskem (1:3). V Banjaluki sta se Borac in Panathinaikos, polna slovenskih legionarjev, razšla brez zmagovalca (1:1).

Četrtek, 3. oktober:

Adrian Beck je zatresel mrežo Olimpije že v 6. minuti in tako poskrbel za zgodovinski prvi zadetek Heidenheima v glavnem delu evropskega tekmovanja. Foto: Guliverimage

Niza nepremagljivosti Olimpije v tej sezoni je konec. Drugo zaporedno sezono v glavnem delu konferenčne lige ni začela spodbudno. Na gostovanju v Heidenheimu se je mreža Matevža Vidovška, ki v tej sezoni ne prejema veliko zadetkov, zatresla že po šestih minutah. Nemci so povedli iz prve resnejše priložnosti. Adrian Beck je po igrivi akciji, podajo je prispeval Omar Traore, prevaral kapetana Marcela Ratnika in nato z natančnim strelom v desni kot premagal še vratarja Olimpije.

Heidenheim : Olimpija 2:1 (1:0) Stadion Voith-Arena, sodniki: Jorgji, Rexha, Cokaj (vsi Albanija).

Strelci: 1:0 Beck (6.), 1:1 Blanco (77.), 2:1 Wanner (83.). Heidenheim: Müller, Theuerkauf (od 73. Föhrenbach), Siersleben, Mainka, Traore, Maloney, Leo Scienza, Dorsch (od 63. Schöppner), Beck (od 63. Wanner), Conteh (od 78. Kerber), Breunig (od 63. Pieringer). Olimpija: Vidovšek, Sualehe (od 88. Govea), Ristić, Ratnik, Silva, Boultam (od 25. Blanco), Doffo, Thalisson (od 46. Agba), Lucas, Florucz (od 74. Brest), Kojić (od 46. Muhamedbegović). Rumeni kartoni: Wanner, Scienza, Kerber; Thalisson, Agba.

Rdeči karton: /.

Zmaji so prvič zapretili v 21. minuti, ko je skušal Raul Florucz presenetiti gostitelje z izvedbo prostega strela po tleh v bližnji kot, a je bil poizkus prešibak, tako da domači vratar ni imel težjega dela. Trener zeleno-belih Victor Sanchez je bil primoran prvič menjati že v 25. minuti. Reda Boultam se je poškodoval, namesto njega je vstopil Alex Blanco.

Matevž Vidovšek, ki v tej sezoni ne prejema veliko zadetkov, je moral po žogo v svojo mrežo v 6. minuti. Foto: Guliverimage

Heidenheim je prevladoval tudi v nadaljevanju prvega polčasa in imel bistveno večjo posest žoge od slovenskega kluba. V 33. minuti je imela Olimpija veliko sreče, saj je Brazilec Leo Scienza zatresel vratnico, le dve minuti pozneje pa se je izkazal Vidovšek in ubranil nevaren strel Omarja Traoreja.

Obdobje, v katerem so bili gostitelji boljši, je Olimpija na kratko prekinila s protinapadom v 40. minuti, v katerem bi najprej Dino Kojić prišel do strela, v nadaljevanju akcije pa je obramba Heidenheima blokirala strel Raula Florucza. V 43. minuti je v kazenskem prostoru gostiteljev padel Blanco, trener Sanchez je pogledoval in širil roke proti sodniku, a ni albanski delivec pravice Enea Jorgji prekinjal igre.

Prvi polčas se je tako končal z vodstvom Heidenheima (1:0), razmerje v strelih na gol je bilo izenačeno (6:6), a so bili bistveno nevarnejši poizkusi Nemcev, ki so imeli žogo v svoji posesti kar 69 odstotkov.

Najprej vratnica, nato izenačenje Olimpije

Trener Olimpije je na začetku drugega polčasa opravil dve menjavi. Namesto Dina Kojića je vstopil branilec Ahmet Muhamedbegović, Peter Agba pa je zamenjal Brazilca Thallisona. Zmaji so v nadaljevanju zaigrali podjetneje, imele žogo več časa v svojih nogah, v 63. minuti pa je Pedro Lucas z neposredne bližine, pred tem je kot izvedel Jorge Silva, zadel vratnico. Tokrat je sreča rešila gostitelje. Ljubljančani so bili blizu izenačenju.

Alex Blanco je izenačil po podaji Marka Bresta. Foto: Guliverimage

V 77. minuti pa so privrženci Olimpije le skočili na noge in proslavljali zadetek. Po levi strani je prodrl rezervist Marko Brest in izvrstno zaposlil Alexa Blanca, na katerega je pred vrati Heidenehima pozabila obramba gostiteljev. Španec ni imel težkega dela, neoviran je zatresel mrežo in Olimpijo popeljal do izenačenja na 1:1.

Ko se je že zdelo, da se bo rekordni niz neporaženosti Victorja Sancheza na klopi Olimpije še podaljšal, pa so sledile minute, v katerih so bili gostje jezni na sodnika. Albanski delivec pravice je namreč pokazal na belo točko za gostitelje. Žoga je v kazenskem prostoru, ko je padala v loku, oplazila roko Agbe. Trener Sanchez je ostro protestiral in skušal sodniku dopovedati, da to ne bi smela biti 11-metrovka. Prejel je rumeni karton, odgovornost za izvedbo najstrožje kazni pa je prevzel 18-letni Paul Wanner.

Paul Wanner je popeljal Heidenheim v vodstvo z 2:1. Foto: Guliverimage

Posojen mladenič Bayerna, s tržno vrednostjo osmih milijonov evrov tudi najdražji nogometaš Heidenheima, se sprva ni proslavil. Vidovšek je prebral njegovo namero in ubranil strel, a se je žoga odbila neposredno do Wannerja, ki je bil iz drugega poizkusa uspešnejši in gostitelje popeljal v vodstvo z 2:1.

Le nekaj trenutkov zatem je zaradi precej bolj očitne igre z roko sodnik znova gledal posnetek, a se takrat ni odločil za novo najstrožjo kazen v korist domače ekipe. Olimpija se je na vse kriplje trudila, da bi vrnila udarec in izenačila, a ji ni uspelo. Ostalo je pri 2:1 za Heidenheim, zadnjo priložnost za izenačenje je zapravil Jordi Govea. Zmaji so tako prvič v tej sezoni izkusili grenkobo poraza, Slovenija pa tako v zgodovinski sezoni, v kateri v konferenčni ligi računa na kar dva predstavnika, ostaja brez točk.

Nemški prvoligaš je goste iz Slovenije pričakal z napisom v slovenskem jeziku "Prisrčno dobrodošli". Foto: Guliverimage

Slovenski klubi tudi v osmo brez zmage v Nemčiji

Dvoboj v Heidenheimu je postregel z osmim gostovanjem slovenskega kluba v Evropi na nemških tleh, na katerem se je nadaljeval tradicija, saj so gostitelji še enkrat več ostali neporaženi. Slovenski klubi v gosteh še niso premagali nemškega tekmeca, še najbližje je bil Maribor, ki je pred 25 leti v Leverkusnu v ligi prvakov presenetil Bayer (0:0), leta 2014 pa je v Gelsenkirchu prekrižal načrte še Schalkeju (1:1).

Damjan Bohar (Maribor) je pred desetimi leti na gostovanju v Nemčiji zatresel mrežo Schalkeja. Foto: Getty Images

Slovenski klubi so na osmih gostovanjih v Nemčiji zbrali dva remija in šest porazov, skupna razlika v zadetkih pa znaša 3:11. Dva zadetka sta dosegla nogometaša Maribora. Legendarni napadalec Kliton Bozgo, ki je v preteklosti nosil tudi dres Olimpije, je pred 31 leti presenetil Borussio Dortmund, Damjan Bohar, ki še išče novega delodajalca, pa je leta 2014 ukanil obrambo Schalkeja. Na seznam se je po tekmi v Heidenheimu vpisal španski legionar v vrstah Olimpije Alex Blanco.

Vsa gostovanja slovenskih klubov v Nemčiji: Borussia Dortmund : Maribor 2:1 (1993)

Eintracht Frankfurt : Olimpija 2:0 (1994)

Bayer Leverkusen : Maribor 0:0 (1999)

Stuttgart : Domžale 2:0 (2005)

Hertha Berlin : Interblock 1:0 (2008)

Schalke : Maribor 1:1 (2014)

Freiburg : Domžale 1:0 (2017)

Heidenheim : Olimpija 2:1 (2024) Skupni izkupiček slovenskih klubov: dva remija in šest porazov, gol razlika 3:11

Dragulj Bayerna, vreden skoraj toliko kot Olimpija

18-letni Nemec Paul Wanner, sicer rojen v Avstriji, je vstopil v igro v drugem polčasu in nato odločil zmagovalca na tekmi proti Olimpiji. Foto: Guliverimage Stavnice pripisujejo Heidenheimu visoke možnosti za dober rezultat v konferenčni ligi. Je peti favorit za osvojitev lovorike, največji pa je londonski Chelsea. Tržna vrednost kluba, ki je v prejšnji sezoni zaigral prvič v bundesligi, vse od leta 2007 pa ga vodi trener Frank Schmidt, kar je v modernem nogometnem svetu svojevrstna redkost in posebnost, pa znaša 50 milijonov evrov. Skoraj toliko kot celotna ekipa Olimpije (9,8 milijona evrov) je vreden zvezni igralec Paul Wanner (osem milijonov evrov), 18-letni up Bayerna, ki ga je posodil Heidenheimu.

Heidenheim je v petih krogih nemškega prvenstva zbral devet točk in zaseda visoko šesto mesto. Če bi ga ohranil, bi si znova priigral nastop v Evropi. V prejšnji sezoni je bil osmi.

"Slovenski" obračun v Banjaluki brez zmagovalca

Četrtek je bil v konferenčni ligi zelo slovensko obarvan tudi v Banjaluki. Borac, prvak Bosne in Hercegovine, računa na pomoč kar treh slovenskih legionarjev. To so Sandi Ogrinec, Gregor Bajde in Aleks Pihler. Zadnja dva imata že izkušnje z igranjem v ligi prvakov za Maribor, a na prvi tekmi Borca v glavnem delu evropskega tekmovanja, ki je za začetek gostil znamenitega gosta, grškega velikana Panathinaikos, nista nastopila. Pihler je sedel na klopi, Bajde pa zaradi poškodbe ni kandidiral za srečanje. Je pa odigral vso tekmo Ogrinec in se na koncu veselil velike točke (1:1).

Obračun Adama Gnezde Čerina in Sandija Ogrinca na tekmi v Banjaluki. Foto: Guliverimage

Panathinaikos si je obetal zmago, na koncu pa se moral zadovoljiti le z remijem. Pri klubu iz Aten se dokazujejo trije Slovenci, a bolj ali manj redno igra le Adam Gnezda Čerin. Tokrat je dobil veliko priložnost Andraž Šporar in odigral 69 minut, štiri več od Gnezde Čerina. Benjamina Verbiča, ki bo, kot kaže, v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje, ni na seznamu za Evropo, tako da ni kandidiral za tekmo.

V konferenčni ligi igra tudi poljski prvak Jagielonnia Bialystok, pri kateri nastopa nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović. Jagielonnia se bo jeseni pomerila proti obema slovenskima predstavnikoma, v četrtek pa je priredila presenečenje in v gosteh po preobratu v drugem polčasu premagala Köbenhavn z 2:1. Stojinović je odigral vso tekmo in bil tudi edini Slovenec, ki je v uvodnem krogu konferenčne lige okusil slast zmage. Zmagoviti gol je dosegel Makedonec Darko Čurlinov v 97. minuti.

Tako se je na Irskem v 92. minuti zatresla mreža Vida Belca. Apoel je tako ostal brez zmage na Irskem. Foto: Guliverimage

APOEL iz Nikozije, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, je za začetek na Irskem remiziral pri Shamrock Rovers, ki so v kvalifikacijah za ligo Europa spravili v slabo voljo Celje. Nekdanji reprezentančni čuvaj mreže je branil vso tekmo.

Prvi favorit za osvojitev naslova, angleški velikan Chelsea, je s 4:2 ugnal belgijski Gent, velike možnosti za odmeven uspeh se pripisujejo tudi Fiorentini in Betisu iz Seville, ki pa v prvem nastopu ni navdušil, saj je ostal brez točk v Varšavi. Ravno v državi, kjer bo 28. maja 2025 finale (Vroclav).

Konferenčna liga, ligaški del (1. krog):

Sreda, 2. oktober:

Četrtek, 3. oktober:

Lestvica: