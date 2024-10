Man Utd se je reševal na poslastici v Portu, Lipuščkovi presenetili velikana

Liga Europa, ligaški del (2. krog):

Četrtek, 3. oktober:

Zanimiv je bil obračun Porta in Manchester Uniteda, ki se je končal s 3:3. Angleži so hitro povedli z 2:0 po golih Marcusa Rashforda in Rasmusa Hoejlunda, Porto pa je pripravil preobrat po dveh zadetkih Samuela Omorodiona in enem Pepeja. Čeprav je bil pri Angležih v 81. minuti izključen Bruno Fernandes, je Unitedu uspelo priti do točke po zaslugi Harryja Maguireja v 91. minuti.

Sicer pa je Lazio prišel do druge zmage, ko je s 4:1 odpravil zasedbo iz Nice, Valentin Castellanos je dosegel dva gola. Drugo zmago je vpisal tudi Tottenham, z 2:1 je slavil pri Ferencvarosu, stoodstoten je tudi Anderlecht, ki je prav tako z 2:1 slavil pri Realu Sociedadu.

V Budimpešti sta se merila Ferencvaroš in Tottenham. Londončani so zmagali z 2:1. Foto: Reuters

Prav tako sta med stoodstotnimi tudi Lyon, ki je s 4:1 v gosteh ugnal Rangers, po dvakrat sta zadela Malick Fofana in Alexandre Lacazette, ter FCSB, ki je z 1:0 v gosteh odpravil Paok.

Adam Hložek je zadel dvakrat za Hoffenheimovo slavje z 2:0 proti kijevskemu Dinamu, Erik Boetheim pa je bil dvakrat uspešen za zmago z 2:1 Malmöja pri Qarabagu.

Latvijski prvak presenetil turškega velikana

Izmed "slovenskih" udeležencev je bil v 2. krogu prvi na delu Rigas FS. Klubu iz Rige se v Latviji nasmiha nov naslov, 27-letni Žiga Lipušček, ki nosi tudi kapetanski trak, pa predstavlja njegov obrambni steber. V prejšnjem krogu je na gostovanju v Romuniji dosegel zadetek, a ostal brez točk. Tokrat jo je osvojil. Čeprav je doma zaostajal proti turškemu velikanu Galatasarayu z 0:2, so gostitelji priredili preobrat in na veselje domačih navijačev izenačili na 2:2.

Žiga Lipušček in soigralci so proti Galatasarayu zaostajali že z 0:2, a nato osvojili točko. Foto: Reuters

Norveški Bodo/Glimt, ki je v prvem krogu prekrižal načrte Portu (3:2), je osvojil točko pri belgijskem Unionu SG, ki ga je pred leti, takrat je tekmoval še v drugi ligi, vodil Luka Elsner. Srečanje v Bruslju se je končalo brez zadetkov. Bodo/Glimt vodi v norveškem prvenstvu, šest krogov pred koncem prvenstva ima sedem točk prednosti pred Brannom, tako da se mu nasmiha nova zvezdica. Nino Žugelj, ki ni odigral tekme za klub že skoraj tri mesece, je podobno kot na uvodni tekmi ligaškega dela proti Portu tudi tokrat obsedel na klopi.

Ninu Žuglju, ki je imel poleti zdravstvene težave, tako da ni odigral dvoboja že skoraj tri mesece, se na Norveškem nasmiha nov državni naslov. Foto: Guliverimage

Izraelski predstavnik Maccabi Tel Aviv je zaradi nemirnega dogajanja na Bližnjem vzhodu gostil Midtjylland v Beogradu. Danski klub je zmagal z 2:0.

