"Enajstmetrovka je bila dosojena kontroverzno"

Olimpija je v četrtek klonila prvič po nizu kar 17 tekem brez poraza. Nemški prvoligaš Heidenheim, katerega nogometaši so po podatkih Transfermarkta približno petkrat vrednejši od Olimpijinih, je na koncu slavil z 2:1. Domači so pritisk kronali že v šesti minuti, ko je zadel Adrian Beck. V 77. minuti je ljubljanska zasedba izenačila v režiji dveh rezervistov, Marko Brest je podal z leve strani pred gol, Alex Blanco pa je iz bližine z glavo zadel v prazno mrežo.

Zatem pa se je v pozornosti dogajanja znašel glavni sodnik srečanja. Tri minute po zadetku Olimpije je namreč sodnik po izjemno strogi odločitvi pokazal na enajstmetrovko, žoga je v zgornji del roke zadela Petra Agbo, tako da je v 83. z bele pike streljal Paul Wanner. Njegov strel je Vidovšek najprej ubranil, a je Agbo nato odbito žogo vendarle spravil v mrežo Olimpije za vodstvo in končni izid 2:1. Le nekaj trenutkov zatem je zaradi precej očitnejše igre z roko sodnik znova gledal posnetek, a se takrat ni odločil za novo najstrožjo kazen v korist domače ekipe. Dogajanje je odmevalo še dolgo po koncu srečanja.

Nogometaši Olimpije so v drugem polčasu izenačili, a nato klonili z 1:2. Foto: Guliverimage

Jezni zaradi načina, na katerega so izgubili

"Zadovoljni smo s prikazanim, a jezni zaradi načina, na katerega smo izgubili. Zame osebno je bila enajstmetrovka dosojena kontroverzno. Moral bi videti še več različnih kadrov, a mislim, da Agba ni igral z roko. Kljub zaostanku pa se je ekipa še naprej borila fantastično in prihajala do priložnosti. Na koncu smo žal izgubili, a treba je poudariti, da je to šele naš prvi poraz v sezoni," je za kamere Šport TV po koncu dejal strateg ljubljanske ekipe Victor Sanchez.

"Mislim, da smo si danes zaslužili vsaj točko. A ne glede na to, da smo danes izgubili, nas čaka še pet tekem v tem tekmovanju. Včasih, ko izgubiš tekmo, izgubiš tudi na samozavesti. Pri današnjem porazu pa je zadeva ravno obratna. Pokazali smo talent in potencial, ki ju imamo. Enakovredno smo se kosali z nemškim prvoligašem, zato Nemčijo zapuščamo z dvignjenimi glavami," je za Šport TV še dodal Sanchez.

Razočaran nad izplenom je bil tudi strelec zadetka Alex Blanco. "Nasprotnik je bil zelo kompakten in močan. A tudi mi smo prikazali dobro predstavo in nekajkrat uspešno odklenili tekmečevo obrambo. Imamo način igre, ki ga želimo vzpostaviti na vsakem srečanju, ne glede na nasprotnika. Tudi danes nam je na trenutke to uspelo in mislim, da smo na igrišču pustili dober vtis," je bil za Šport TV jasen Španec.

Olimpijo naslednja preizkušnja v konferenčni ligi čaka 24. oktobra, ko bo na domači zelenici gostila LASK, še pred tem bodo zmaji odigrali dve tekmi domačega prvenstva.

