Turki povzročajo slovenskim klubom pravcati glavobol

Knežje mesto bo v četrtek izžarevalo posebno energijo. Nogometaši Celja bodo prvič v več kot stoletni zgodovini kluba gostili tako pomembno evropsko srečanje. Na stadion Z'dežele prihaja turški prvoligaš Istanbul Basaksehir, to pa bo jubilejno deseto srečanje med slovenskim in turškim klubom v Evropi. Izbranci Alberta Riere bodo skušali prekiniti neslavni niz in kot prvi izkusiti sladkost zmage nad turškim predstavnikom. Celju, dvakrat pred tem pa tudi Olimpiji in Mariboru, to še ni uspelo.

Nekdanji celjski kapetan Simon Sešlar je dosegel prvi zadetek na slovensko-turških srečanjih v Evropi. Foto: Vid Ponikvar Kdo bi si mislil. Prvi slovenski nogometni klub, ki se je v obdobju državne samostojnosti v Evropi pomeril s tekmecem iz Turčije, je bil ravno NK Celje. Pred dobrimi 27 leti, ko se je bližal konec junija leta 1997, so Celjani, takrat so se uradno imenovali Proton Publikum, v pokalu Intertoto doma, takrat se je igralo še na Skalni kleti, remizirali s turškim Antalyasporjem (1:1).

Prvi zadetek na srečanju je dosegel Simon Sešlar, klubska ikona Celja, enega izmed zgolj dveh slovenskih klubov, ki v 1. SNL neprekinjeno nastopata od začetka samostojnosti (drugi je NK Maribor). Nekdanji reprezentant je v polno zadel v sedmi minuti, gostje pa so deset minut pozneje poskrbeli za izenačenje. To je bil tudi končni rezultat, za najboljšega igralca srečanja pa je bil izbran Sešlar.

Tako je pred davnimi leti poziral Simon Sešlar z majhnim sinom Svitom. Zdaj je Svit mladi reprezentant in eden najobetavnejših slovenskih nogometašev. Foto: Vid Ponikvar

Poučna šola za ambiciozni Maribor

Gregor Židan je prispeval leta 1997 častni zadetek za Maribor ob domačem porazu proti Bešiktašu (1:3). Foto: Bojan Puhek Nato sta prvo zmago nad turškimi klubi, ki so iz leta v leto krepili svoje vrste in se lahko pohvalili z vse močnejšim prvenstvom, zaman naskakovala še večna slovenska rivala. Maribor dvakrat, Olimpija prav tako. Vijolice so leta 1997 v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadle proti turškemu velikanu Bešiktašu, proti kateremu so navdušile zlasti na gostovanju v vročem Istanbulu (0:0).

V Ljudskem vrtu so Turki pokazali drugačen obraz. Upravičili so vlogo favorita, vnovčili večjo kakovost in brez večjih težav Prašnikarjevo četo razorožili s 3:1. Na srečanju, ki ga je na stadionu pod Kalvarijo sodil sloviti Italijan Pierluigi Collina, je Bešiktaš, eden izmed treh največjih turških klubov, že po dobri uri srečanja vodil s 3:0. Častni zadetek za vijolice je prispeval Gregor Židan.

Nogometaši Maribora so pred 25 leti pod vodstvom Bojana Prašnikarja zaigrali v elitni ligi prvakov. Foto: Guliverimage

To je bila poučna šola za ambiciozni Maribor, ki je leto dni pozneje v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov namučil nizozemskega velikana PSV Eindhoven in ob pomanjkanju sreče izpadel po podaljšku, leta 1999 pa je le dočakal svojih pet minut, ki so še kako odmevale po Evropi. V kvalifikacijah za elitno tekmovanje je preskočil vse ovire, za konec kar dvakrat premagal Lyon in poskrbel, da je v Ljudskem vrtu odmevala himna lige prvakov.

Olimpiji zmanjkalo le 13 minut

Turški Malatyaspor je pred petimi leti v Evropi izločil Olimpijo. Foto: Morgan Kristan/Sportida Izmed slovenskih klubov je bila še najbližje napredovanju po tekmi s turškim klubom Olimpija. Leta 2019 si je v gosteh proti Malatyasporju v kvalifikacijah za ligo Europa priigrala imenitno izhodišče (2:2) za povratno tekmo v Stožicah, a ji v Ljubljani ni šlo vse po načrtih. Čeprav bi zmajem zaradi takratnega pravila o pomembnosti zadetkov v gosteh za napredovanje zadoščal že začetni rezultat 0:0, jim je do njega zmanjkalo le nesrečnih 13 minut.

Najprej je Olimpiji pokvaril načrte rdeči karton Endrija Čekičija v 38. minuti. Z igralcem manj so se borili kot levi, Ante Vukušić, ki je bil takrat v imenitni formi in je zadel v polno že na prvi tekmi v Turčiji, je zapravil zrelo priložnost za vodstvo, nato pa je v 77. minuti solidno polne tribune Stožic utišal makedonski legionar v vrstah gostov Adis Jahović. Turški klub je zmagal z 1:0, Olimpija pa izpadla.

Vse medsebojne tekme med slovenskimi in turškimi klubi v Evropi:

Tekma Rezultat Tekmovanje (leto) Celje : Antalyaspor 1:1 pokal Intertoto (1997) Bešiktaš : Maribor 0:0, 3:1 kvalifikacije za ligo prvakov (1997) Malatyaspor : Olimpija 2:2, 1:0 kvalifikacije za ligo Europa (2019) Olimpija : Galatasaray 0:3, 0:1 kvalifikacije za ligo prvakov (2023) Fenerbahče : Maribor 3:1, 3:0 kvalifikacije za konferenčno ligo (2023) Celje : Istanbul Basaksehir ? ligaški del konferenčne lige (2024)

Učinek slovenskih klubov: 9 tekem – 0 zmag – 3 remiji – 6 porazov, gol razlika 5:17

Olimpija in Maribor izkusila moč turških velikanov

Lani sta večna slovenska rivala v Evropi nemoč proti turškima velikanoma izkusila skoraj drug za drugim. Najprej je Olimpija v kvalifikacijah za ligo prvakov dvakrat izgubila proti Galatasarayu (0:3 in 0:1), nato pa je Maribor v boju za konferenčno ligo ostal praznih rok proti Fenerbahčeju, ki je takrat tudi s pomočjo Mihe Zajca dvakrat premagal najtrofejnejši slovenski klub (1:3 in 0:3). V Istanbulu je za vijol'čne zadel v polno Mark Strajnar.

Galatasaray je lani v polnih Stožicah premagal Olimpijo s prepričljivim rezultatom 3:0. Foto: Vid Ponikvar

Usoda je hotela, da Mariborčani leto dni pozneje že tesno sodelujejo s turškimi investitorji, pri katerih je glavni predstavnik Acun Ilicali med drugim tudi podpredsednik Fenerbahčeja. Turki na drugi strani odlično poznajo Alberta Riero, zdajšnjega trenerja Celja, saj je Španec vrsto let kot igralec opozarjal nase v dresu Galatasaraya, nato pa si pri njem kot pomočnik prvega trenerja nabiral še bogate izkušnje, ki jih je odlično pretopil v prakso v Sloveniji, kjer je najprej z Olimpijo osvojil dvojno krono, zdaj pa želi vse skupaj ponoviti še s Celjani.

Albert Riera je pustil opazen pečat v turškem klubskem nogometu. Foto: Guliverimage

V četrtek se lahko vpiše v zgodovino ne le kot prvi strateg, ki bo vodil Celje na domači tekmi glavnega dela evropskega tekmovanja, ampak tudi kot prvi trener slovenskega kluba, ki bi dočakal zmago nad turškim tekmecem. In to v jubilejnem desetem slovensko-turškem spopadu v Evropi.

Od Sešlarja do Sešlarja?

Svit Sešlar nastopa v celjskem dresu kot posojen nogometaš trenutno petouvrščenega turškega prvoligaša Eyüpspor. Foto: www.alesfevzer.com Morda pa bi se lahko celo uresničila pravljična družinska zgodba Sešlarjevih, saj bo v četrtek domače barve branil tudi slovenski mladi reprezentant Svit Sešlar. Ravno otrok celjskega kluba, ki nastopa v knežjem mestu kot posojen nogometaš turškega prvoligaša Eyüpsporja. Med Celjem in Turčijo torej ne manjka povezav. Pred 27 leti se je med strelce na slovensko-turški tekmi v Evropi v celjskem dresu vpisal Simon Sešlar. Bo morda zdaj napočil čas še za njegovega sina Svita?

Odgovor bo znan v četrtek zvečer, težko pričakovan evropski spektakel se začenja ob 18.45, pester dan za slovenski nogomet v konferenčni ligi pa bo začinil še večerni spopad v Ljubljani med Olimpijo in Laskom iz Linza.