Boštjan Cesar zmago posvetil mestu Maribor, občinski derbi suvereno Radomljam

Po oktobrskem reprezentančnem premoru so se slovenski prvoligaški klubi vrnili na zelenice. Pri vrhu je zaznati izjemno gnečo. Že uvod je postregel s poslastico, kjer je prvak Celje po zaostanku z 0:2 na koncu s 4:3 premagal Muro. Vodilna Olimpija je po 12 letih gostovala v 1. SNL v Lendavi in Nafto premagala z 1:0, Primorje pa je na gostovanju pri Kopru zmagalo s 4:3. Vrhunec 12. kroga je predstavljal nedeljski debi Boštjana Cesarja na trenerskem stolčku Maribora v Šiški proti Bravu. Vijoličasti so srečanje dobili z 1:0 in poskrbeli za sanjski začetek njegove ere na klopi. Krog je sklenil občinski derbi v Domžalah, ki so ga z visokih 4:1 dobile Radomlje.

1. SNL, 12. krog:

Nedelja, 20. oktober:

Sanjski debi Cesarja proti neugodnemu Bravu

Težko pričakovan vrhunec kroga je v nedeljo potekal na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, kjer lahko Bravo, čeprav je bilo na začetku sezone odločeno drugače, v obdobju, ko je v Stožicah tako velika težava z načetostjo igralne površine, znova gosti tekmece. Na klopi gostov je debitiral Boštjan Cesar. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance in pomočnik Matjaža Keka je postal novi trener Maribora, kjer je nasledil Anteja Šimundžo in s svojo potezo pri nekaterih navijačih Olimpije izzval ogromno gneva, po katerem so sledila celo vandalska dejanja na "Cesarjevi" športni dvorani Baza v Štepanjskem naselju. V zadnjih dneh se je zadeva bistveno umirila, 42-letni Ljubljančan pa v svojem prvem polčasu v vlogi trenerja vijoličastih ni dočakal zadetka. Nasploh si eni in drugi večjih priložnosti do odmora niso pripravili.

V drugem polčasu sta se ekipi nekoliko razživeli, a vseeno vratarja dolgo časa nista imela težjega dela. V 72. minuti bi Bravo lahko povedel, a strel Nika Osterca je zadel vratnico. Nekaj minut kasneje je okvir vrat na drugi strani zadel tudi Lan Vidmar, nato pa je na sceno stopil izkušeni rezervist Hilal Soudani in z natančnim strelom z roba kazenskega roba v 84. minuti poskrbel za veselje vijoličastih. Vse do konca tekme se izid ni več spreminjal in Cesar je na svojem debiju na klopi vijoličastih vknjižil vse tri točke.

Hilal Soudani je poskrbel za zmago Maribora. Foto: Aleš Fevžer

Novi strateg vijoličastih je bil po srečanju razumljivo zadovoljen: "Odigrali smo dobro tekmo. Bilo je težko, na trenutke smo trpeli. Ampak vsa čast ekipi, pokazala je karakter in zasluženo smo zmagali. Diktirali smo tempo, Maribor mora igrati tako. Bili smo napadalno orientirani in pustili nekaj več prostora, a vseeno Bravu pustili le eno priložnost. Pohvaliti moram fante, kako so reagirali po zadnji tekmi in problemih, ki smo jih imeli z boleznimi. Nekateri so strnili moči in odigrali kljub virozi. Počasi se vračajo vsi. Važno je, da so zdravi. Zelo sem vesel te zmage, to zmago pa posvečamo mestu Maribor."

Radomlje ostajajo trn v peti Domžalam

Krog je sklenil lokalni derbi v Domžalah. Gostitelji so vstopili v sezono katastrofalno, a jim je zadnja tekma, ko so z 1:0 premagali Muro in vendarle dočakali tako potrebno prvo zmago, v slačilnico le vnesla malce miru in optimizma. Varovanci Dejana Dončića so kot edini v 1. SNL pogrešali domačo zmago, njihova želja pa je ostala neuslišana tudi proti Radomljanom, ki tako ostajajo trn v peti občinskim rivalom.

Srečanje ob Kamniški Bistrici so sicer bolje odprli na tej tekmi domači Domžalčani, ki so prek Danijela Šturma povedli v 10. minuti. S tem so očitno razjezili Radomljane, ki so nato že do odmora zabili trikrat. Nejc Kukovec je bil natančen v 23. minuti, v 31. minuti je vodstvo podvojil Stjepan Davidović, sedem minut kasneje pa je bil, po igri z roko v kazenskem prostoru domačih, nato iz najstrožje kazni natančen še Matej Malenšek. V 60. minuti je sledila še akcija prvih dveh strelcev. Davidović je poslal lep predložek v kazenski prostor, Kukovec pa ga je preusmeril v nebranjeno mrežo. Tudi v zadnje pol ure so bili bolj nevarni Radomljani, a ostalo je pri 4:1.

Presenečenje na Bonifiki

Primorje je na Bonifki presenetilo ekipo Kopra, ki se je doslej ponašala z najboljšo obrambo lige. Po zmagi proti Olimpiji v prejšnjem krogu so domači – še brez okrepitve Damjana Boharja – tokrat pokazali precej slabšo predstavo, to pa so znali izkoristiti precej bolj željni varovanci Milana Anđelkovića, ki so sicer ostali sedmi, a so že pri 15 točkah. Koper jih ima 20.

Ajdovci so tekmo začeli odlično, v šesti minuti so povedli, potem ko je po podaji z leve strani na drugi vratnici do žoge prišel Semir Smajlagić in zabil svoj peti gol sezone. Za še večji šok so sinovi burje poskrbeli že v deveti minuti, ko je po protinapadu s 15 metrov po novi podaji Matica Zavnika zadel Domagoj Babin. Na drugi strani je Petar Petriško v 27. minuti zanesljivo izvedel enajstmetrovko za 1:2, tudi zanj je bil to peti gol sezone.

Primorje je premagalo Koper. Foto: Aleš Fevžer

V 41. minuti pa je Primorje spet povečalo prednost, Smajlagić je še enkrat več dokazal, da se letos izvrstno znajde v kazenskem prostoru, ko je v mrežo preusmeril žogo za svoj šesti gol sezone, s čimer se je na vrhu lestvice strelcev pridružil Dariu Vizingerju iz Mure in Armandasu Kučysu iz Celja. V prvi minuti drugega polčasa je ajdovska ekipa vodila že s 4:1, ko je po številnih odbojih z volejem z desetih metrov zadel Gašper Petek. Izbranci Oliverja Bogatinova so v 82. minuti le zmanjšali zaostanek po golu Isaaca Matonda. Zaključni pritisk Koprčanov je prinesel še en zadetek, Tomi Jurić je namreč v tretji minuti dodatka zadel za 3:4, česa več pa ne.

Olimpija v Lendavi po sušnih 12 letih

Četa Victorja Sancheza, ki jo v četrtek v konferenčni ligi čaka domača tekma z Laskom iz Linza, je v Lendavi prišla do pričakovane prvenstvene zmage. To je dosegla predvsem z boljšim prvim polčasom, medtem ko v drugem ni pokazala veliko, a tudi Nafti kljub nekaj prebliskom ni uspelo zatresti mreže, kar se ji je primerilo že na četrti zaporedni tekmi. Lendavčani, ki v ligi niso zmagali vse od konca avgusta, so ostali predzadnji, Olimpija pa je po sedmi zmagi znova skočila na prvo mesto.

Olimpija je povedla v osmi minuti. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Ljubljančani so bili v prvem polčasu večinoma boljši tekmec in so to tudi hitro unovčili. Potem ko je že v prvi minuti Žana Mauricia preizkusil Raul Florucz, je vratar Nafte v osmi minuti moral po žogo v svojo mrežo. Prav Florucz je bil podajalec pri zadetku, ki ga je malce z desne strani z diagonalnim strelom dosegel Alex Blanco in s tem postavil tudi končni izid.

Nora tekma v Celju

Celjska ekipa je, čeprav je zelo visela prvo uro dvoboja, na koncu le upravičila vlogo favorita. Državni prvaki so s štirimi goli v 17 minutah drugega polčasa kot prvi v ligi prišli do sedme zmage in vsaj začasno tudi do prvega mesta. Mura pa pri petih zmagah ostaja na šestem mestu. Domači strateg Albert Riera je zavoljo poškodb in bližajoče se tekme konferenčne lige z Istanbulom Basaksehirjem tekmo z Muro začel v kar spremenjeni postavi, ki je sicer imela v prvih 45 minutah žogo neprimerno več v svoji posesti (73 odstotkov), a si privoščila nekaj kapitalnih napak, ki so botrovale k vodstvu gostov.

Za dve veliki napaki je poskrbel Klemen Nemanič, prva je bila usodna. Žogo mu je v kazenskem prostoru v osmi minuti odvzel Amadej Maroša, Dario Vizinger pa je nato od vratnice zadel za 1:0. Celjani so nato skušali s pritiskom proti vratom Mure, a neuspešno, Sobočani pa so na začetku drugega polčasa povedli z 2:0, potem ko so po desni strani izigrali celjsko obrambo, po podaji Mata Miloša je iz bližine znova zadel Vizinger.

Mura je vodila z 2:0, a na koncu ostala praznih rok. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so nadaljevali igro z večjo posestjo žoge, toda brez pravih idej, v 63. minuti pa so vendarle prebili Murin zid, ko je po nekaj blokiranih strelih na levi strani prišel Mario Kvesić in ukanil Rozmana za 1:2. To je dalo zalet domači ekipi. Kvesić je lepo streljal tudi v 69. minuti, vendar je Raduha preprečil izenačenje. A le nekaj sekund pozneje je bilo 2:2, potem ko je Raduha izpustil žogo po podaji pred vrata, na pravem mestu pa je bil Armandas Kučys.

V 75. so Celjani prišli do popolnega preobrata, po Sešlarjevi podaji iz kota z desne strani je z glavo zadel Damjan Vuklišević. Čeprav so Celjani v 77. minuti ostali brez izključenega Davida Zeca, pa so domači v 80. minuti dosegli še četrti gol, po novi Sešlarjevi podaji je z desne strani kazenskega prostora zadel Aljoša Matko. V 85. minuti pa je Nemanič zakrivil še najstrožjo kazen, Maroša je streljal z bele pike v 86. minuti in žogo poslal pod prečko za 3:4. Tri minute pozneje je Kučys spet zadel, a je bil pred tem Matko v prepovedanem položaju, kljub pritisku Mure pa je nato Celje ohranilo prednost za zmago.

