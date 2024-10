Na zaostali tekmi Radomljani do treh točk v sodnikovem dodatku

Kljub reprezentančnemu premoru vse slovenske zelenice ne ta konec tedna samevajo. Igrajo se tekme druge lige, v prvi pa sta zaostalo srečanje devetega kroga odigrala Primorje in Radomlje. V prid gostov je sobotno opoldansko tekmo v sodnikovem dodatku odločil Andrej Pogačar. Radomljani so se tako odlepili od zadnjih dveh mest.

Radomljani so bili na poti, da niz brez zmage v gosteh, ki sega v februar, še podaljšajo, a jih je v izdihljajih dvoboja rešil rezervist Andrej Pogačar. Primorje sicer ostaja pred Radomljami na lestvici, a je ta prednost na sedmem mestu zdaj po tretjem porazu na domači zelenici skopnela na vsega točko.

Dvoboj so podjetneje začeli Radomljani, ki so od samega začetka pretili obrambi Ajdovcev. V deveti minuti je Halifa Kujabi kombiniral s soigralci na levi strani, nato prehitel domačo obrambo, a iz zahtevnega kota ni mogel premagati domačega vratarja Gašperja Tratnika. Prevlada gostov je nato skopnela, nase pa so začeli opozarjati tudi igralci Primorja. V 22. minuti je po slabem izvajanju avta do priložnosti prišel Matic Zavnik, a grdo zgrešil iz ugodnega položaja.

V 49. minuti so imeli gostje sijajen položaj, da bi izigrali Ajdovce v protinapadu, a so s slabo podajo v prostor ostali malenkost prekratki oziroma je Tratnik pravočasno preprečil lahek zaključek Ninu Kukovcu. Vratar Igor Velić je v 59. minuti dobro posredoval po strelu z glavo Harisa Dedića po podaji iz prostega strela. V 75. minuti je rezervist Ishak Rafiu prišel še do strela z levico z roba kazenskega prostora in precej namučil Velića. Na drugi strani so v 77. minuti po dolgem času nevarno zapretili Radomljani, ki so se dolgo borili za žogo, do priložnosti pa je v osrčju kazenskega prostora po obratu prišel Niko Gajzler, a z levico zgrešil cilj.

Ko se je že zdelo, da bo prišlo do delitve točk, je po odličnem preigravanju in prefinjenem lobu z roba desne strani kazenskega prostora zadel rezervist Pogačar in prekinil dolg niz svoje ekipe brez zmage v gosteh.

1. SNL, zaostala tekma 9. kroga:

Sobota, 12. oktober:

Lestvica: