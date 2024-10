Vsi gledajo v hrbet Janu Oblaku

V zadnjih dneh je močno odmeval prihod Boštjana Cesarja v Ljudski vrt. Novi trener Maribora je kot igralec predstavljal ideal srčnega in borbenega kapetana slovenske reprezentance, a na večni lestvici Slovencev, ki so si okrog roke nadeli kapetanski trak, tovrstno čast jih je do zdaj izkusilo 28, vendarle ni na prvem mestu. Zaostaja za nekdanjim soigralcem Janom Oblakom, ki bo že kmalu praznoval "abrahama". Cesar tudi ni prvi nekdanji kapetan Slovenije, ki je postal trener Maribora. V tem pogledu mu je Darko Milanič, najtrofejnejši trener na sončni strani Alp, postavil zelo visoko letvico.

Od Čeha do Oblaka, vmes pa še 26 Slovencev

Ko je Slovenija odigrala prvo mednarodno tekmo kot članica Uefe (1992), je bil njen kapetan Aleš Čeh. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Začelo se je pred dobrimi 32 leti v Tallinnu, ko je Slovenija odigrala zgodovinsko tekmo. Gostovala je v Estoniji, to je bila prva mednarodna tekma, odkar je bila kot samostojna država sprejeta v evropsko nogometno družino. Selektor je bil Bojan Prašnikar, strelec nepozabnega prvega zadetka je postal Igor Benedejčič, vloga kapetana, ki v nogometu prinaša ogromno odgovornost in čast, pa je pripadla Alešu Čehu.

Slovenija je nato odigrala še 298 tekem, zadnjo ravno v nedeljo v oddaljenem Kazahstanu. Tam je bil kapetan Jan Oblak, Kekova četa pa si je v ligi narodov priborila dragoceno zmago z 1:0. Zgodba o kapetanih slovenske reprezentance se je tako začela in končala v državah na območju razpadle Sovjetske zveze.

Skupno je kapetansko vlogo, čast, da popelješ soigralce pred tekmo na zelenico, izkusilo 28 Slovencev. Boštjan Cesar, novopečeni trener Maribora, je postal pojem za kapetana. S svojo srčnostjo, borbenostjo in nepopustljivostjo, v sebi je imel vse, kar potrebuje pravi vodja, vrsto let je predstavljal idealnega kapetana Slovenije.

Boštjan Cesar je veljal za nepopustljivega kapetana Slovenije, na katerega si se lahko vedno zanesel. Foto: Vid Ponikvar

Še danes je rekorder po številu nastopov (101) za domovino, svojčas je bil tudi rekorder, kar zadeva tekme, na katerih je bil kapetan od prve minute (39), nato pa ga je prehitel nekdanji soigralec Jan Oblak.

Zdajšnji kapetan Kekove čete, ki je letos prvič nastopil tudi na velikem tekmovanju, je vlogo kapetana opravljal že 48-krat. Tako je na večni lestvici prehitel Cesarja, kaj kmalu, že prihodnji mesec, če mu je ne bodo zagodli zdravje ali kartoni, pa bo tako praznoval kapetanskega "abrahama".

Prihodnji mesec v reprezentančnem taboru sicer ne bo manjkalo jubilejev, saj bo Slovenija 14. novembra v razprodanih Stožicah proti Haalandovi Norveški odigrala jubilejno 300. tekmo v obdobju državne samostojnosti.

Milanič postavil letvico zelo visoko

Darko Milanič je bil kapetan Slovenije na prvem velikem tekmovanju (EP 2000). Foto: Guliverimage/Getty Images Strokovno vodstvo reprezentance je v zadnjih letih sestavljal tudi Boštjan Cesar. Bil je prvi pomočnik Matjaža Keka, a se nato pred gostovanjem v Oslu odločil, da sprejme ponudbo Maribora in se ambiciozno preizkusi v klubskem svetu.

Novi trener vijolic ni prvi nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki vodi nogometaše v Ljudskem vrtu. V tem pogledu še kako izstopa Darko Milanič. V slovenski reprezentanci je vlogo kapetana opravljal na 33 tekmah, tudi na prvem velikem tekmovanju (Euro 2000), v zgodovino mariborskega kluba pa se je vpisal kot najtrofejnejši strateg. Ne le da je osvajal naslove državnega prvaka (6), pokalne naslove (4) in superpokale (2), je tudi zadnji junak, ki je popeljal vijolice v elitno ligo prvakov. To mu je uspelo leta 2017.

Evropa bo velik cilj Cesarja. Vodstvo NK Maribor na čelu s turškimi investitorji si želi večje veljave vijolic na evropskem zemljevidu. Skušali bodo narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi evropske podvige prihodnje leto naskakovali kot slovenski prvak. To pa bi močno olajšalo delo, če bi si želeli zagotoviti dolgo evropsko jesen. Takšno, kakršne je z Atleticom že vse od leta 2014, ko je prišel iz Lizbone, vajen aktualni slovenski kapetan Oblak.

Vsi kapetani Slovenije v obdobju državne samostojnosti:

Nekdanji kapetan Slovenije V katerem obdobju je nosil trak? Jan Oblak 48 6. september 2019–13. oktober 2024 Boštjan Cesar 39 11. oktober 2011–27. marec 2018 Darko Milanič 33 13. oktober 1993–18. junij 2000 Robert Koren 31 6. september 2008–6. september 2011 Aleš Čeh 30 3. junij 1992–12. junij 2002 Bojan Jokić 17 14. avgust 2013–16. november 2019 Miran Pavlin 14 21. avgust 2002–28. april 2004 Aleksander Knavs 12 18. avgust 2004–6. september 2006 Zlatko Zahović 9 5. februar 1998–6. september 2003 Milenko Ačimović 8 9. oktober 2004–28. marec 2007 Nastja Čeh 8 4. junij 2005–6. junij 2007 Samir Handanović 7 26. maj 2008–14. november 2012 Klemen Lavrič 6 22. avgust 2007–21. november 2007 Srečko Katanec 5 8. februar 1994–7. september 1994 Josip Iličić 5 14. november 2016–4. junij 2021 Džoni Novak 4 15. november 1995–2. april 1997 Gregor Židan 4 27. april 1994–29. marec 1995 Jaka Bijol 4 16. junij 2023–6. september 2024 Anton Žlogar 3 6. februar 2008–20. avgust 2008 Marko Elsner 2 18. november 1992–7. april 1993 Željko Milinović 2 6. oktober 2001–17. maj 2002 Milivoje Novaković 2 14. oktober 2009–9. februar 2011 Matjaž Florjančič 1 21. maj 1996 Nejc Pečnik 1 18. november 2014 Tim Matavž 1 30. marec 2015 Jasmin Kurtić 1 7. oktober 2020 Benjamin Verbič 1 16. november 2018 Timi Max Elšnik 1 20. januar 2024

Cesar bo šele peti, ki bo vodil klub v 1. SNL

Srečko Katanec je bil petkrat slovenski kapetan, preden je postal selektor Slovenije, pa je v 1. SNL vodil Gorico. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Čeprav je imela Slovenija na reprezentančnih tekmah od prve minute 28 različnih kapetanov, jih med njimi ni bilo veliko, ki bi podobno kot Cesar pozneje vodili slovenskega prvoligaša. Tudi v tem pogledu izstopa Darko Milanič, ki je pred prihodom v Maribor v 1. SNL vodil tudi Primorje in Gorico. Izolan zdaj išče novega delodajalca. Nazadnje je deloval v Aziji, v bogatih ZAE, ki jih zelo dobro pozna Srečko Katanec.

Zdajšnji selektor Uzbekistana je na začetku trenerske poti na kratko vodil Gorico, njegov pomočnik Aleš Čeh pa je vodil velenjski Rudar. Izmed nekdanjih kapetanov slovenske reprezentance je v 1. SNL kot trener deloval le še Anton Žlogar. Milaničev sosed iz Izole je nazadnje vodil Muro, pred tem pa še kranjski Triglav. Kaj pa preostali nekdanji kapetani?

Veliko se jih je v karieri prepletalo z največjima slovenskima klubskima rivaloma. Maribor k sebi nedavno ni privabil le Cesarja, ampak tudi njegovega poslovnega partnerja Bojana Jokića, šestega na večni lestvici slovenskih kapetanov. Tu sta še nekdanja sodelavca Zlatko Zahović in Miran Pavlin, ki sta v Mariboru skrbela za kadrovsko politiko in se podpisala pod številne uspehe, tako ali drugače pa so z vijolicami izmed nekdanjih kapetanov Slovenije sodelovali še N. Čeh, Iličić, Židan, Milinović in Novaković.

Tako so pred enim izmed številnih večnih derbijev med Olimpijo in Mariborom sproščeno klepetali Milenko Ačimović (takratni športni direktor Olimpije) in "vijoličasti" Miran Pavlin, Zlatko Zahović in Darko Milanič. Vsi so v karieri nosili kapetanski trak v slovenski članski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Še več kapetanov Slovenije je bilo svojčas povezanih z Olimpijo. Kar 14. To so zdajšnji kapetan Oblak, ki je Ljubljano zapustil kot najstnik in odšel v Lizbono. Podobno velja za Cesarja, ki je kariero začel za Bežigradom, a se nato kmalu preselil v Zagreb. Pri zeleno-belih pa so svoj pečat pustili še A. Čeh, Pavlin, Knavs, Ačimović, N. Čeh, Katanec, Novak, Židan, Žlogar, Elsner, Milinović in Elšnik.

Omeniti velja tudi Milivoja Novakovića, nekdanjega mladinca zmajev, ki pa mu ni uspel preboj med člane, tako da se je odločil za mukotrpno pot dokazovanja v tujini. Na koncu je bil uspešen in postal je eden izmed največjih napadalcev v zgodovini slovenskega nogometa. Zdaj je član strokovnega vodstva članske reprezentance, kjer je še pred kratkim sodeloval tudi s Cesarjem.

Trenersko pot začel tudi Handanović

Samir Handanović v tej sezoni vodi kadete milanskega Interja. Foto: Vid Ponikvar Njegov "šef" Matjaž Kek tesno sodeluje tudi z Milenkom Ačimovićem, selektorjem izbrane vrste do 21 let, ki se je podpisal pod zgodovinski podvig, saj je mlade slovenske upe prek kvalifikacij popeljal na evropsko prvenstvo. In to kot vodilni v skupini, v kateri sta bili tudi Francija in Avstrija!

S še mlajšimi nogometaši se pri Interju trenutno ukvarja Samir Handanović, ki vodi kadete milanskega velikana, Robert Koren, kapetan Slovenije na SP 2010, je kot trener v karieri vodil drugoligaša Fužinarja, sicer pa je pri različnih slovenskih prvoligaških klubih opravljal drugačna dela, Nejc Pečnik je trenutno predsednik tretjeligaša Dravograda, Matjaž Florjančič pa je v domovini vodil kranjsko Zarico. Kar nekaj nekdanjih kapetanov Slovenije ima tako trenerske izkušnje.

Morda se bo na omenjeno pot odpravila tudi sedmerica, ki še vedno nastopa in še ni rekla zadnje na nogometnih igriščih. To so reprezentanti Jan Oblak, Josip Iličić, Jaka Bijol, Jasmin Kurtić, Benjamin Verbič in Timi Max Elšnik ter Tim Matavž, ki se je po mnogih letih igranja v tujini v tej sezoni vrnil h Gorici, s katero nastopa v drugi ligi.

Če bo z vrtnicami uspešen, se bo morda v prihodnji sezoni na tekmah 1. SNL meril tudi z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Cesarjem.

Boštjan Cesar in Bojan Jokić, nekdanja soigralca, se bosta v nedeljo prvič predstavila v novi vlogi na klopi Maribora v 1. SNL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta bo Maribor na prvenstveni tekmi prvič vodil v nedeljo, ko bo z Mariborom ob 15. uri gostoval v Spodnji Šiški pri Bravu. Tako bo 42-letni Ljubljančan v novo poglavje bogate kariere uradno vstopil v svojem rojstnem mestu.