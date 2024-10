Fantastični Celjani popravili 12 let star rekord Maribora

Po Mariboru, Muri in Olimpiji je zmago v glavnem delu evropskega klubskega tekmovanja dočakalo še Celje. In to kakšno! Izbranci Alberta Riere so v knežjem mestu odpihnili goste iz Istanbula, v turško mrežo odvrgli petardo (5:1) in poskrbeli za rekord. Slovenski nogomet tako visoke zmage, ko je govora o nastopih v skupinskem oziroma ligaškem delu evropskega tekmovanja, ne pomni.

Slovenski klubski nogomet je prvo zmago v glavnem delu tekmovanja dočakal pred 25 leti. Ante Šimundža je v Kijevu pod taktirko Bojana Prašnikarja popeljal Maribor do sladke zmage v ligi prvakov, kjer so zbrani najmočnejši tekmeci v Evropi. Pozneje je najtrofejnejši slovenski klub v elitnem tekmovanju zaigral še dvakrat (2014 in 2017), a ni več dočakal zmage. To je bil še razlog več, s kako neugodnimi tekmeci iz kakovostnih lig je imel opravka.

Mariborčani so leta 2012 v Ljudskem vrtu nadigrali Panathinaikos kar s 3:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Je pa Maribor začel nabirati zmage tudi v skupinskem delu lige Europa, drugem najmočnejšem tekmovanju. Tudi tam je nastopil za zdaj kot edini slovenski predstavnik, saj ni še nihče ponovil njegovega podviga. Maribor je tako pod vodstvom Darka Milaniča v evropski ligi pred 12 leti nadigral grškega velikana Panathinaikos kar s 3:0. V polno so zadeli Robert Berić, Agim Ibraimi in Marcos Tavares, to pa je bilo vse do 24. oktobra in pravljične zmage Celjanov nad Istanbulom BB, rekordno visoka zmaga slovenskega kluba.

Leto pozneje je Maribor v evropski ligi, takrat je na vročem trenerskem stolu sedel Ante Šimundža, ugnal še Zulte Waregem (3:1 v gosteh) in Wigan (2:1 doma), nato pa je Slovenija do nove zmage klubskega predstavnika v skupinskem delu evropskega tekmovanja čakala vse do leta 2021.

Mura je leta 2021 senzacionalno premagala Tottenham, ki je dve leti pred tem igral v finalu lige prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi takrat je bila zmaga povezana za Mariborom, saj jo je srčna Mura pod vodstvom Anteja Šimundže dosegla v Ljudskem vrtu, kjer je presenetila Tottenham (2:1). Dve leti pozneje se je na seznam slovenskih klubov, ki so zaigrali v glavnem delu evropskega tekmovanja, priključila še Olimpija. Najprej je premagala KI Klaksvik (2:0), pod zgodovinsko zmago za zeleno-bele se je podpisal Zoran Zeljković, nato še v gosteh Slovan iz Bratislave (2:1).

Danes pa se je na seznamu znašlo še Celje. In to kako! Pravijo, da se prve ne pozabi nikoli, o tej zmagi, ki so jo dosegli slovenski prvaki proti Istanbulu BB, pred štirimi leti tudi turškemu prvaku, pa se bo govorilo še dolgo. V knežjem mestu je počila celjska petarda (5:1).

Sešlar: Lepšega izida si ne bi mogli želeti "Za prvo evropsko tekmo v Celju mislim, da ni lepšega izida, kot to, da smo zmagali s 5:1. Navijačem smo dali to, po kar so prišli. Sicer pa so bili tekmeci odprti, bilo je veliko prostora, imeli smo veliko priložnosti, lahko bi bilo 10:1, če bi vse zadeli. Odigrali smo res dobro tekmo. Vedeli smo, da ko izgubijo žogo, da so odprti po bočnih položajih. To smo izkoriščali vsako minuto tekme in tako smo dosegli tudi vseh pet zadetkov. Vitoria je bila res boljša od nas na prvi tekmi, ampak danes smo pokazali, da smo lahko tudi mi boljši, da lahko igramo z vsakim in bomo še osvajali točke," je po veliki zmagi dejal Sešlar. Vir: STA

Celjani so v 2. krogu konferenčne lige prišli do prvih točk v ligaškem delu in popravili slovenski rekord, kar se tiče najvišjih zmag v tem delu tekmovanj. Foto: Jure Banfi

Celjani so tako popravili 12 let star rekord Maribora in poskrbeli za najvišjo zmago slovenskega kluba v glavnem delu evropskega tekmovanja. V desetem slovensko-turškem dvoboju v Evropi so se zmage končno veselili udeleženci 1. SNL, Albert Riera pa je postal prvi tuji strateg, ki je slovenski klub popeljal do tako odmevne evropske zmage. Na dobri poti, da se mu pridruži na seznamu, je tudi njegov rojak Victor Sanchez.