"Vsaka zgodba se enkrat konča. Žal ne vedno tako, kot bi si želeli in kot bi si nogometaš zaslužil – na igrišču. Hvala @nkolimpija in navijači za uresničitev otroških sanj in hvala @greendragonsljubljana, ker ste me vzeli za svojega. Igrati za zeleno-bele iz moje Ljubljane je bilo vedno velika čast in ponos. V srcu bom nosil samo lepe nogometne spomine, ki jih je bilo zares veliko. Preostalo bom poskušal pozabiti in pripisati v poglavje življenjskih izkušenj. A zagotovo se vidimo znova, v neki drugi vlogi in v neki novi zgodbi. Eno življenje, ena ljubezen, OLIMPIJA LJUBLJANA," je na družbenem omrežju zapisal napadalec Mustafa Nukić, ki je bil že dolgo časa na stranskem tiru.

Spiridonović nič več pri Muri

Pri Muri pa so zapisali, da so se razšli s krilnim napadalcem Srđanom Spiridonovićem, ki je odigral sedem tekem v prvenstvu in se enkrat vpisal med strelce, v pokalu Pivovarne Union pa je na dveh tekmah prispeval tri zadetke.

V Mursko Soboto je 30-letni Avstrijec s srbskimi koreninami prišel konec julija, pred tem je igral za Al-Salmiyo iz Kuvajta. V mlajših selekcijah je branil barve dunajskega Rapida, kasneje pa se je preselil na drugo stran mesta k Austrii.

Pot ga je v članski karieri vodila tudi v različne klube po Evropi, bil je član italijanskih Vicenze in Messine, grških Panionisa in Atromitosa, srbske Crvene zvezde, poljskega Pogona Szczecina, turškega Genclerbirligija in litovskega Kauna Žalgirisa. V zadnjih dveh letih je igral v Savdski Arabiji in Kuvajtu.