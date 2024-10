Avstrijce pičil škorpijon, čudežna obramba Vidovška odmeva po svetu!

Pravljičen dan slovenskega klubskega nogometa v režiji španskih strategov je v četrtek začel Albert Riera in s Celjani pomendral Istanbul BB (5:1), nadaljeval pa njegov rojak Victor Sanchez, ki je z Olimpijo ugnal Lask (2:0). Če bi se ligaški del konferenčne lige končal v tem trenutku, bi oba slovenska predstavnika zaigrala v spomladanskem play-offu za preboj v osmino finala!

Po veličastni predstavi zmajev je še kako odmevala fenomenalna obramba Matevža Vidovška. To je bila poteza, ki je ne vidiš vsak dan. Zaznamovala je dvoboj, na katerem je Olimpija zmagala z 2:0 in tako znova na domači evropski tekmi ohranila mrežo nedotaknjeno.

Vidovšek (ne)namenoma posnemal Higuito

Ko je vodila z 1:0, so si Avstrijci priigrali veliko priložnost. Vidovšek je po predložku v njegov kazenski prostor nameraval izbiti žogo, a je bil prekratek. Žoga je prišla do Roberta Zulja, ki je z glavo udaril proti vratom. Vratar Olimpije je bil že skoraj premagan, zadišalo je po izenačenju na 1:1. Roke je imel prenizko, da bi ustavil strel, a je nato žogo, ki je poletela nad njim, velemojstrsko izbil z nogo.

Kako je Matevž Vidovšek ubranil strel z udarcem škorpijona:

Uspel mu je v nogometnem svetu še kako cenjen in spoštovan udarec škorpijona. Mrežo Olimpije je ubranil v slogu legendarnega kolumbijskega dolgolasega vratarja Reneja Higuite. Duh njegovega znamenitega škorpijona je oživel na ljubljanski zelenici in pičil Avstrijce. Kapetan Laska kar ni mogel verjeti, kako je po vodi splavala še ena izmed lepih priložnosti, da bi gostje zatresli mrežo Olimpije.

Vidovšek, ki je na tekmi zbral pet obramb, je ostal nepremagan, po tekmi pa prek socialnega omrežja Instagram šaljivo sporočil: "Zdaj bodo pa dejali, da tega nisem nameraval storiti,'" je k svoji objavi dodal kar nekaj šaljivih smeškov, pa tudi podobo škorpijona, zaščitnega znaka nekdanjega čarodeja med vratarji, Kolumbijca Higuite, ki je v nogometni svet vpeljal tako drzne in atraktivne vratarske vložke.

Tako je Kolumbijec Rene Higuita osupnil svet s škorpijonom leta 1995 na prijateljski tekmi proti Angliji:

🦂 Rene Higuita pulled off the Scorpion kick against England on this day 1995 pic.twitter.com/cQJiOv2Aml — Classic Football Shirts (@classicshirts) September 6, 2020

Stožice so v tej sezoni nedotakljiva evropska trdnjava. Vidovšek je sanjski niz začel proti ukrajinski Polissji. Olimpija je sredi poletja zmagala z 2:0, nato je v Ljubljani orožje položil Šerif iz Tiraspola (3:0), najbolj pa jo je skupila hrvaška Rijeka, ki je po zaslugi nepozabne rapsodije zeleno-belih izgubila v slovenski prestolnici kar z 0:5. Imeniten niz domačih evropskih zmag brez prejetega zadetka pa se pri tem ni končal. Nadaljevanje je sledilo v četrtek, ko so zmaji dočakali prvo zmago v ligaškem delu konferenčne lige. Doma so navdušili s predstavo proti avstrijskemu Lasku in tekmeca, ki se lahko vsaj na papirju pohvali z dražjo ekipo, premagali z 2:0.

Nogometaši Olimpije so dočakali prvo zmago v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Aleš Fevžer

Vidovšek, sicer tudi reprezentant Slovenije in po reprezentančni upokojitvi Vida Belca tudi prva zamenjava za kapetana Jana Oblaka, je tako ostal nepremagan še na četrti domači evropski tekmi zapored. Pod vodstvom Victorja Sancheza pa ne blesti le visok Korošec, ampak celotna ekipa. Tako je Olimpija na dobri poti, da si s podobnimi predstavami, kot jih je ponudila proti Heidenheimu (1:2) in Lasku (2:0), zagotovi spomladansko nadaljevanje evropske sezone. Podobno velja tudi za Celjane, ki so se proti Istanbulu BB predstavili v fantastični luči in poskrbeli za nov rekord, najvišjo zmago slovenskega kluba v glavnem delu evropskega tekmovanja!