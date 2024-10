Nogometaši Celja so v četrtek spisali imenitno evropsko zgodbo, na premierni domači tekmi konferenčne lige so za premierno zmago v tekmovanju s 5:1 nadigrali favoriziranega turškega gosta Istanbul Basaksehir . Albert Riera je bil po visoki zmagi najbolj zadovoljen s pristopom, agresivnostjo in čvrstostjo, pravi pa, da jim v celoti ni uspelo, kar so se dogovorili – srečanje končati brez zadetka. "Še vedno ostajajo dolžni. Vesel sem za zmago, a lahko bi bili še boljši," je po zmagi dejal Španec.

"Na tekmo smo se pripravljali nekoliko drugače. Ker nam v zadnjih nekaj obračunih ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, je bil glavni cilj, da ne dobimo gola. Ničla zadaj. Fantom sem v slačilnici dejal, da nam bo danes nedotaknjena mreža prinesla zmago, saj o napadu ne dvomim. Zadetki prihajajo redno, v obrambi pa smo imeli zadnje čase preveč težav. Seveda nismo pričakovali, da bomo dosegli petardo v turški mreži. Toda tudi tokrat smo prejeli zadetek, kar pa pomeni, da nam ni uspelo tisto, kar smo se dogovorili. Še vedno ostajajo dolžni. Vesel sem za zmago, a lahko bi bili še boljši. Danes se lahko poveselimo, a moje misli so že na prvenstveni tekmi z Radomljami, kjer bomo znova ciljali na to, da ne prejmemo zadetka. Povem vam: ta ekipa z možnostjo, da ne prejema zadetkov, lahko stori velike stvari, doseže odmevne uspehe," je za uradno spletno stran kluba po veliki zmagi dejal glavni trener Albert Riera.

"Na fante sem najbolj ponosen zaradi njihovega pristopa, agresivnosti in čvrstosti." Foto: Jure Banfi

"Na fante sem najbolj ponosen zaradi njihovega pristopa, agresivnosti in čvrstosti. Nasprotniku smo dovolili nekaj priložnosti, toda te niso bile zares stoodstotne, da bi imeli občutek, da so blizu – čeprav smo jim na trenutke dopuščali veliko prostora, saj so v iskanju medprostora zares izjemni," je še dodal Španec.

"Taktično smo bili fantastični"

"Nogomet je ekipna igra. Ne pogovarjamo se o tenisu. Vsak igralec ima svojo nalogo, ki jo mora izvajati do potankosti. Vedno se maksimalno potrudim, da moja ekipa igra na najvišji ravni. Enako velja za moje soigralce. Odigrali smo zares dobro tekmo, sploh prvi polčas je bil odličen. To je šele druga tekma v evropskem tekmovanju, zato je še prezgodaj napovedovati, ali ta zmaga pomeni, da se lahko borimo za prvih osem na lestvici, zagotovo pa je pokazatelj, da se s takšno predstavo lahko kosamo proti vsakemu nasprotniku. Uživali smo na igrišču. Škoda, da se je tekma že zaključila, še dodatnih 90 minut bi igral, če bi lahko. Trener je naredil zares izjemen načrt igre, dal nam je prava navodila in mi smo jih uspešno izvajali. Taktično smo bili fantastični. Brez ekipe in taktike danes ne bi imel toliko prostora," pa je razmišljal strelec drugega zadetka Ivan Brnić, ki je ob koncu podal za končnih 5:1.

"Odigrali smo zares dobro tekmo, sploh prvi polčas je bil odličen. To je šele druga tekma v evropskem tekmovanju, zato je še prezgodaj napovedovati, ali ta zmaga pomeni, da se lahko borimo za prvih osem na lestvici." Foto: Jure Banfi

Celjani so postali prvi slovenski klub, ki je v evropskem tekmovanju premagal tekmeca iz Turčije, na predhodnih devetih srečanjih slovenske zmage v Evropi ni bilo. Na lestvici so skočili na 13. mesto, naslednja tekma konferenčne lige jih čaka 7. novembra, ko bodo gostovali pri Betisu.