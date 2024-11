Šeško in Kampl v hudih težavah, jubilej Lewandowskega, Oblakovi izjemni

Liga prvakov, ligaški del (5. krog):

Torek, 26. november:

RB Leipzig po petih krogih ostaja brez točke in mu grozi, da se ne bo prebil med 24 najboljših klubov, ki bodo napredovali v izločilni del lige prvakov. Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta v tej evropski sezoni nanizala pet porazov. Rdeči biki so tako šele na 33. mestu. To je velik udarec zlasti za 21-letnega dragulja slovenskega nogometa, ki je dosegel tri od štirih zadetkov Leipziga v ligi prvakov, a mu grozi, da spomladi sploh ne bo zaigral v Evropi.

Današnjo tekmo pri milanskem Interju je začel na klopi za rezerviste, v igro pa vstopil v 61. minuti, a mu s soigralci zaostanka za Interjem (0:1) ni uspelo izničiti. Edini gol na tekmi so sicer dosegli gostje, z avtogolom v 27. minuti je navijače na San Siru razveselil Castello Lukeba.

Lewandowski v klubu 100

Barcelona je edini poraz v ligi prvakov doživela proti predstavniku Francije (Monaco), v torek pa je v Kataloniji zanesljivo s 3:0 premagala Brest, sicer pozitivno presenečenje tekmovanja, ki je prvih v štirih krogih zbral deset točk. V vodstvo je Katalonce z enajstih metrov v deseti minuti popeljal Poljak Robert Lewandowski, ki je tako postal šele tretji nogometaš v zgodovini, ki je dosegel magično mejo stotih golov. V sodnikovem podaljšku je dosegel še 101. Magično mejo je je za zdaj uspelo preseči le rekorderju tekmovanja Cristianu Ronaldu (140) in Lionelu Messiju (129), ki že nekaj let ne nastopata več v Evropi.

Robert Lewandowski se je vpisal v nadvse ekskluziven klub, ki ima le tri člane. Foto: Reuters

Bayer Leverkusen je Salzburg ugnal s 5:0. Florian Wirtz je že v prvem polčasu dosegel dva gola, v drugem polčasu pa še podal Aleixu Garcii za končni izid. Atalanta je v gosteh pri Young Boys zmagala s 6:1. Že prvi polčas je bil na strani Italijanov, po dveh golih Matea Reteguija, v drugem polčasu pa je še Charles de Ketelaere prav tako dvakrat zatresel mrežo tekmeca. Sporting, ki je doslej kazal vrhunske predstave, je proti Arsenalu izgubil z 1:5. Londončani so že v prvem polčasu dosegli tri zadetke, Gabriel Martinelli, Kai Havertz in Gabriel so bil strelci. Bukayo Saka je v drugem delu zadel z bele točke za 4:1, nato pa je bil uspešen še Leandro Trossard.

V torkovem derbiju sta se v Münchnu spopadla Bayern in PSG, Bavarci pa so zmagali z 1:0. Min-jae Kim je edini gol na tekmi dosegel v 38. minuti.

Manchester City je po slabem nizu gostil Feyenoord in zapravil vodstvo s 3:0 za končnih 3:3. Erling Haaland je v 44. minuti zadel z enajstih metrov, Ilkay Gündogan je v 50. minuti zadel za 2:0, Haaland pa je v 53. dosegel svoj peti gol v tej sezoni lige prvakov. Nizozemci pa se niso dali in so se približali najprej na 3:2, v 89. minuti pa poglobili krizo Cityja, ko je za 3:3 zadel David Hancko.

Erling haaland je dosegel že peti gol v letošnji ligi prvakov, a je njegov Manchester City proti Feyenoordu zapravil vodstvo s 3:0. Foto: Reuters

Brez čudeža v Pragi in Bratislavi

Himna lige prvakov je malce pred 18.45 najprej družno zadonela na tleh nekdanje Češkoslovaške. Slovaški prvak Slovan v Bratislavi je gostil AC Milan, češki prvak Sparta pa Atletico v Pragi. Če bi kateri izmed gostiteljev ostal neporažen, bi bilo to veliko presenečenje, a tega naposled ni bilo.

V Pragi kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak ni imel veliko dela, ustavil je dva strela na svoja vrata, medtem ko so njegovi soigralci iz madridskega Atletica dodobra napolnili mrežo Slavije. Ob polčasu je bilo po zadetkih Juliana Alvareza (15. minuta) in Marcosa Llorenteja (43.) še 0:2, v drugem polčasu pa so se gostje iz španske prestolnice razleteli po igrišču, za končnih 0:6 so zadeli še Antoine Griezmann (70.), Rodrigo Riquelme (79.), pa dvakrat (85. in 89.) Angel Corree.

Rdeče-črne iz Milana je v Bratislavi v vodstvo v 21. minuti popeljal Christian Pulisic, domači pa so le tri minute kasneje izenačili po zadetku Tigrana Berseghyana. 1:1 je bil izid prvega polčasa, v drugem pa so v Bratislavi gostje z zadetkoma Rafaela Leaa in Tammyja Abrahama prišli do lepe prednosti s 3:1, a se domači niso predali, Berseghyan je v 88. minuti prispeval še podajo za zadetek Nina Marcellija, s katerim se je Slovan približal le na gol zaostanka, a Milana do konca tekme ni uspel ujeti.

Na lestvici sicer vodi Liverpool, ki je edini zbral maksimalnih 12 točk, v sredo pa ga čaka veliki spopad, saj na Anfield prihaja branilec naslova Real Madrid. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem bo gostila Stuttgart, graški Sturm pa bo s Tomijem Horvatom in brez poškodovanega Jona Gorenca Stankovića v Celovcu pričakal Girono.

Najboljši strelci lige prvakov: 7 - Lewandowski (Barcelona)

5 – Gyökeres (Sporting), Kane (Bayern), Raphinha (Barcelona), Wirtz (Bayer), Haaland (Man City)

4 – David (Lille), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), Alvarez (Atletico), Correa (Atletico), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Kulenović (Dinamo Zagreb), Milambo (Feyenoord), Reindjers (AC Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus)

...

