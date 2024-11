Predsednik Reala spet streljal strupene puščice proti Uefi

Ko je bil konec oktobra za najboljšega nogometaša na svetu v glasovanju za zlato žogo proglašen Španec Rodri, je bilo razočaranje v vrstah madridskega Reala, aktualnega evropskega in španskega prvaka, tako veliko, da se delegacija kraljevega kluba sploh ni udeležila prireditve v Parizu. Slab mesec pozneje je predsednik Reala Florentino Perez pojasnil, zakaj so se odločili za takšen korak, in uperil nove strupene puščice proti Evropski nogometni zvezi (Uefi).

Prvi mož madridskega Reala Florentino Perez se še danes čudi in sprašuje, zakaj ni bil za najboljšega nogometaša na svetu v letu 2024 proglašen kateri izmed belih baletnikov, ampak je nagrado prejel španski reprezentant Rodri, zvezni igralec Manchester Cityja. "Rodri si je zaslužil zlato žogo, a ne letos," je imel predsednik Reala verjetno v mislih lansko leto, ko je Rodri odločil finale lige prvakov in popeljal City do prvega evropskega naslova.

Rodri je letos prejel zlato žogo. Španec je bil na Euru 2024 izbran za najboljšega nogometaša tekmovanja. Foto: Reuters

Angleškega prvaka, ki v zadnjem obdobju doživlja neverjetno krizo, saj je pod vodstvom Josepa Guardiole nanizal kar pet porazov, je letos na seznamu zmagovalcev lige prvakov nasledil rekorder tekmovanja, madridski Real.

"Letos bi moral ne glede na kriterije zlato žogo dobiti nogometaš Reala. Ali Vinicius, kot je zahtevala množica nogometnih navdušencev po vsem svetu, ali naš kapetan Dani Carvajal, če bi bil poudarek na njegovih nastopih na Euru 2024 v Nemčiji, ali pa celo Jude Bellingham. Težko si je pojasniti, zakaj ni zlate žoge prejel nogometaš Reala. Zgodile so se čudne, nenavadne stvari," je Perez, ki je vse od poskusa ustanovitve elitne superlige v nesoglasjih z vodstvom Evropske nogometne zveze (Uefa), zlasti predsednikom Aleksandrom Čeferinom, na klubski skupščini Reala opozoril na zanj več kot presenetljive dogodke ob letošnjem izboru dobitnika zlate žoge.

Če ne bi glasovale Namibija, Uganda, Albanija in Finska ...

Vinicius Junior je letos ostal brez prestižnega priznanja, o katerem je sanjal in za katero je bil prepričan, da ga bo prejel. Foto: Reuters Prepričan je, da je imela pri tem, kdo bo prejemnik priznanja, prste vmes Uefa. Ta je bila letos prvič soorganizatorka slavnostnega dogodka v Parizu. Ravno tistega, na katerega delegacija Reala, prepolna zvezdniških imen in tudi dobitnikov priznanj, na primer trenerja leta Carla Ancelottija, sploh ni odpotovala.

"Uefa je v izjavi trdila, da sploh ni imela vpliva na odločitev, kdo bo prejel zlato žogo, a ga je očitno imela. Povečali so število igralcev, za katere si moral glasovati, in povišali število točk, ki jih je vsak novinar lahko dodelil igralcem. Poleg tega nekatere države, kot je Indija, niso sodelovale pri izboru, veliko manjše pa so," je kot primer izpostavil Namibijo, Ugando, Albanijo in Finsko.

"Če te štiri države ne bi sodelovale, bi Vinicius osvojil zlato žogo, nekatere ga sploh niso uvrstile med najboljših deset," se je zasmejal Perez in dodal, da je finski novinar priznal svojo napako ter napovedal, da ne bo več sodeloval v izboru zlate žoge. "Vsaj priznal je, za to se mu zahvaljujem," je dodal, da bi se morali vprašati o tem, kakšna merila se uporabljajo za izbiro novinarjev, ki nato sodelujejo v izboru.

Real Madrid je v zadnjem finalu lige prvakov premagal Borussio Dortmund. Foto: Reuters

"Saj nihče ne ve, kdo so. Pri glasovanju pa lahko delajo, kar hočejo," je poudaril Perez in naslovil vprašanje na francoski športni dnevnik L'Equipe, ali je sploh smiselno sodelovati z evropsko krovno zvezo v obdobju, ko se nogometni klubi borijo za čim večjo neodvisnost.

Navijači Reala ponosni na Viniciusa

Po njegovem mnenju bi morali v glasovanju za zlato žogo sodelovati ugledni ljudje, vredni zaupanja. "Zato se je Real Madrid odločil, da se letos ne bo udeležil dogodka," je pojasnil predsednik španskega velikana in izrazil občudovanje nad Viniciusom. "Ponosni smo, da imamo takega igralca. Za nas in večino navijačev si najboljši igralec na svetu. Dragi Vini, madridisti smo ponosni nate zaradi tvoje vztrajnosti po vsem, kar si moral pretrpeti. Pogosto nepravično," je na klubski skupščini še izpostavil Perez, ki so ga nato nogometaši Reala spravili v dobro voljo z nedeljsko zmago nad Leganesom (3:0), po kateri so se vodilni Barceloni ob tekmi manj približali na štiri točke.

Vinicius Junior jo je v dresu Reala že večkrat zagodel Liverpoolu. V sredo bo z belimi baletniki gostoval na Anfieldu. Foto: Reuters

Bele baletnike že kmalu čaka nov izjemen izziv. V sredo bodo v ligi prvakov, kjer so v tej sezoni že dvakrat izgubili, gostovali pri trenutno najbolj vročem angleškem premierligašu Liverpoolu. Ko so se nazadnje srečali z rdečimi v ligi prvakov, so 21. februarja 2023 na Anfieldu po neverjetnem preobratu premagali Liverpool s 5:2, še lepši pa so spomini na 28. maj 2022, ko so v Parizu v finalu lige prvakov zmagali z 1:0. Takrat je edini zadetek dosegel prav Vinicius Junior.